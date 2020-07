Von Hans-Joachim Of

Kronau. "Ich freue mich, dass wir mit der Gemeinde Kronau und allen übrigen Verantwortlichen dieses ambitionierte Projekt realisieren konnten", hatte Klaus-Peter von Nethen, Leiter der Penny-Region Südwest, beim Spatenstich im März 2019 eröffnet. Nach knapp 18-monatiger Bauzeit wird das neue Penny-Zentrallager vor den Toren Kronaus im neuen Gewerbegebiet "A5 Quartier" an der Autobahn Mitte August den Vollbetrieb aufnehmen. Auf einer Gesamtfläche von 50.000 Quadratmetern werden künftig die aus ganz Deutschland angelieferten Waren in Trocken-, Kühl- und Tiefkühllagern aufbewahrt und mit Lastwagen in die momentan 475 Märkte im Südwesten weitertransportiert.

Hintergrund > Die Rewe-Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Köln. Ihre Geschichte reicht bis in das Jahr 1927 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand aus dem genossenschaftlichen Einkaufsverband einer der größten Handelskonzerne Deutschlands. Rewe ist genossenschaftlich organisiert und besteht aus zwei Teilkonzernen. Ihre internationalen Geschäfte sind unter dem Dach von Rewe gebündelt. Zu den Vertriebslinien gehören insgesamt acht Säulen, darunter auch der Discounter Penny. Der Umsatz der Gruppe, die über 360.000 Mitarbeiter beschäftigt, belief sich im Vorjahr auf rund 63 Milliarden Euro. Penny betreibt in Deutschland und sechs weiteren Ländern Filialen. Keimzelle des Unternehmens ist die 1973 gegründete Vertriebslinie der Leibbrand-Gruppe, die seit 1989 vollständig zu Rewe gehört. Penny hat in Deutschland insgesamt weit über 2000 Filialen, die in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert wurden. Mitte August 2020 wird in Kronau in Autobahnnähe ein neues Zentrallager auf einer Fläche von 50.000 Quadratmeter in Betrieb gehen, das die Penny-Märkte im Südwesten mit Gütern des täglichen Lebens versorgt. Verwaltung und Logistik folgen. Rund 450 neue Arbeitsplätze werden an der Autobahn A 5 im Kronauer Gewerbegebiet "A5 Quartier" entstehen. of

Im Kronauer Gewerbegebiet stehen in Zukunft insgesamt 155 Laderampen bereit, an denen die Fahrzeuge zum zügigen Be- und Entladen andocken können. Im neuen Lager- und Verwaltungsgebäude mit Büros und Sozialräumen, in das zudem ein Schulungszentrum integriert ist, wurden 450 neue Arbeitsplätze – Logistiker, Sachbearbeiter, Kommissionierer oder Koch/Küchenhilfen – geschaffen, heißt es bei Penny. Die Rewe Gruppe, zu der alle Penny-Märkte gehören, hat rund 100 Millionen Euro in das Projekt investiert. Rund um das Lager wird das Oberflächenwasser in Grünflächen versickern, eine Fotovoltaikanlage für die nötige Energie sorgen und die Abwärme der Kühlanlagen – mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak – für Heizung und Warmwasser genutzt. Zudem wurde auch an Elektro-Autos und die entsprechenden Anschlüsse gedacht.

Jürgen Machmeier, Geschäftsführer der Inwo Bau GmbH aus Sandhausen freut sich, dass der Zeitplan mehr als eingehalten wurde und sagt: "Das Projekt an der Autobahn, das wir auch komplett entwickelten, war für uns eine gewaltige Herausforderung. Wir waren jedoch von Anfang an sehr optimistisch und haben es trotz Coronakrise sogar noch weit vor dem vertraglich vereinbarten Termin Anfang Dezember geschafft." Es sei das bislang größte Projekt der Firmengeschichte, so der Bauunternehmer. In Deutschland sei ein solches Tempo außergewöhnlich, ja rekordverdächtig. Machmeier, auch als Präsident des ambitionierten Zweitbundesligisten SV Sandhausen im Fokus der Öffentlichkeit, spricht lachend von der "Champions-League" im Bauwesen.

"Das Projekt ist ein Meilenstein für die Kommune, zumal die Fläche im Regionalplan vor drei Jahren nicht ausgewiesen war", erklärt Kronaus Bürgermeister Frank Burkard. Er und Bauamtsleiter Roland Notheisen loben die reibungslose, unglaublich schnelle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Vorausgegangen waren in der selbstständigen Gemeinde Kronau zwei Bürgerversammlungen im Juni 2017, wobei sich eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für die Realisierung dieses Großprojektes ausgesprochen hatte.

Burkard, der die Stationen von der Antragstellung und Genehmigung über Flächennutzungsplan und Bebauungsplan bis zum Umlegungsverfahren aufzählte, ist sichtlich stolz auf Verwaltung und Gemeinderat, "die alle an einem Strang gezogen haben". Nun habe Kronau mit Penny künftig einen starken Partner an der Seite, mit dem man langfristig zusammenarbeiten wolle.

Im Moment werden bereits drei Hallen mit Waren bestückt, im Oktober wird auch die Verwaltung und Logistik in Kronau ankommen, zumal das Penny-Zentrallager in Wiesloch aufgegeben wird. Der dortige Standort wird künftig ausschließlich von Rewe genutzt. "Wir sind jedoch mit Kronau noch nicht fertig, denn ein zweiter Bauabschnitt an der L555 mit einer Investitionssumme von 60 Millionen Euro ist in Planung", sagte Machmeier. Klaus-Peter von Nethen, Penny-Regionsleiter Südwest, betont, dass ein Unternehmen mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten und modernem Sortiment nur dann gut funktioniere, wenn es über eine leistungsfähige Logistik verfüge. "Mit der Verlegung der Verwaltungszentrale werden wir den Grundstein für effektive Prozesse in eine erfolgreiche Zukunft legen." Als Betriebsleiter wird in Kronau künftig Lars Bötnagel fungieren.