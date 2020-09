Joyce Filsinger setzt sich für eine tolerante und offene Gesellschaft ein. Ihr Kinderbuch „Wir in Kraichtal“ soll die Augen für kulturelle Vielfalt und die umgebende Natur öffnen. Ein Buch, das nicht nur für Kinder ist. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal. Sie ist nach eigener Aussage ein echter "Tausendfüßler" mit Interesse an vielen Dingen – und ein positiv denkender Mensch obendrein: Joyce Filsinger wurde "vor etwa 50 und ein paar mehr Jahren", wie sie lachend erzählt, in der Nähe der niederländischen Hafenstadt Rotterdam geboren. Als Kind lernte sie in der Schule neben Englisch und Französisch auch Deutsch, 1990 kam sie schließlich nach Kraichtal, nachdem sie zuvor ihren Mann Uwe in Waldangelloch kennenlernte. In Oberöwisheim fanden sie ein Grundstück, bauten ein schmuckes Häuschen und fühlen sich seither sehr wohl im Kraichgau. Jetzt hat die Mutter eines Sohnes und einer Tochter ein Kinderbuch mit dem Titel "Wir in Kraichtal" veröffentlicht.

"Ich hatte schon längere Zeit die Idee im Kopf und habe in den vergangenen zwei Jahren viel Zeit mit Lesen, Lernen und Internet-Recherchen verbracht", eröffnet Joyce Filsinger. Jetzt hat es mit der Umsetzung geklappt, nachdem der Verein "Kraichtal hilft", bei dem die Autorin im Vorstand mitwirkt, die Kosten für den Druck des 128-seitigen Buches übernahm.

Joyce Filsinger hatte "schon immer mit Kindern" zu tun, als Tanz-Pädagogin über Kraichtal hinaus gewirkt und Ballettunterricht gegeben. Deshalb ist ihr Debüt eigentlich für Kinder und Jugendliche gedacht, doch eigentlich ist es ein Buch für alle Generationen, beinhaltet viel Geschichte und befasst sich mit verschiedenen Sprachen oder früheren Völkerbewegungen. "Das, was unsere Kinder in ihrem Umfeld sehen und hören, ist prägend", betont die Autorin, die sich seit 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe einbringt.

"Wir haben seither zwar Hausaufgabenbetreuung, Deutschkurse und vieles mehr angeboten, doch über unsere Heimat im Kraichgau wurde den Kindern relativ wenig erzählt". Joyce Filsinger hat festgestellt, dass das Bild unserer Welt durch die Berichterstattung im Fernsehen, in den Zeitungen und nicht zuletzt in den sozialen Medien viel Negatives beinhaltet. Dies sei der Tatsache geschuldet, dass es nicht annähernd so aufregend sei, über Gelungenes und Positives zu lesen, als Meldungen über Gewalt, Kriminalität oder eine drohende Apokalypse. "Dies ist jedoch nicht unbedeutend für unser Urteilsvermögen, unser Handeln".

Damit stellte sich ihr die Frage: Wie gehen unsere Kinder mit dem Einfluss negativer Berichterstattung um? Steuert eine Gesellschaft, die so viel Negatives hört und Ängste schürende Berichte liest oder sieht, auf eine Kultur der Angst zu? Joyce Filsinger möchte dem entgegenwirken und schreibt im Vorwort: "Wir brauchen für unsere Gesellschaft selbstsichere, empathische, tolerante Kinder, die im Stande sind, Dinge zu hinterfragen, miteinander zu kommunizieren und Konflikte gewaltfrei zu lösen." Mit dem Gedanken, ein freudiges Buchprojekt über ihre Heimat im Kraichgau zu verwirklichen, mit positiven Berichten über ein gelungenes Miteinander in der Schule, im Verein oder in der Nachbarschaft, möchte sie ein Gegengewicht zu den unzähligen negativen Berichten bilden.

Das lebendige, zum Nachdenken anregende Buch soll nach ihrem Willen die Augen für die kulturelle Vielfalt und für die Natur um einen herum öffnen. Es gibt Einblick in die Entstehungsgeschichte der hiesigen Dörfer und die Geschichte ihrer Menschen, die hier seit der Steinzeit eine Heimat gesucht und gefunden haben. So handeln Kapitel vom Entstehen der Sprache, einschließlich Dialekt und Mundart, sowie auch von Schrift und Gedichten. Breiten Raum nimmt außerdem das Thema "Die Geschichte der Bewohner im Kraichgau" ein, das in der Zeit der Jäger und Sammler – 40.000 Jahre vor Christus – beginnt und über die Bronze-, Eisen- und Römerzeit im Hier und Jetzt endet.

Ein weiteres Kapitel heißt "Meine Heimat, deine Heimat, oder wie kam ich hierher?" und handelt von Flüchtlingskindern oder Kindern mit Migrationshintergrund. Zusätzlich wurde das Lese- und Bilderbuch von Joyce Filsinger durch herrliche Zeichnungen illustriert. Außerdem unterstützten sie Lehrkräfte aus verschiedenen Kraichtaler Schulen mit thematisch passenden Projekten.

Das Buch, das in einer Auflage von 500 Stück beim Ubstadt-Weiherer "Verlag Regionalkultur" erschien, kann ab sofort zum Preis von 19,90 Euro direkt bei der Autorin per E-Mail unter joyce-filsinger@web.de erworben werden. Außerdem kann man es über die Kraichtaler Spendenbörse "Depot 25" in Menzingen, Untere Schlossstraße 25, Telefon 0 72 50/92 74 58 oder depot25@kraichtal-hilft.de sowie bei der Metzgerei Deckinger in Kraichtal oder direkt beim Verlag kaufen.