Kronau. (jubu) Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am vergangenen Mittwoch in Kronau. Am Autobahnzubringer, neben einer Tankstelle, war ein Feuer in einem chinesischen Restaurant ausgebrochen. Da man zunächst davon ausgegangen war, dass sich Personen im Gebäude befänden und in dem Gebäude ein Propangastank lagerte, rückte umgehend ein Großaufgebot von weit über hundert Feuerwehrkräften an die Einsatzstelle an.

Das Feuer brach wohl unter einem Holzvordach aus und breitete sich rasend schnell auf das gesamte Gebäude über. Die Betreiber des Restaurants, die auch darin wohnten, müssen nun von der Gemeinde Kronau notuntergebracht werden.

Während der Löscharbeiten stürzten Teile des Gebäudes ein. Mehrere Rauchgasdurchzündungen machten ein Löschangriff von innen unmöglich. So waren die Feuerwehren der Region bis in die Abendstunden mit Drehleitern im Einsatz.

Aufgrund der schweren Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. "Feuerwehrkameraden legten eine Kilometerlange Schlauchleitung zu einem nahegelegenen Bach", berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Edgar Geißler.

Die Landesstraße L555 war für die Dauer der Löscharbeiten bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.

Auf der angrenzenden Autobahn A5 kam es zu kilometerlangen Staus wegen Schaulustiger.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Abend noch keine Erkenntnisse vor.

Update: 17. April 2019, 20.17 Uhr