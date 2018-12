Kronau. (pol/rl) In einer Postfiliale kam es am Montagabend zu einem Überfall. Gegen 17.35 Uhr betraten die zwei Männer die Filiale. Einer davon zog ein Messer, bedrohte mehrere Personen und forderten Geld von ihnen. Nachdem die beiden Täter mehrere Tausend Euro in einer Plastiktüte verstaut hatten, flüchteten sie über einen Hinterausgang durch die angrenzende Häusergärten.

Beide Täter sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Der Mann mit dem Messer war etwa 1,70 Meter groß und dick. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke, eine schwarze Sturmhaube und sprach in gebrochenem Deutsch. Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Sturmhaube.