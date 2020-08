Kronau/Oberhausen-Rheinhausen. (of) Cris Cosmo steht für Sommer, Liebe und einen Hauch von Revolution. Als Teenager war er sowohl mit seiner Band "NTS – Not The Same" als auch als Straßenmusiker fast weltweit unterwegs. In Chile erhielt der 42-Jährige, der mit bürgerlichen Namen Christian Gingerich heißt und im Kraichgau zuhause ist, seinen Künstlernamen – den er bis heute beibehalten hat.

Am Donnerstag, 27. August, kommt Cris Cosmo um 19.30 Uhr zum Freiluftkonzert ins "Birdland", Im Mühlhaag, nach Kronau. Mit dabei ist auch Drummer und Musikpädagoge Tobi Nessel aus Mannheim. Ein weiteres Konzert der beiden findet am Freitag, 4. September, um 20 Uhr im "Café Vintage", Adlerstraße 7, in Oberhausen-Rheinhausen statt.

Nach Anfangserfolgen und der Echo-Nominierung 2002 entwickelte Cris Cosmo nicht nur in Berlin sondern auch an der Pop-Akademie in Mannheim seinen ganz eigenen Stil: Deutsche und lateinamerikanische Texte, die Akustikgitarre als tragendes Element, dazu ein Mix aus Reggae, Rock, Pop, Hip Hop und Club-Beats. Eines seiner Markenzeichen ist das Improvisieren, spontan auf Publikumszurufe oder interessante Menschen zu reagieren. "Ich hab’ mich schon so lang nach dir gesehnt" heißt ein aktueller Song des Musikers und Entertainers, der 2019 das Album "Jaguar" veröffentlichte.