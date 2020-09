Seit 2012 ist sie die erste Frau, die in Nordbaden ihre Prüfung zur Maurermeisterin geschafft hat: Julia Schäfer will nächstes Jahr „Miss Germany“ werden, um mit Klischees aufzuräumen und jungen Menschen Mut zu machen. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal. Julia Schäfer ist ein Gewinnertyp. Wenn es nach Ausstrahlung und Siegerlächeln geht, führt an der 27-Jährigen aus Kraichtal kein Weg vorbei. Jetzt greift sie nach den Sternen und möchte Miss Baden-Württemberg, vielleicht sogar Miss Germany werden.

"Sieht man mich im Ort oder anderswo, denkt niemand, welchen Beruf ich habe", eröffnet die Dunkelhaarige. Wenn sie in schicken Schuhen, modernen Kleidern und modischen Accessoires unterwegs ist, könnte sie glatt als Model durchgehen. Doch sie kennt nicht einmal ihre Maße, nennt lediglich ihre Größe von 1,67 Meter. "Ich bin ausgebildete Maurermeisterin und arbeite im Geschäft meiner Eltern, einem Bauunternehmen mit 21 Beschäftigten im Kraichtaler Stadtteil Unteröwisheim", erzählt sie lachend und schiebt nach "Ich bin sehr gerne da". Aktuell sei mehr Büroarbeit angesagt, "aber ich kann auch auf der Baustelle mit anpacken". Dann werden schicke Klamotten gegen Arbeitskleidung eingetauscht und in die Hände gespuckt.

Bei der Frage nach ihren Hobbys kommt es wie aus der Pistole geschossen: "Baggerfahren". Aber auch Motorradfahren oder mit den drei Hunden spielen, stehen bei Schäfer ganz weit oben, die gerne Tattoos mag und schon als sie klein war die Kickschuhe schnürte. Nach der Haupt- und Realschule absolvierte die gebürtige Bruchsalerin eine Lehre als Bürokauffrau und machte ihr Wirtschafts-Abitur. Maurerlehre und anschließende Meisterschule in Karlsruhe folgten nahtlos. Zwar war Schäfer stets das einzige Mädchen in der Klasse, doch der Respekt unter den Jungs war ihr gewiss. Zudem ist sie seit 2012 die erste Frau, die in Nordbaden ihre Prüfung zur Maurermeisterin geschafft hat. Klar, dass sich inzwischen auch der "Handwerkskalender 2020" mit einem Bild von ihr schmückt.

Anfangs wollte Schäfer ein kleines Geheimnis um ihren Beruf machen, doch inzwischen geht sie offen damit um und veröffentlicht Bilder in den sozialen Netzwerken – zahlreiche Follower sind begeistert. So entstand aus einer ursprünglichen Schnapsidee im Freundeskreis ein konkreter Plan: und schon bewarb sich die Maurermeisterin, die in Zukunft gerne ein Unternehmen leiten möchte, bei der Misswahl Baden-Württemberg.

Die erste von mehreren Hürden ist bereits genommen, denn von über 15.000 Anwärterinnen ist sie zusammen mit neun weiteren Kandidatinnen als Miss Baden-Württemberg nominiert. Bei der Bewerbung war Ehrlichkeit und Authentizität gefragt. "Sei du selbst" hieß es in der Ausschreibung. "Handwerk und Misswahl muss kein Widerspruch sein. Ich möchte aufzeigen, dass man gut aussehen und trotzdem was im Kopf haben kann", betont die sympathische Schäfer lachend. Überhaupt: Sie möchte mit Klischees aufräumen und jungen Menschen Mut machen, sich selbst zu verwirklichen und ihren Träumen zu folgen.

Nun kann man im Internet für seine Favoritin abstimmen, Julia Schäfer hofft auf Unterstützung aus der ganzen Region. "Die besten drei Mädels aus jedem Bundesland werden einer Jury vorgestellt, dann geht’s ans Eingemachte", erklärt sie.

Sollte die Maurermeisterin ganz oben auf dem Treppchen stehen, darf sie Anfang nächsten Jahres bei der Wahl zur "Miss Germany 2021" im Europapark Rust antreten. Wie sich ihr Beruf mit der einer Miss vereinbaren lässt? "Das wird man sehen, doch soweit will ich im Moment noch nicht denken", lässt Julia Schäfer wissen. Auf alle Fälle könne sie sich auf die Unterstützung ihrer Familie und ihres Freundes verlassen. "Zuerst kommt der Betrieb, wobei ich neben meiner Mutter die einzige Frau bin. Dann müsste man sehen, wie wir das alles auf die Reihe bekommen", so Schäfer.

Fakt ist: Sollte sie für die Miss Germany nominiert werden, geht es für die Kandidatinnen drei Wochen lang in ein Vorbereitungscamp. "Das würde sicher lustig werden, wobei dann in unserem Geschäft die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden müssten", denkt Julia schon von unternehmerischer Seite. Denn schon jetzt ist im Hause Schäfer viel los. Das Fernsehen war bereits da, alle anderen Medien ebenso. "Ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, die erste Hürde zu überwinden, weil alle Mädchen hübsch sind", merkt sie lächelnd an. "Doch jetzt bin ich gespannt, wohin die Reise geht."

Info: Bis Montag, 21. September, kann man im Internet unter www.missgermany.de noch für Julia Schäfer abstimmen. Die besten drei Frauen aus jedem Bundesland werden einer Jury vorgestellt.