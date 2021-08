Von Timo Teufert

Walldorf/St. Leon-Rot. Zwei wichtige europäische Verkehrsachsen treffen am Walldorfer Kreuz aufeinander. Weil die Verkehrsbelastung dort immer weiter zugenommen hat und die Brücke der A5 über die A6 in die Jahre gekommen ist, soll das Autobahnkreuz im laufenden Betrieb umgebaut und für die Verkehrsströme optimiert werden. Die Sorge in den Anliegerkommunen vor dem Umbau ist groß, wie bei einem Ortstermin des FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg mit dem FDP-Verkehrsexperten und Landtagsabgeordneten Christian Jung in Walldorf deutlich wurde. Man fürchtet bei Unfällen oder anderen Beeinträchtigungen im Baustellenbereich Mega-Staus, die die gesamte Region lahmlegen könnten.

Ursprünglich wollte man 2022 mit den Bauarbeiten am Autobahnkreuz beginnen, doch dieser Zeitablauf ist nicht mehr einzuhalten. Nach Informationen der Autobahn GmbH, die als Bundesgesellschaft seit 1. Januar für die Fernstraßen zuständig ist, laufen derzeit erst die vorbereitenden Planungen: "Der Vorentwurf für den Umbau des Walldorfer Kreuzes soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden", erklärte eine Sprecherin. Ziel sei die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im Jahr 2023. "Der Baubeginn ist abhängig von Einsprüchen und möglichen Klagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens", so die Sprecherin. Warum es zu Verzögerungen kam, konnte die Sprecherin nicht sagen: Man habe die Planungen von der Straßenbauverwaltung des Landes übernommen.

Was erwartet Walldorf, wenn das Autobahnkreuz umgebaut wird. Diese Frage diskutierten (v.l.) Stadtrat Günter Lukey, Landtagsabgeordneter Christian Jung, FDP-Ortsvorsitzende Anja Rosker, Stadträtin Paula Glogowski, Bundestagsabgeordneter Jens Brandenburg und Stadträtin Dagmar Criegee auf der Radbrücke unweit der Monsterkreuzung. Foto: Helmut Pfeifer

Nach Auskunft der Sprecherin ist nach aktuellem Stand des Vorentwurfs mit einer Bauzeit von mindestens drei Jahren zu rechnen. "Es werden aktuell Konzepte erarbeitet, wie der Verkehr unter bestmöglichen und verkehrssicheren Bedingungen auch während der Bauphase über die A 5 geleitet werden kann. Grundsätzlich soll ein Umleitungsverkehr möglichst vermieden werden." Nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen befahren die A 5 als Nord-Süd-Verbindung täglich rund 114.000 Fahrzeuge, davon werden fast 19.000 dem Schwerlastverkehr zugerechnet. Auf der A 6 als Ost-West-Verbindung sind es knapp 87.000 Fahrzeuge, davon werden ebenfalls fast 18.000 dem Schwerlastverkehr zugerechnet.

"Die Sanierung des Walldorfer Kreuzes im laufenden Betrieb bereitet mir Kopfzerbrechen", sagte Christian Jung. Denn er sei überzeugt, dass eine solche Baustelle zu Mega-Staus führen werde. Er meint damit Verkehrsstörungen, die eine Länge von 15 bis 50 – oder sogar mehr – Kilometern haben. "Damit wird die Baustelle am Walldorfer Kreuz Verkehrsprobleme in allen Himmelsrichtungen erzeugen – und zwar in einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern", so der FDP-Politiker. Er rechnet auch nicht mit einer Bauzeit von drei, sondern eher von sechs bis sieben Jahren. Sein Vorschlag lautet deshalb: "Wir brauchen eine 24-Stunden-Baustelle." Die Bauwirtschaft könne das organisieren. Der Vorteil: Durch die verkürzte Bauzeit entstehen statistisch gesehen weniger – auch tödliche – Unfälle. "Diese 24-Stunden-Baustellen kosten zwar 30 bis 40 Prozent mehr, haben aber für alle Vorteile", berichtete Jung.

"Es muss im Interesse Walldorfs, des Rhein-Neckar-Kreises und der angrenzenden Landkreise sein, wenn das Walldorfer Kreuz so rasch und so gut wie möglich gemacht wird", so der 43-Jährige. Denn der Abgeordnete fürchtet vor allem die Umgehungsverkehre, wenn es zu Staus am Kreuz kommen sollte. So würden Lastwagen aus Richtung Heilbronn, die in Richtung Freiburg unterwegs seien, schon heute über Leingarten, Schwaigern, Eppingen und Bretten fahren – und nicht den "Umweg" über das Walldorfer Kreuz nehmen.

Jung wies darauf hin, dass der Umbau des Walldorfer Kreuzes strategische Bedeutung nicht nur für die Region, sondern für die ganze Bundesrepublik habe: "Hier treffen sich wichtige Nord-Süd- und West-Ost-Achsen", so der FDP-Politiker. Damit die Menschen trotz Mega-Staus zur Arbeit bei den großen Arbeitgebern im Gewerbegebiet kommen können, schlägt Jung vor, die Kapazitäten am Bahnhof Wiesloch/Walldorf auszubauen: "Die Takte der S-Bahn müssen verstärkt werden", forderte er. Außerdem schlägt er eine Seilbahn, die in den Nahverkehr integriert ist, vom Bahnhof ins Gewerbegebiet vor. "Dafür muss aber der politische Wille da sein", sagte Jung. Die regelmäßig fahrenden Gondeln seien eine gute Alternative: "Denn S-Bahnen und Busse verpassen sich oft. Für Menschen, die vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen, ist das immer ein Risiko", erklärte Jens Brandenburg. Und dieses Risiko erhöhe die Fahrzeit erheblich.

Der Bundestagsabgeordnete wies darauf hin, dass auch ohne Großbaustelle die Verkehrssituation in der Region sehr angespannt sei. "Vor allem im Berufsverkehr kommt man schlecht von Heidelberg aus ins Gewerbegebiet", sagte Brandenburg, der selbst in Walldorf lebt. "Der dreispurige Ausbau der A 5 von Heidelberg bis zum Walldorfer Kreuz ist wichtig, weil in der Rushhour die Ausfahrt Walldorf/Wiesloch so belegt ist, dass die Autos trotz verlängerter Ausfahrtsspur bis auf die Fahrbahn stehen", erklärte Günter Lukey von der FDP-Fraktion im Walldorfer Gemeinderat. Eine Querspange in Richtung Rot – angedacht sei eine Brücke von der Ausfahrt in Richtung L 598, um den Monsterknoten zu umgehen und damit zu entlasten, wolle die FDP nicht. "Wir müssen nicht mehr Straßen bauen, sondern die, die vorhanden sind, ausbauen", ist Lukey überzeugt. Größte Sorge von Lukey und seinen Kollegen ist, dass das Kreuz parallel zur L 723 – der Querverbindung zwischen A 6 und A 5 – ausgebaut wird.

"Walldorf hat schon viel getan und bietet den Nahverkehr ab 1. Januar 2022 kostenlos an", sagte Lukey. Ihn ärgert deshalb, dass die Bundesbehörden die in Walldorf angedachte Lösung für eine zusätzliche Ausfahrt nicht genehmigt haben, weil dann die Abstände zwischen den Ausfahrten zu gering seien: "Dann würde der Verkehr nach St. Leon und Rot aus Richtung Süden aber nicht über die Monsterkreuzung laufen, sondern daran vorbeigeleitet und die Kreuzung entlasten", so Lukey.