Tairnbach. (rka) Es fällt schwer, sich heute vorzustellen, was vor 75 Jahren geschehen ist. Insbesondere junge Menschen haben nur ein verschwommenes Bild von jener Zeit der Not. In seinem Buch "Historische Streiflichter aus Tairnbach" aus dem Jahre 1995 hat der ehemalige evangelische Pfarrer Tairnbachs und Ehrenbürger der Gemeinde Mühlhausen, Gerhard Höflin, unter der Überschrift "Als die Amerikaner kamen", die letzten Kriegstage beschrieben. Er stützt sich dabei auf Erzählungen von Zeitzeugen und auf eigene Nachforschungen in den Archiven.

Das Näherkommen der Front Ende März 1945 erzeugte in der Tairnbacher Bevölkerung eine eigentümliche Spannung. Es war eine Mischung aus Furcht und Neugier, Niedergeschlagenheit und Hoffnung. Mit Pickel und Schaufel gruben die alten Männer unter Mithilfe von Frauen und Kindern auf ihren Grundstücken Splittergräben und provisorische Unterstände. Die meisten Einwohner aber verließen sich auf die Stabilität ihrer Hauskeller und verlagerten einen Teil ihrer Habe dorthin. Dort wurden auch Schlafplätze geschaffen. Wertvolle Gegenstände wie Schmuck und Geschirr wurden im Erdreich vergraben. Vorhandene NS-Fahnen und Uniformen, NS-Ausweise, Abzeichen und Embleme wurden vernichtet. Eine ungewohnte Situation ergab sich durch den totalen Stromausfall. Petroleumlampen und Kerzen sorgten für Licht. In der Küche gab es überall noch die Kohlenherde, aber handwerkliche Aktivitäten kamen zum Erliegen und in der Landwirtschaft stellte man auf Handbetrieb um.

Bilder aus dem Tairnbacher Heimatbuch aus dem Jahr 1995. Die historischen Aufnahmen von 1945 zeigen deutsche Truppen auf dem Rückzug im Kraichgau und amerikanische Panzer und Fahrzeugkolonnen auf dem Vormarsch. Solche Szenen spielten sich auch in Tairnbach und der Region ab. Fotos entnommen dem Heimatbuch Tairnbach/Repros: Helmut Pfeifer

Angespannte Atmosphäre

Der Tairnbacher Volkssturm, eine Einheit aus älteren, zum Teil halb invaliden Männern, war als letztes Aufgebot im Jahr 1944 aufgestellt worden und hatte mehrere Monate hindurch im Gelände und um das Dorf die Verteidigung geübt. Sie trugen keine Uniform, jedoch eine Armbinde mit der Aufschrift "Deutscher Volkssturm".

In der zweiten Hälfte der Karwoche herrschte in Tairnbach eine angespannte Atmosphäre. Jederzeit musste mit feindlichen Angriffen gerechnet werden. Die 47. Volksgrenadierdivision hatte im Gewann "Knappeneiche" sechs Geschütze aufgestellt. Im Gewann "Krumme Teich" war gut getarnt eine Kanone postiert. Gut bezeugt ist eine Artilleriestellung mit zwei Geschützen im Gewann "Maierwiesen". Während diese deutschen Geschütze rund um Tairnbach in Richtung Nordwesten feuerten, um so den amerikanischen Vormarsch zu stören, tauchte am Himmel ein US-Beobachtungsflugzeug auf und beschoss die Stellungen. Glück hatte dabei ein junges Pärchen im "Roten Klingenwald". Und auch der Familie Emil Filsinger flogen in der Küche die Glas- und Geschosssplitter um die Ohren.

In der Nacht vom Karfreitag auf Karsamstag wurde ein Teil der Artillerie in den Raum Dühren zurückverlegt. Militärpferde, zusammen mit den Gäulen Tairnbacher Bauern, zogen die schweren Geschütze durch die Hohl nach Eschelbach und von dort zu ihren neuen Positionen. Noch am Karsamstag 1945 verteidigten drei Flugabwehrgeschütze, postiert zwischen Mühlhausen und Tairnbach, den Luftraum. Ein vermeintlich getroffener US-Jagdbomber warf dabei seinen brennenden Zusatztank ab und entkam. Im Dorf wurden am Ostersonntag kaum noch deutsche Soldaten gesehen. Dagegen wurde nördlich des Dorfes beobachtet, wie Infanteristen in größerer Zahl aus dem Dielheimer Wald zurückhasteten. Sie versuchten so schnell wie möglich das freie Feld zu überqueren und den Balzfelder Wald zu erreichen, um aus dem Blick- und Schussfeld der US-Luftwaffe zu gelangen.

Hat das Kriegsende in Tairnbach erforscht: Pfarrerin Ruhe und Ehrenbürger Gerhard Höflin. Foto: Pfeifer

Am Abend des Ostersonntags lag Tairnbach im Niemandsland zwischen den deutschen und amerikanischen Truppen. Ein Feldwebel und sieben Mann waren die letzten Soldaten der deutschen Wehrmacht, die sich in Ortsnähe aufhielten. Auf Anordnung der Kreisleitung sollte durch NSDAP-Mitglieder auf der Straße nach Mühlhausen eine Panzersperre aus Baumstämmen errichtet werden. Die Mehrheit der Parteigenossen und Volkssturmmänner fand dies jedoch militärisch unsinnig und verweigerte die Arbeit. Es folgte keine Strafe für die "Saboteure". Die Macht der Partei war gebrochen.

Die US-Truppen marschierten am Ostermontag, 2. April, in Mühlhausen und Tairnbach ein. Schon am Vormittag hatten Jugendliche mit dem Fernglas auf dem Gelände des Horrenberger Sportplatzes eine Ansammlung amerikanischer Fahrzeuge entdeckt, darunter auch Panzer. Im Dorf herrschte gespannte Ruhe. Nur eine hierher evakuierte Frau wagte es, ein weißes Tuch zum Zeichen der Kapitulation aus dem Fenster zu hängen. Sicher war die schriftliche Anordnung der NS-Gauleitung bekannt, nach der das Hissen weißer Tücher mit standrechtlicher Erschießung geahndet werden sollte. Am Nachmittag um 14 Uhr war es dann so weit. Aus Richtung Balzfeld drang eine Kolonne motorisierter US-Infanterie in die Dorfmitte vor. Hinter den auf Fahrzeugen aufmontierten Maschinengewehren standen schussbereite Männer.

Ein einzelnes Fahrzeug fuhr allein bis zum Ortsende in Richtung Mühlhausen. Der Fahrer untersuchte dort eine Bauhütte mit vorgehaltenem Gewehr und kehrte dann zur Ortsmitte zurück. Fast gleichzeitig erreichte eine amerikanische Infanterieeinheit zu Fuß durch den Hohlweg bei der evangelischen Kirche das Dorf. Bei der Kirche legten die Soldaten eine kurze Ruhepause ein. Danach zogen die Soldaten, die sich direkt an den Häuserzeilen entlang pirschten, durch die Kirchstraße in das Dorf ein und verteilten sich auf die einzelnen Straßen. Nur stichprobenartig wurden einige Häuser durchsucht. Manche Einwohner erschraken fast zu Tode, als sie plötzlich Gewehrläufe auf sich gerichtet sahen. Eine Kriegerwitwe in der Kirchstraße ließ ihre vier kleinen Kinder mit erhobenen Händen im Hof aufmarschieren, eine Szene, die sogar den nervös-gereizten Amerikanern ein Lachen entlockte.

In der heutigen Klingenwaldstraße hatte die Familie Filsinger vormittags einen fremden Feldspaten an der Scheunenwand entdeckt. In der Scheune hatte sich ein deutscher Soldat vor den Amerikanern versteckt, um sich später in seine nahe Heimat durchzuschlagen. Er hatte Pech: US-Infanteristen entdeckten ihn unter dem Stroh und führten ihn ab. Später kursierte im Dorf das etwas abenteuerliche Märchen, dass es sich bei dieser Person um einen amerikanischen Spion gehandelt haben solle. Dies klingt aber angesichts der strategischen Bedeutungslosigkeit des Ortes nicht allzu glaubhaft. Tairnbacher Jugendliche bekamen in diesen Tagen die ersten Kaugummis ihres Lebens. In einigen Häusern bot man den Amerikanern Wein an.

Der "Mann mit der Schelle"

In gebrochenem Deutsch fragten die amerikanischen Soldaten nach dem "Mann mit der Schelle". Der Ausscheller Karl Ludwig Egenlauf musste der Bevölkerung verkünden, dass alle Waffen abzugeben seien und keine deutschen Soldaten versteckt werden dürften, andernfalls sei mit strenger Bestrafung zu rechnen.

Jetzt wurden auch die Räume der Gemeindeverwaltung im Schloss von den Eroberern durchsucht. In der Kirchstraße krachte ein amerikanischer Spähwagen mit seinen Hinterrädern beim Wenden in eine Jauchegrube und war vorübergehend kampfunfähig. Ein gepanzertes Fahrzeug bezog bei der heutigen Einmündung des Büchelwegs in die Eschelbacher Straße Stellung, um einem deutschen Gegenangriff vorzubeugen. Nach etwa zwei Stunden war die "Panne" behoben und die Kampftruppen rückten weiter, um Eschelbach zu besetzen. Zuvor gab ein Wachposten beim Schulhaus einen Warnschuss in die Luft ab. Erschreckt flüchteten viele Schaulustige und Neugierige in ihre Häuser und Keller. Zwölf Jahre nationalsozialistischer Gewaltherrschaft waren durch das Einrücken der Amerikaner beendet worden.