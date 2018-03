Ein Meister am Klavier und auch im Umgang mit Worten: Musikkabarettist Michael Krebs begeisterte in Mühlhausen mit Humor von der differenzierten Sorte. Foto: Pfeifer

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Er ist ein Musikkabarettist mit viel Humor und spielt schöne Piano-Songs mit Texten, die ins Schwarze treffen: Michael Krebs, der zum zweiten Mal bei "Kultur im Bürgerhaus" gastierte. In seiner neusten Show "Live" zelebriert er den kalkulierten Kontrollverlust. "Jedes Mal nehme ich mir vor, einfach Musik zu machen, doch das klappt nie. Ich quatsche einfach zu gerne." Manchmal auch ein wenig zu viel. Im Grunde genommen ist es aber egal, ob er quatscht oder singt, beides macht dem Publikum Spaß. Schon gleich zu Beginn bekommen seine Zuhörer verbale Streicheleinheiten. "Wahnsinn! Ihr seid großartig!" So viel Zuspruch, das sei "nicht ganz artgerecht", so das Lob an seine Zuhörer.

Michael Krebs wirkt im ersten Moment wie die Unschuld vom Lande, aber er hat es faustdick hinter den Ohren, wenn er sein Publikum mit einem Intelligenztest überprüft. "Ich will ja wissen, wo ich den Abend ansetzen muss", meint er schmunzelnd. Doch dann überzeugt er mit seiner schönen, variablen Stimme, greift mal kräftig, mal dezent, aber immer virtuos in die Tasten des Flügels, spielt meisterlich auf der Klaviatur der unterschiedlichen musikalischen Stile und zieht mit humorvollen, teils auch nachdenklich stimmenden Erzählungen und Liedern alle in seinen Bann.

Die scheinbare Harmlosigkeit von Krebs trügt, seine Texte haben es in sich. Sie sind teilweise hart und direkt und beschönigen nichts. Und trotzdem bringt er die Zuschauer zum Lachen. Apropos lachen, der Künstler hat da ein gutes Rezept, wenn er singt: "Was sollten wir viel öfter machen? Lachen! Denn lachen hält jung, gesund, produktiv, macht attraktiv". "Aber bitte nicht über ......", so schränkt er ein und nennt dann eine ganze Liste von Menschen, deren Gefühle man nicht verletzen sollte. Wie wahr ist doch die Aufzählung der Tabus, über die man in der Gesellschaft der Meinungsfreiheit keinesfalls Witze machen oder lachen sollte.

Michael Krebs ist ein guter Jazzmusiker, der erst später zum Kabarett gefunden hat, eher über die Schiene seiner Lieder. Seine Themen sind die Fragen unserer Zeit, der "digitale Wahnsinn mit einem unbekannten Fehler im System". In seinem Song "An mir liegt’s nicht" prangert er die Selbstgerechtigkeit der Menschen an. Derjenigen, die immer einen Schritt voraus sind, denn "ich bin Teil der Lösung und nicht das Problem, denn ich denke nachhaltig". Schließlich stellt Krebs resignierend fest: "Und falls die Welt doch irgendwann zusammenbricht, an mir liegt’s nicht."

Wenn Michael Krebs die Finger über die Tasten rasen lässt, die Melodien mit harten Oktavgriffen im Bass unterstreicht, dann aber wieder in einen weichen, fast romantischen Sound gleitet, mit dem man auch Lieder der Romantik begleiten könnte, spürt man, dass man einen Künstler vor sich hat, der auf dem schmalen Grat zwischen Wohlklang, Gesellschaftskritik und Aktualität mit sicherem Tritt unterwegs ist. Ein solcher Song, der nachdenklich macht, trägt den Titel "Das Einzige, was fehlt". Ja, was fehlt uns? Eigentlich das friedliche Miteinander. Denn die Wirklichkeit sieht anders aus: "Seit Tausenden von Jahren führt die Menschheit Krieg, obwohl doch jeder weiß, dass es nur Verlierer gibt." Doch wonach sehnt sich die Menschheit, so fragt Michael Krebs voller Ironie: "Nach Gratis-Wlan." Im Song "Ich" beschreibt der Künstler mit einigem Sarkasmus den I-Phone-Wahn mit seinen Auswüchsen beim Selfie-Fotografieren, wo alles festgehalten, verschickt und kommentiert wird unter dem Motto: "Gefällt dir mein Bild von mir, gefällt auch mir dein Bild von dir".

Michael Krebs kann es sich leisten, das Publikum zur Pause zu einem Musikwunsch-Spiel zu ermuntern. Die Zettel mit den Wunschtiteln landen in einem Sektkühler, aus dem der Künstler dann im zweiten Teil auf der Bühne unter Aufsicht der ersten Reihe einige Wünsche herausfischt. Daraus macht er einen Mix aus Helene Fischers "Atemlos" und anderen Hits, bei denen man zeitweise um das Instrument fürchten muss. Die Lichtshow dazu ist dezent und auch sonst lenken keine Mätzchen ab. Krebs gibt sich als netter Kerl in T-Shirt und Jeans, außer dem Flügel kommt nur seine Stimme wirkungsvoll zur Geltung.

Zwischendurch spielt er immer wieder den Harmlosen. Doch seine Texte bleiben knallhart. Genau darin liegt seine Kunst. "Die Logik wird im Allgemeinen unterschätzt und in der Praxis oft durch Ignoranz ersetzt", formuliert er beispielsweise, wenn er Ausländerfeindlichkeit, Egoismus oder die Kündigung des Arbeitsplatzes zum Thema macht. "Meinen Job hat die Maschine übernommen, das schaffe Wachstum und neue Arbeitsplätze", so klagt er an. Doch dann bringt er die Lacher wieder auf seine Seite, wenn er über die neusten Beeinträchtigungen in seinem Beruf spricht: "Seit Trump hat man es als Komiker schwer. Da hast du keine Chance, wenn andere die Witze machen." Beim "Ultimativen Trostlied" unterstützt ihn das Publikum als dreistimmiger Gospelchor.

Das "Lied aus der Zukunft" bringt nochmals Leben in den Saal. "Das ist nicht das Wetter, das mir versprochen wurde - Lügenwetter, Lügenwetter", das Publikum lernt schnell zu skandieren. Zur Lügenpizza wütet Krebs am Klavier, dann kommen die Lügen-Hotline und die Lügen-Eltern dran und schließlich die Lügenpresse. Als Zugabe präsentiert der Künstler seinen Song "Das Mädchen von der Jungen Union".