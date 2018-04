So sah die Band in den 1980er Jahren aus. Archiv-Foto: Rolf Schaude

Mühlhausen-Rettigheim. (oé) März 1983: In der Rettigheimer Turnhalle stieg eine Rock-Fasching-Fete, die für die Besucher unvergesslich werden sollte. Die eigentliche Bühne lag zunächst hinter einem Vorhang versteckt im Dunkeln. Davor war eine zweite Bühne aufgebaut, auf der damals angesagte Bands wie die "Müllionaires" spielten. Als sie fertig waren, ging die Party aber erst richtig los. Der Vorhang hob sich und gab den Blick frei auf eine karibische Szene mit Cocktailbar und tropischem Dschungel (aufgemalt auf ein riesiges Bettlaken). Ein weiterer Gag: Viele Musiker, die eben noch in den "Vorbands" gespielt hatten, kamen erneut auf die Bühne - diesmal aber in einer ganz neuen Formation: Die "Wilde 13" war geboren und bot eine begeisternde Show: Gleich vier Schlagzeuger sorgten für mächtig Groove, Tänzerinnen wirbelten über die Bühne und der Barkeeper verteilte gut gemixte Drinks ans Publikum. Ein Feuerwerk aus Musik und Entertainment, wie es Kid Creole and the Coconuts nicht besser hinbekommen hätten. Von deren musikalischer Mixtur aus Latin, Soul und Pop hatte sich die "Wilde 13" seinerzeit inspirieren lassen. Nur dass sie eine ordentliche Prise Rock mit hinzugab.

"Das Spektakel war der Hammer. Die Leute waren hin und weg und haben es erst gar nicht glauben wollen. Es war überwältigend", schildert Rolf Schaude die Publikumsreaktionen. Der Drummer war damals mit dabei. Genauso wie seine Trommler-Kollegen Armin Rühl und Frank Kleist oder Sängerin Barbara Rühl-Schiere. 35 Jahre ist das jetzt her. Trotzdem haben alle vier glänzende Augen, wenn sie sich an diesen ersten, unvergesslichen Auftritt ihrer Band erinnern. Viele weitere sollten folgen (obwohl dies ursprünglich gar nicht geplant war) und die Band zur Legende machen, bevor sie sich schließlich 1989 auflöste.

Doch jetzt gibt es die "Wilde 13" wieder. Viele der Original-Mitglieder sind erneut mit dabei und erarbeiten gerade ein neues Programm - natürlich auch mit vielen alten Songs von damals. Und anders als bei früheren "Revivals" (etwa zur Einweihung der Freilichtbühne an der Rettigheimer Schule 2001 oder beim Winzerfest 2004) soll es diesmal keine "punktuelle Sache" sein. Vielmehr sind regelmäßige Auftritte geplant, wie Rolf Schaude betont. Den Auftakt macht ein Open-Air-Konzert am 28. Juli vor der Alten Scheune in Rettigheim. Für den Rettigheimer Armin Rühl ist dieses Konzert in erster Linie "eine kulturelle Sache" und Ausdruck der "starken Verbindung", die die Musiker zu ihrer Heimat fühlen.

Dort haben sie immer die Plattform und organisatorische Unterstützung gefunden, die sie gebraucht haben (etwa von ihrem Mentor und Schul-Hausmeister Ingo Lennartz, wie Armin Rühl betont) Und von dort kam jetzt auch der Anstoß zur Reunion der "Wilden 13". Genauer: von den Mitgliedern des "Rettigheimer Geheimagenten Diensts" (RGAD) - eines Kulturvereins mit eigener Band, bei deren Gründung die "Wilde 13" quasi Pate stand. Als 15-jährige Jungs haben die Nachwuchsmusiker einen Auftritt der "Wilden 13" miterlebt und waren davon so begeistert, dass sie beschlossen, ihre eigene Band mit Sängerinnen und Tänzerinnen zu formieren. "Der Samen, den wir ausgestreut haben, ist hier aufgegangen", freut sich Armin Rühl. Und diese "nächste Generation" war es auch, die ihre Vorgänger nun wieder "angezündet" hat.

Erst berieten die Geschwister Barbara Rühl-Schiere und Armin Rühl miteinander, ob sie es noch mal wagen wollten. Dann haben sie bei den anderen angeklopft und ein Meeting verabredet. "Barbara und Armin sind mit der Idee gekommen", erinnert sich Rolf Schaude. Allerdings war es seinen Worten zufolge keineswegs so, dass alle sofort gesagt hätten: Toll, das machen wir. Schließlich spielen viele heute auch in anderen Bands oder haben Jobs. Man war sich deshalb einig, erst einmal eine Probe anzusetzen und zu schauen, "wie sich das anfühlt". "Das Gefühl entsteht nur, wenn du zusammen spielst", ergänzt Barbara Rühl-Schiere. Und das Ergebnis? "Es war wie gestern", sagt die Lead-Sängerin. Danach war alles klar.

Und was darf das Publikum von der neuen alten "Wilden 13" erwarten? Ein Bühnenspektakel auf jeden Fall. Die Bar gehört so selbstverständlich mit dazu wie die Tänzerinnen und das andere Markenzeichen der Band: die große Besetzung mit gleich vier Drummern (neben Armin Rühl, Rolf Schaude und Frank Kleist ist auch Volker Bender aus den Anfangstagen wieder mit von der Partie). Immer mal wieder sollen auch musikalische Gäste dazustoßen. Und natürlich gibt es auch die alten Klassiker zu hören. Eigenkompositionen wie "Piraten" und "Ab in den Süden" ebenso wie Nummern von Kid Creole und Prince ("1999" oder "Let’s go crazy") und selbstverständlich Santana: "’Jingo’ kann nur eine Band mit vier Trommlern spielen", macht Meister-Drummer Armin Rühl deutlich.

Dabei will man die alten Sachen nicht "eins zu eins so wie früher spielen". "Wir hauchen ihnen neues Leben ein, mehr filigrane Musikalität", verspricht Frank Kleist. Dazu kommen auch neue Songs. Musikalisch dürften also keine Wünsche offenbleiben. Schließlich stehen professionelle Musiker mit viel Erfahrung auf der Bühne. "Wir sind nicht nur älter, wir sind auch besser", schmunzelt Rolf Schaude. Und Armin Rühl ergänzt: "Bei uns kann man noch erleben, wie handgemachte Musik geht. Das stirbt ja inzwischen leider allenthalben aus."

Er hofft, dass sich die "Fans von damals" dieses Erlebnis nicht entgehen lassen. "Wir haben auch nichts dagegen, wenn sie ihre Kinder mitbringen." Schließlich kann man auf der Bühne die "letzten Saurier" erleben. Vielleich wird es sogar wieder so wie früher, als die "Wilde 13" die Szene-Band war und problemlos selbst die größten Mehrzweckhallen in der Region füllte. Damals waren ihre Konzerte einfach der Ort, wo man sich traf.

So soll es wieder werden. Etwas milder und reifer vielleicht und nicht mehr ganz so "iwwerhernisch" wie früher, wie die Musiker in schönstem heimischen Dialekt schmunzeln. Dass deswegen aber aus der "Wilden" gleich eine "Milde 13" wird, wie Armin Rühl zu Anfang mit Blick auf das fortgeschrittene Alter der Akteure einmal gescherzt hatte - das braucht nun wirklich keiner zu befürchten.