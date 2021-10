Kronau. (dpa/Einsatz-Report24) Nach einem Brand auf einem Campingplatz in Kronau (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem Wohnwagen mit Vorbau oder Vorzelt aus zunächst unbekannten Gründen ausgebrochen. Nachdem die Flammen von der Feuerwehr gelöscht waren, entdeckten Einsatzkräfte eine verbrannte Leiche.

Die Feuerwehr war zu einem Vollbrand einer Gartenhütte in einer Campinganlage alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war bekannt, dass sich noch mindestens eine Person in der Hütte aufhalten muss. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Flammen, dichter Rauch drang heraus.

Nachdem die Retter den Brand unter Kontrolle gebracht hatten, dann die schreckliche Gewissheit: Eine Person befand sich zum Brandzeitpunkt in der Hütte und hatte hierbei Verletzungen erlitten, die mit dem Leben nicht zu vereinbaren sind. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Weder zur Identität noch zum Geschlecht gab es den Angaben zufolge zunächst gesicherte Informationen. Nach einer ersten Einschätzung soll der oder die Tote etwa 25 Jahre alt sein. Der Leichnam werde in der Rechtsmedizin in Heidelberg untersucht, die Ermittlungen laufen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen aus Kronau und zwei Fahrzeugen aus Mingolsheim mit insgesamt rund 30 Kräften vor Ort.

Update: Donnerstag, 7. Oktober 2021, 11.44 Uhr