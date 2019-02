Walldorf. (seb) Man muss schon mit den Fingerspitzen ertasten, mit welcher Sorgfalt die Buchstaben in den Baumstamm geschnitzt wurden. Und welches Wörtchen das Holz selbst mitzureden hat, das "arbeitet" und Risse bildet. Mit seinem beschrifteten Baumstamm ist Wolfgang Folmer beim Walldorfer Kunstpreis auf den zweiten Platz gelangt und hat 4500 Euro erhalten.

Der Grafiker hat Sätze aus dem Gedicht "An die Natur" von Friedrich Hölderlin ausgewählt, um sie in den Eschenstamm zu schneiden, der nun vor dem Rathaus liegt. Er hat ihn selbst vor Ort in rund fünfzigstündiger Arbeit entrindet, gehobelt und schwarz lackiert, ehe er sich mit Stechbeitel und Schnitzmesser an die Feinarbeit machte. Folmer legt Wert darauf, eine Esche ausgesucht zu haben, die ohnehin gefällt werden musste. Der Baum sei rund 150 Jahre alt gewesen, so Folmer, stamme also etwa aus der Zeit, in der Hölderlins Gedicht publiziert wurde. Aus Gedicht und Stamm spricht seine Intention: Auf die "anhaltende Entfremdung des Menschen von der Natur" aufmerksam zu machen, "deren Folgen heute unübersehbar sind".

Vor Ort bearbeitete Künstler Wolfgang Folmer den beschrifteten Baumstamm, mit dem er beim Walldorfer Kunstpreis auf den zweiten Platz gelangte. Fotos: Pfeifer

Wie Walldorfs Kunstbeauftragter Hartmuth Schweizer erläutert, macht für Folmer eins den besonderen Reiz aus: die Lebendigkeit des Holzes als Werkstoff, seine Unberechenbarkeit. Damit unterscheidet er sich von Künstlern, die mit Metall oder Kunststoff Materialien aussuchen, die so präzise bearbeitet werden können, dass Spuren des Arbeitsprozesses, der Hand des Künstlers oder des Zufalls verschwinden.

Dieser Baumstamm nämlich ist zwar geglättet, hat aber immer noch Kanten - und sorgt durch eigenes Zutun für Überraschungen, seine Risse unterstreichen manche Worte, während sie andere durchkreuzen. Für heutige Augen eventuell ungewohnt ist die schwungvolle Schreibschrift, die teilweise ineinander strömt. Leicht fällt das Lesen nicht, der Betrachter muss sich Zeit nehmen.

Zeit, die man auf Hölderlins Worte verwenden kann, wie der Kunstbeauftragte empfiehlt. Dass das Holz als Naturwerkstoff seine Kräfte spielen lässt und damit zudem seine Vergänglichkeit erkennbar macht, ergänzt das Gedicht. Gefühlvoll und dramatisch starte es scheinbar als Hymne an die Natur, so Schweizer, "das wird aber relativiert". Das Altern und Erlahmen der Kräfte, die einst unerschöpflich schienen, nimmt der Dichter nicht leicht und schreibt: "Da der Jugend goldne Träume starben, starb für mich die freundliche Natur." Des "Lebens Armut", den "Tod der jugendlichen Welt", vergleicht er mit einer durch biologische Prozesse oder menschliche Eingriffe entstandenen Ödnis. Wobei, und das darf der Betrachter gerne im Hinterkopf behalten, die Natur immer auch zur Hoffnung auf ein Wiederaufleben Anlass gibt, so wie nach dem Winter der Frühling kommt. "Für einen Neuanfang ist die Vergänglichkeit ja immer notwendig", so Hartmuth Schweizers Credo.

Wie auch bei den anderen Kunstpreis-Teilnehmern deutlich wird, gibt es keinen typischen Künstler-Werdegang. So durchlief Wolfgang Folmer, 1960 in Merzig an der Saar geboren, zunächst eine Ausbildung zum Maschinenschlosser und Wagenmeister und war in diesem Metier auch berufstätig. 1985 begann er ein Studium an der Fachoberschule für Design Saarbrücken und wechselte wenig später an die Freie Kunstschule Stuttgart sowie die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Aufbaustudien bei namhaften Künstlern folgten. Seit 1994 ist Folmer als freier Künstler tätig, hat sein Atelier in Ludwigsburg und entfaltet äußerst vielfältige Aktivitäten. Orkan "Lothar" übrigens gab ihm die Idee, Baumstämme zu nutzen, die nicht eigens vom Menschen gefällt wurden und zu schade sind, um sie verrotten zu lassen.