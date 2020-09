Am „Kubus am Adenauer“ wird nach wie vor gearbeitet. In zwei Wochen sollen „Kik“ und „Tedi“ öffnen, die AOK schon am 17. September. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (hds) Probleme mit der Brandschutzanlage haben zu einer Verzögerung bei der geplanten Teileröffnung des Komplexes "Kubus am Adenauer" geführt. Wie der Projektleiter vom federführenden Unternehmen "Merz-Objektbau", Christian Trautmann, auf RNZ-Anfrage erklärte, habe es bei einer Überprüfung und einer durchgeführten "Entrauchung" im Bereich von "Kik", einem Textildiscounter, Schwierigkeiten gegeben, es musste nachgebessert werden. "Die entsprechenden Arbeiten wurden inzwischen durchgeführt und somit auch die notwendigen Sicherheitsauflagen erfüllt", erklärte Trautmann. Er geht jetzt davon aus, dass in etwa zwei Wochen eröffnet werden kann. "Dann vielleicht gemeinsam mit ,Tedi’, hofft der Projektleiter. "Tedi" bietet im "Kubus" Gebrauchsartikel für den täglichen Bedarf an.

Auch für die Bäckerei Rutz – dort läuft der Innenausbau auf Hochtouren – steht eine alsbaldige Eröffnung an, die kleine Dependance in der oberen Hauptstraße, nur wenige Meter vom neuen Domizil entfernt, wurde bereits zum 31. August geschlossen.

Fest steht der Einzug der AOK, der auf den 17. September terminiert ist. "Bei der AOK gelten andere Brandschutzvorschriften, die dortigen Räumlichkeiten waren nicht von den Problemen betroffen", sagte der Projektleiter. Christian Janesch, Leiter des AOK-Kundencenters, und sein Team werden ihre Kunden in den neuen Räumen in allen Fragen rund um die Sozialversicherung beraten. Denn persönlich und vor Ort, das gehöre zum "Gesundnah"-Leitgedanken der Krankenkasse – auch unter den erschwerten Kontaktbedingungen in Zeiten von Corona. Damit die persönliche Beratung möglich ist, wurden besondere Schutzmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter ergriffen. Die Beratungsplätze sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet, damit niemand im Beratungsgespräch gefährdet wird.

Noch vor einigen Wochen zeigte man sich bei "Merz-Objektbau" noch optimistisch. "Wir stehen kurz vor der Fertigstellung des 30-Millionen-Euro-Projekts", hatte Ende Juli Trautmann bei einem Presserundgang betont. Die Brandschutzanlage machte den ursprünglichen Plänen allerdings einen Strich durch die Rechnung. "Deswegen musste die ,Kik’-Eröffnung, die eigentlich für den 21. August vorgesehen war, nach hinten verschoben werden", erklärt der Projektleiter. Die drei Arztpraxen, die in dem Gebäude künftig untergebracht sein werden, ziehen nach Trautmanns Ausführungen erst im kommenden Jahr ein. "Das war von Anfang an so geplant", betonte er.

Eine offizielle Eröffnung wird es, und dies war bereits angekündigt worden, aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht geben. "Es macht natürlich keinen Sinn, in diesen Zeiten eine größere Menschenansammlung für eine Eröffnung zu verantworten. Wir haben uns daher dagegen entschieden." Wie Trautmann ergänzte, werde man möglicherweise einen "kleinen, symbolischen Akt" unternehmen und ein rotes Band durchschneiden – in etwa zwei Wochen also.