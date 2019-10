Waghäusel. (pr/van) Nach einem schweren Unfall voll gesperrt war die Landesstraße zwischen Waghäusel und Graben-Neudorf am Mittwochvormittag. Laut Polizeibericht war gegen 9.20 Uhr eine 50-jährige Fiat-Fahrerin in Richtung Mannheim unterwegs gewesen, als der Wagen in Höhe der Ausfahrt Wiesental auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier streifte der Fiat einen entgegenkommenden Lastwagen, wurde bei dem heftigen Zusammenstoß gedreht und kam von der Fahrbahn ab.

Bei dem Lastwagen wurde dabei das linke Vorderrad und die Lenkung stark beschädigt. Daher schaffte es der 52-jährige Lastwagen-Fahrer nicht mehr das Abdriften seines Lasters auf die Gegenfahrbahn zu verhindern. Hier riss der Sattelzug den Opel eines in Richtung Mannheim fahrenden 47-Jährigen mit.

Die Fahrer des Fiats und des Opels wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden per Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 28.000 Euro. Zudem wurde ein an der Fahrbahn stehender Stromverteilerkasten zerstört.

Die Landesstraße in Höhe von Waghäusel war für die Bergung in beiden Richtungen voll gesperrt. Es kam dadurch zu langen Staus. Erst gegen 12 Uhr wurde die Fahrbahn wieder ganz freigegeben.

Update: Mittwoch, 2. Oktober 2019, 15 Uhr