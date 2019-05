St. Leon-Rot. (seb) Anlässlich der Kommunalwahl am 26. Mai hat die RNZ die wichtigsten Ideen der Parteien und Wählervereinigungen für St. Leon-Rots Zukunft zusammengestellt.

Freie Wähler wollen eine für alle Menschen lebenswerte Kommune

Die Freien Wähler, die sich als unabhängige Bürgerbewegung verstehen, wollen sich "bürgernah und transparent" für eine lebenswerte Kommune einsetzen, in der sich alle Menschen gut aufgehoben fühlen.

Die Kinderbetreuung müsse so qualitätvoll bleiben, gute Rahmenbedingungen für alle Träger seien notwendig und zudem Unterstützung für die, die Hilfe bei der Finanzierung benötigen, etwa Alleinerziehende. Schulsozialarbeit und Hausaufgabenhilfe seien wichtig, man wolle zudem ein gutes Ganztagsangebot an der Gemeinschaftsschule. Die Jugendarbeit durch Vereine, Kirchen und Gemeinde sei wertvoll, man wolle aber Verbesserungen im Freizeitangebot etwa durch eine weitere Grillhütte und in Sachen Mobilität einen Ausbau des Ruftaxiangebots.

Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müsse die gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft weiter gestärkt werden. Senioren müsse ermöglicht werden, bis ins hohe Alter am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben: Wichtig dabei sei Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Für Umwelt- und Klimaschutz müsse der eingeschlagene Weg mit Photovoltaik auf Liegenschaften der Gemeinde oder Nahwärmenetz in der Gemeindemitte weiterverfolgt werden. Pflege, Schutz und Aufforstung des Waldes seien wichtig.

Mit den Verkehrsproblemen müsse man sich am wiederbelebten "Runden Tisch Verkehr" von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft befassen. Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger sei notwendig, außerdem eine bedarfsgerechte Taktung des ÖPNV. Ohne Zweifel müsse St. Leon entlastet werden. Man könne mit kleineren Maßnahmen beginnen. Notwendig sei eine umfassende Verbesserung des Ziel- und Quellverkehrs im Ort.

Für die Belebung der Ortskerne müsse man die Sanierungsprogramme weiter vorantreiben und Flächen mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen. Zudem wolle man gezielte Wirtschaftsförderung für Läden im Ort und gute Rahmenbedingungen für Gründer. Für mehr Lebensqualität setzt man auf eine gesicherte ärztliche Versorgung, eine breite Auswahl an Freizeit- und Kulturangeboten, Vereinsförderung und schnelles Internet. Die Unterbringung von Geflüchteten müsse für eine gelungene Integration weiterhin dezentral erfolgen.

Die Kandidaten der Freien Wähler: Andreas Allmann-Schmidt, Hans-Jürgen Back, Sabine Billmaier, Jürgen Deschner, Jürgen Edinger, Adolf Geider, Dennis Geider, Sabina Grünzig-Polizzi, Susanne Harmsen, Ann Kristin Hartmann, Monika Hecker, Siegfried Köck, Martin Lang, Tobias Rehorst, Anneliese Runde, Pascal Thome, Simon Thome, Jürgen Vetter, Theo Vetter, Yannik Vetter, Daniel Wagner, Roland Wahl.

CDU: Solide Finanz- und Wirtschaftspolitik mit Weitblick

An erster Stelle steht für die CDU eine solide Finanzpolitik mit gesundem kommunalem Haushalt. Die kommunalen Steuersätze, Abgaben und Preise müssen dabei aber auf ihrem niedrigen Niveau bleiben. Den Verkehrsproblemen will man begegnen, indem man den nicht-motorisierten Verkehr stärkt und Gefahrenstellen beseitigt. So sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, "damit die Bürger wieder vermehrt und vor allem sicher das Fahrrad nutzen". Auch der Schwerlastverkehr sei nicht mehr zumutbar, gerade die Ortskerne müssten entlastet werden. Der Lärmschutz ist der CDU sehr wichtig, ebenso die konsequente Sanierung der Gemeindestraßen. Telekommunikation mit Glasfaser und moderner Mobilfunktechnik (LTE) müsse im gesamten Gemeindegebiet zur Verfügung stehen. Ein Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur sollte die Umsetzung dieser Ziele gewährleisten.

Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandorts St. Leon-Rot sieht die CDU dicht gekoppelt an Umwelt- und Naturschutz. Erneuerbare Energien, Müllvermeidung und Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes stelle man da in den Vordergrund, hierzu tragen auch kurze Wege zum Arbeitsplatz und örtliche Einkaufsmöglichkeiten bei.

Man tritt für eine bezahlbare und bedarfsgerechte Kinderbetreuung sowie eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen und Kindergärten ein. Die CDU will die Spielplätze in den Ortszentren aufwerten, die Vereine weiter fördern und das Angebot für Senioren bedarfsgerecht ausbauen. Um die Wohnungsnot zu lindern, gelte es, Neubaugebiete zu erschließen, aber kurzfristig vor allem Bestandsimmobilien um- oder auszubauen. Dabei dürfe aber nicht zu stark verdichtet werden, so die CDU, damit der ländliche Charakter St. Leon-Rots erhalten bleibe und Ortskerne auch in heißen Sommernächten verträglich abkühlen. Aufstockungen in "ausufernder Höhe" sind für die CDU inakzeptabel. Die Neuvergabe von Gemeindewohnungen müsse unter sozialen Gesichtspunkten erfolgen.

Defizite sieht man bei den Ortseingängen und Parkanlagen: Die Verschönerung mit Blumen koste wenig Geld und schaffe zudem Lebensräume für Bienen.

Die Kandidaten der CDU: Achim Schell, Udo Back, Carsten Kamuf, Jochen Germer, Tobias Berger, Anneke Ehrhardt, Horst Knopf, Michael Frieben, Hildegard Martus, Bernhard Ittensohn, Manfred Bitz, Carsten Hoffmann, Andreas Uhrig, Dennis Bucher, Jan Haffner, Michael Knopf, Simon Saladin, Heiko Stegmüller, Werner Bechberger, Michael Eck, Ralf Steger, Karl Knopf.

Junge Liste: Wohnraum, sichere Schulwege und öffentliches WLAN

Zu den Top-Prioritäten ihres Wahlprogramms hat die Junge Liste drei Anliegen erklärt: Für Alt und Jung müsse angemessener, bezahlbarer neuer Wohnraum geschaffen werden, man möchte ein ganzheitliches Konzept für sichere Schulwege erstellen und wünscht sich öffentliche drahtlose Internet-Zugänge (WLAN) an weiteren Plätzen inklusive der Erholungsanlage St. Leoner See.

Zu einem ansprechenden Ortsbild gehört für die Junge Liste die Umgestaltung des Dorfplatzes bei Rathaus und Harres. Bezüglich der Verkehrsprobleme ist die Sicherheit durch Ausbau und Ausschilderung von weiteren Fahrradwegen für die Junge Liste ein Weg, den Umstieg weg vom Auto attraktiver zu machen. Geschwindigkeitskontrollen durch "Blitzer" will man möglichst vermeiden.

Für bestmöglichen Lärmschutz müsse auf beiden Seiten der Autobahn gesorgt werden. Man hält für notwendig, weiteren Parkraum und Haltemöglichkeiten für Autos und Fahrräder zu schaffen. Die Elektromobilität zu fördern, ist für die Junge Liste sinnvoll, sie wünscht ein Konzept für E-Ladestationen in der Gemeinde.

Weitere konkrete Vorhaben der Jungen Liste sind die Einrichtung einer Badestelle für Hund und Pferd, der Bau einer Grillhütte nach Fertigstellung der Roter Flurbereinigung, die Erweiterung des Spielplatzangebots und das Installieren weiterer Basketballkörbe auf Bolzplätzen. Künstlern und "Sprayern" sollten im öffentlichen Raum entsprechende Wände zur Verfügung gestellt werden.

Eine angemessene Unterstützung der ortsansässigen Gewerbetreibenden ist der Jungen Liste wichtig, der Gewerbesteuerhebesatz sollte unverändert bleiben. Ebenso möchte man die örtlichen Vereine weiter fördern. Zudem sollten neue (Themen-)Feste ähnlich dem Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz initiiert werden.

Alle Maßnahmen müssten natürlich solide finanziert sein, damit zukünftige Generationen nicht belastet werden, so die Junge Liste. Sie setzt sich daher für eine nachhaltige Haushaltspolitik ein - aber ohne Mehrbelastung der Bürger: Wasserpreis und andere Steuern und Gebühren sollten beibehalten werden.

Die Kandidaten der Jungen Liste: Erwin-Peter Albert, Sebastian Bopp, Sascha Degenkolbe, Patrick Dittmann, Rouven Dittmann, Yannick Durst, Anna Frey, Michael Ganter, Patrick Hassert, Natascha Heinzmann, Michael Hirn, Daniel Kehrer, Anna Oestringer, Franziska Ornau, Alea Schuhmacher, Loris Schuhmacher, Benjamin Speckert, Timo Steinhauser, Manuel Thome, Alexander Wirth.

FDP: Verkehrsprobleme, Wohnungsnot und Sicherheit im Fokus

Ein ganzheitliches Mobilitätskonzept hat die FDP an die Spitze ihres Wahlprogramms gestellt: Neben einem besseren ÖPNV-Angebot seien Konzepte wie ehrenamtliche Bürgerbusse oder Car-Sharing notwendig, ergänzt durch gebührenfreie Parkplätze zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Fest dazu gehörten auch ein sicheres, dichtes Radwegenetz sowie die Förderung von Elektromobilität und anderen alternativen Antrieben. Die FDP setzt sich auch für die Umsetzung einer durch den Bürger getragenen Lösung der Verkehrsprobleme ein und will einen optimalen Lärmschutz an der Autobahn.

Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sollen vor allem innerorts die vorhandenen Flächen, Baulücken und rückwärtigen Grundstücksbereiche genutzt werden. Eine Vereinfachung der Vorschriften sei hier notwendig. Mit der FDP werde es keine Enteignungen geben. Die Sicherheit der Bürger sei ein hohes Gut und müsse weiter gewährleistet werden, vor allem durch einen leistungsfähigen, immer präsenten Gemeindevollzugsdienst.

St. Leon-Rot, im Bild die Gemeindemitte mit Harres, Rathaus, Gymnasium und Gewerbegebiet, das gerade erweitert wird, hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Anlässlich der Kommunalwahl ist die Frage: Wie soll die künftige Entwicklung aussehen? Foto: Vetter

Die FDP stehe für Chancengerechtigkeit in der Bildung und setze sich für eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen ein. Die Entscheidungsfreiheit der Eltern betrachte man aber als sehr wichtig und sei daher für eine offene Ganztagsschule. Schnelles Internet müsse durch eine flächendeckende Glasfaserversorgung gewährleistet werden. Formen der direkten Demokratie mit Bürgerbegehren oder auch informeller Bürgerbeteiligung unterstützt man gerne, ebenso die Vereine und das ehrenamtliche Engagement generell. Für Senioren sei eine Entbürokratisierung und auch eine Entschärfung der Heimbauverordnung sinnvoll, "damit nicht bestehende Pflegeheime den Betrieb einstellen müssen". Zudem müsse die Gemeinde für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sorgen, ein "Seniorenrat" für die Belange der älteren Mitbürger sei sinnvoll.

Ähnlich denkt man im Jugendbereich: Neben einer qualitätvollen Jugendarbeit durch Schulen, Vereine oder die Gemeinde wünscht die FDP einen Jugendgemeinderat. Der solle sich aktiv am politischen Leben beteiligen und auch ein Rederecht im Gemeinderat haben.

Die Kandidaten der FDP: Michael Herling, Torsten Weis, Jens Dagenbach, Anette Heger, Frank Berlinghof, Marcel Merten, Sascha Zielinski, Ramona Bitz, Roland Hecker, Karlheinz Bitz, Gerald Heger, Joachim Heger, Susanne Weis, Thomas Hartnagel, Andreas Weis, Tobias Ohmer, Jeanin Herling, Alexander Goldenberg, Thorsten Schneider, Ralf Keilbach, Isabell Zielinski, Karl Kräuter.

Grüne: Dem Klimawandel auf lokaler Ebene begegnen

Die Grünen stehen nach eigener Aussage in erster Linie für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, insbesondere auch auf kommunaler Ebene. Für St. Leon-Rot spielt der Verkehr eine zentrale Rolle: Statt durch den Bau neuer Straßen noch mehr Verkehr anzuziehen, sollte der vorhandene - 70 Prozent davon schließlich innerörtlich bedingt - besser verteilt werden. Durch den von den Grünen schon beantragten Fußverkehrs-Check solle die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden, zudem solle die Gemeinde aktiv Fuß- und Radverkehr fördern und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beitreten.

Angesichts der teils sehr engen Ortsstraßen müsse Parkraum beispielsweise in Quartiersparkhäusern geschaffen wird. Der ÖPNV müsse weiter gefördert werden, etwa durch weitere Ruftaxilinien. Die Gemeinde sollte die Einführung eines autonom fahrenden kleinen Ortsbusses prüfen. Man müsse möglichst alle Möglichkeiten der modernen Mobilität - gerade auch alternative Antriebe sowie Car-Sharing - ausschöpfen.

Weiterhin setzen sich die Grünen für fairen Handel ein, St. Leon-Rot sollte "Fair-Trade-Gemeinde" werden. Ökologisches Bauen mit Holz und anderen umweltverträglichen Baustoffen will man forcieren, die Gemeinde sollte selbst 100 Prozent regenerative Energien verwenden und ihre Nutzung fördern, Letzteres etwa durch gezielte Vereinsförderung. Weiterhin fordert man eine vierte Reinigungsstufe in der Kläranlage zur Entfernung von Mikroschadstoffen.

Die Sozialarbeit im Bereich Jugend und Flüchtlinge will man fortsetzen. Man wünscht eine bezahlbare Kinderbetreuung, für die Grundschulen ein offenes Ganztagskonzept und die Fortentwicklung der Gemeinschaftsschule, um Bildung vom sozialen Hintergrund zu entkoppeln. Preisgünstiger Wohnraum sei sehr wichtig, Modularbau-Konzepte in Eigenregie der Kommunalen Wohnungsbau-Gesellschaft seien ein möglicher Weg und schon von den Grünen angeregt worden. Soziale Härten im Zug dieser Maßnahmen müssten ausgeglichen werden, sehr wichtig ist für die Grünen hier die Bürgerbeteiligung: Gemeinsam solle ein Leitbild für St. Leon-Rot erarbeitet werden, das ihre Ziele unterstützt.

Die Kandidaten der Grünen: Marina Krenzke, Norbert Knopf, Anja Kunad, Holger Maier, Karin Geis, Joschua Hecker, Ute von Hahn, Bertold Maga, Gabi Dörflinger, Eckhardt Grethlein, Ines Schmidt, Jürgen Riehm, Sabine Klenk, Endrik Ebel sen., Elvira Maga, Franz Kachler, Ana Stoye, Christoph Probst, Sita Krenzke, Jens Schmidt, Gabi Held, Armin Alihodzic.

SPD: Gutes Zusammenleben in einer umweltfreundlichen Gemeinde

Für Menschen aller Alters- und Berufsgruppen, gleich welcher Herkunft und welchen Glaubens, will die SPD ein gutes Zusammenleben ermöglichen - und das in einem umweltfreundlichen St. Leon-Rot.

Als grundlegend dafür erachten die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ein umweltgerechtes Bauen, ein Wohlbefinden und Gesundheit förderndes Wohnumfeld und eine angemessene Infrastruktur. So will man sich für eine sozialorientierte, kostenfreie Nutzung sozialer Einrichtungen einsetzen.

Menschenfreundlich müsse der öffentliche Raum gestaltet werden wie auch die Geh- und Radwege sowie Straßenführungen. Dies sei die Voraussetzung für die gleichberechtigte Teilhabe aller Bewohner und Bewohnerinnen "in einem menschengerechten und nicht ’autogerechten’ Ort", so die SPD.

Untrennbar damit verbunden ist der Einsatz der SPD für "Entschleunigung und Minderung des Verkehrs": Sie fordert flächendeckendes Tempo 30, verschiedene bauliche Maßnahmen auf den Verkehrswegen und angemessene Vorkehrungen für Sicherheit im Verkehr. Entsprechende Regelungen müssten dann auch durchgesetzt werden, insbesondere durch einen gut ausgestatteten Gemeindevollzugsdienst.

"Erhaltung und Pflege der einmaligen Naherholungsgebiete" spielen für die SPD eine wichtige Rolle und sind ihrer Ansicht nach "nicht nur bei uns lebenserhaltend": Damit leiste man nämlich auch "einen Beitrag zum Erhalt unserer Erde".

Nach Ansicht der SPD müssen bezahlbarer Wohnraum und sozialer Wohnungsbau gewährleistet werden.

Die SPD beabsichtigt, am bedarfsgerechten Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mitzuwirken. Sie möchte dabei die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gewahrt wissen.

Die Kandidaten der SPD: Klaus Grün, Prof. Dr. Wolfgang Werner, Evelyn Bellemann-Yowler, Dominik Frankmann, Saban Alacali, Tanja Frieben, Pietro Caltabiano, Nina Knab, Thomas Spatz, Carolin Spatz, Florian Lienau, Celine Zahn, Gerda Kunkel-Schoof, Hendrik Platte-Burghardt, Christian Tropf.