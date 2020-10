Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Wie lüftet man in Schulen während der Coronakrise richtig und warum gibt es immer noch viel zu volle Schulbusse? Am Rande ihres Besuchs des Förderzentrums für Mädchen- und Frauenfußball des Vereins "Anpfiff ins Leben" in St. Leon-Rot, nahm Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im RNZ-Interview Stellung zu diesen Fragen.

Frau Eisenmann, in der Region haben wir in Östringen einen ganzen Jahrgang in Quarantäne, im ganzen Land sind es im Moment 572 Klassen. Macht Ihnen das Sorgen?

Nein, das Corona-Virus ist nun mal da und nicht weg. Wir setzen ganz bewusst auf Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen, wir wollen, dass alle Kinder in die Schule und in die Kita gehen. Aber das setzt voraus, dass wir aufpassen. Wir haben derzeit 572 von rund 67500 Klassen in Baden-Württemberg in Quarantäne. Wir setzen darauf, dass die Gesundheitsämter vor Ort lokal reagieren und einzelne Klassen oder gegebenenfalls auch einzelne Schulen temporär in Quarantäne schicken, wenn ein Infektionsgeschehen auftritt.

Eine Verschärfung zum Beispiel der Maskenpflicht sehen Sie im Moment noch nicht als notwendig?

Zunächst einmal gibt es in den weiterführenden Schulen bereits eine Maskenpflicht auf den Begegnungsflächen, also dort, wo Klassen sich durchmischen könnten, auf den Fluren, in der Aula oder auf dem Pausenhof. Wenn der Sieben-Tages-Inzidenzwert in einem Landkreis über 50 steigt, können die Stadt- und Landkreise darüber hinaus eine Pflicht für eine Mund-Nasen-Bedeckung ab Klasse fünf auch im Unterricht erlassen. Wenn der Sieben-Tages-Inzidenzwert im ganzen Land über 35 steigt, dann weiten wir sie ab Klasse fünf auch landesweit auf den Unterricht aus. Wir haben bereits hohe Hygieneauflagen und reagieren vor allem räumlich und regional. Denn ich kann mir aber nicht vorstellen, noch einmal flächendeckend alle Schulen und Kitas zu schließen.

Thema Lüften: Wenn es noch kälter wird, wie soll das in den Klassenzimmern umgesetzt werden?

Der Herbst und der Winter werden natürlich eine Herausforderung. Wir hatten auf Ebene der Kultusminister dazu bereits eine Anhörung, es gibt die Expertenkommission des Bundesumweltamtes und die ist sich einig: Was am besten hilft, ist die 5-20-5-Regel. Also fünf Minuten Stoßlüften, 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Stoßlüften. Die Experten sagen einmütig: Es ist keine Frage der Technik, sondern der Organisation. Es gibt zwar Luftfiltergeräte, aber keines davon ersetzt laut den Experten das Stoßlüften. Ergänzend können solche Geräte sinnvoll sein, das wäre aber Aufgabe der Städte, Gemeinden und Landkreise als Schulträger.

Sie sprechen jetzt von Stoßlüften ...

Genau, ich rede von Stoßlüften und nicht von Dauerlüften. Ich habe in manchen Diskussionen den Eindruck, dass einfach die Fenster dauerhaft aufgerissen werden, egal bei welchen Temperaturen. Das ist aber nicht unsere Intention. Das Bundesumweltamt hat daher eine Handreichung erarbeitet, wie man klug – auch im Winter – lüftet. Es wäre schräg, wenn zwar eine Corona-Erkrankung vermieden, dafür aber Erkältungen oder Lungenentzündungen ausgelöst werden.

In der Schule verfolgen Sie ja das Prinzip der Kohorten-Trennung. In übervollen Bussen, wie sie zwischen Rauenberg und dem Schulzentrum in Östringen unterwegs sind, findet es aber vor und nach der Schule keine Anwendung ...

Richtig ist, dass die Busse sehr voll sind. Das macht vielen Eltern Sorge, das ist bei mir angekommen. Das Verkehrsministerium hat zusätzlich zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Schülerbeförderung zu entzerren. Das war mir persönlich auch sehr wichtig. Warum das vor Ort nicht funktioniert, kann ich nicht beurteilen.

Kann es sein, dass das darin liegt, dass es erst Verstärkerbusse gibt, wenn 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der Stehplätze belegt sind? Ich denke, da ist ein Bus schon ziemlich voll.

Da stimme ich Ihnen zu. Ich halte es für dringend erforderlich, dass das Verkehrsministerium sich diese Regelung anschaut, um das Ganze besser entzerren zu können. Wir haben ja Corona-Bedingungen. Das Geld jedenfalls ist da. Ich höre jetzt von Kommunen, die keine zusätzlichen Busse einsetzen wollen und dafür bei den Schulen für versetzten Unterrichtsbeginn werben. Das kann man natürlich machen. Doch wenn Schule dann erst um 9 oder 10 Uhr beginnt, löst das andere Probleme aus, bei vielen berufstätigen Eltern zum Beispiel hinsichtlich der Betreuung.

Jetzt sind ja schon einige Jahrgänge und Klassen in Quarantäne. Das bringt in Hinblick auf das Abitur 2021 unterschiedliche Voraussetzungen für die Schüler mit sich, weil ja Stoff verpasst wird. Haben Sie da schon etwas geplant, um das an die Situation anzupassen?

Ja, natürlich. Das ganze laufende Schuljahr haben wir auf Corona ausgerichtet. Wir haben zum einen die Abschlussprüfungen in allen Schularten, also nicht nur das Abitur, zeitlich nach hinten verlegt, damit mehr Zeit ist. Wir werden im Abiturbereich zudem keine bundeseinheitlichen Fragen stellen, sondern haben eine größere Auswahl an Aufgaben. Damit wird nur das geprüft, was die Schülerinnen und Schüler auch gelernt haben. Es sollen keine Billig-Abschlüsse werden. Aber die Aufgaben werden fair sein, so dass sie für die Schülerinnen und Schüler auch machbar sind.