Walldorf. (seb) "We always make space for Walldorf", betont Gregor Borland: Für Walldorf wird einfach Platz gemacht im durchaus eng getakteten Tourplan von "Other Roads". Es sei der Folkband wichtig, die Konzert-Tradition, die mit dem unvergessenen John Wright begann, fortzuführen und man sei gerne wiedergekommen, so Borland.

Im letzten Jahr war noch völlig offen, ob das von Seiten der Theodor-Heuss-Realschule als Gastgeber, den Organisatoren und Unterstützern her überhaupt machbar ist, daher lautete die traurige Nachricht "Abschlusskonzert". Aber "die Musik hat mich berührt": Damit sprach der neue Rektor Jens Albrecht aus, was die Fans in der voll besetzten kleinen Aula schon immer und sicher auch die erstmals Anwesenden im Anschluss dachten. Und so habe er es - tatkräftig unterstützt von seinen Vorgängern Helmut Hibschenberger und Dieter Burkard sowie vielen anderen - möglich gemacht, "viel Hirnschmalz investiert und Hindernisse aus dem Weg geräumt". Und nicht nur das: Die Band ist auch fest für Oktober 2020 eingeplant.

Zur freudigen Nachricht, dass sie wieder da sind, hatten "Other Roads" noch eine: ihr neues Album "Photographs", von dem sie einige Songs in einer gelungenen Mischung mit bekannten präsentierten. Natürlich überzeugten Pete Abbott (Gesang, Gitarre), Dave Walmisley (Gitarre, Bouzouki, Gesang und mehr) sowie Gregor Borland (Fiddle, Bass, Mandoline) mit ihrer Vielseitigkeit, aus denkbar wenig Zutaten zaubern sie stets sehr schmackhafte, frische musikalische Genüsse, Borland spielte besser denn je, Abbott begeisterte mit seiner starken Stimme, Gitarrensoli (obwohl er vor denen nach eigener Auskunft immer etwas Bammel hat) und eigenen Songs, Walmisley bestach als Songschreiber ebenso wie als Multi-Instrumentalist. Sie nahmen ihr Publikum sofort mit ihrem Charme, selbstironischen Humor und bodenständigen Wesen gefangen.

Und zeigten klare Kante, etwa mit "Pray", einem Lied voll Hoffnung auf eine friedliche Welt: Es sei nicht schwierig, andere Religionen und Kulturen zu tolerieren, noch, seinen Wohlstand zu teilen, sagte Abbott, gleich, nachdem er sichergestellt hatte, dass keine Donald-Trump- oder Boris-Johnson-Fans anwesend waren - für letzteren könne er als Engländer sich nicht oft genug entschuldigen. In einem anderen Lied widmet Walmisley sich dem Zustand unserer "Mutter Erde", sorgt dann aber auch mit "Chase the Blues away" für gute Laune.

Pete Abbott hat wieder einen Song für Gregor Borland geschrieben. Während Abbott und Walmisley nämlich in den vergangenen Jahren heirateten - nicht einander, betonten sie - machte Borland eine Scheidung durch und trägt seither zwar "Pockets of peace", also ein bisschen Seelenruhe, aber auch "a suitcase of sorrow", eine große Last aus Kummer.

Borland wiederum bot umwerfende Arrangements aus alten und neuen Jigs und Reels (Instrumentalstücke), teils mit stampfenden Rhythmen, teils mit heiteren Melodien. Unter den romantischen und nachdenklichen Stücken des Abends war das anrührende "The Dutchman" von Michael Peter Smith, das erzählt, wie eine Frau ihren an Demenz erkrankten Mann pflegt und ihre gemeinsamen Erinnerungen wach hält.

Benannt ist das neue Album übrigens nach Abbotts Song "Photographs" über Erinnerungen, die beim Aufräumen wach wurden, über Abenteuer, Liebe und Unfug als 17-Jähriger, als er, wie er augenzwinkernd erzählte, noch Haare hatte, lang und dazu schwarz. Mitklatschen und Mitsingen waren natürlich Pflicht, dazu musste "Other Roads" die Zuhörer nicht lange bitten. Songwünsche wurden ebenfalls gerne entgegengenommen, Abbotts "Windy Harbour" durfte da nicht fehlen. Was immer die Zuhörer an trüber Herbststimmung mitgebracht hatten, nach dem Konzert - und den energisch geforderten Zugaben - war die wie weggeblasen und machte heiterer Gelöstheit Platz.