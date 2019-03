Rauenberg. (BeSt) Bisher hatte der Verein für Naturschutz Rauenberg den "Kraichgauabend" ausgerichtet, jetzt wird er von der evangelischen Paulusgemeinde weitergeführt, die sich über rund 80 Interessierte im evangelischen Gemeindehaus freuen konnte.

Die Vorsitzende des Ältestenkreises, Ursula Zachmann, zeigte sich in ihrer Begrüßung erfreut, dass es gelungen sei, mit dem Kraichgauabend "eine Rauenberger Institution neu zu beleben". Der Kabarettist und Mundartkünstler Friedrich E. Becht ließ mit Scherz, Satire und Ironie bei "Neis un alds vun heid un geschdern" kein Auge trocken und hatte sofort nicht nur die Schmunzler auf seiner Seite. Carsten Wipfler stellte mit einem Grauburgunder, einem Rosé und einem Gewürztraminer drei junge Weine des Jahrgangs 2018 der "Winzer von Baden" vor. Bei der Verkostung überzeugten die edlen Tropfen.

Über "Neue Tiere und Pflanzen im Kraichgau - Nichts ist so beständig wie der Wandel" referierte Jürgen Alberti aus Bad Schönborn mit einem Bildervortrag. Eingewanderte Tiere und Pflanzen seien nicht unumstritten: "Es ist nicht zu bestreiten, dass Einwanderer wie der Riesenbärenklau oder der Buchsbaumzünsler uns Menschen großen Ärger machen können. Sind auf der anderen Seite aber Schwanengänse am Heidelberger Neckarufer oder die Götterbäume an den Straßenrändern nicht eine wirkliche Bereicherung?", fragte Alberti. Inzwischen seien über 10.000 nicht einheimische Arten in Europa zu finden. Von einheimischen Arten könne man sprechen, wenn sie vor 1492 bereits zu finden waren, erläuterte er.

Mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus begann ihm zufolge die Globalisierung und damit die weltweite Ausbreitung sowie Vermischung von Tieren und Pflanzen. Die Türkentaube verbreitete sich ab dem Ersten Weltkrieg aus der Türkei über den Balkan bis nach Zentraleuropa. Die hiesige Population der Halsbandsittiche, eigentlich südlich der Sahara in Afrika beheimatet, ging 1973/74 im Schlosspark Neckarhausen von einem einzigen Pärchen aus. 1995 hatten sie den Mannheimer Luisenpark erreicht, im Jahr 2000 wurden sie erstmals in der Heidelberger Mönchhofstraße gesichtet. 2014 lebten in Heidelberg zwischen Hauptbahnhof, Bahnstadt und Neuenheimer Feld bereits weit über 1000 Sittiche, inzwischen sind sie über Wiesloch (mit zahlreichen Nestern am Schulzentrum) bis in den Kurpark von Bad Schönborn gelangt.

Nicht anders breitet sich laut Alberti auch eine Vielzahl von Pflanzen aus und so stellte Jürgen Alberti Riesenbärenklau, Drüsiges Spingkraut, Japanischen Staudenknöterich, Frühlings-Greiskraut, Orientalische Zackenschote und viele weitere Arten näher vor, die sich frei ausbreiten, ebenso wie Feuerlibelle, Südliche Eichenschrecke, Harlekin-Marienkäfer oder Bernstein-Waldschabe.