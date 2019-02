St. Leon-Rot. (RNZ) Die CDU hatte einen langen Abend der Wahlvorbereitung in St. Leon-Rot. Es wurden sowohl die Kreistagsliste als auch die Gemeinderatsliste aufgestellt. Bei Letzterer kam es der Partei zufolge zu einer "kleinen historischen Wende": einer gemeinsamen Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl. Dies zeige, dass die Jahre der Spaltung in St. Leon-Rot überwunden seien, teilt die Partei mit.

Da St. Leoner und Roter CDU-Mitglieder mit eigenen Listen zur letzten Wahl antraten, gibt es in der aktuell noch bestehenden Wahlperiode zwei Fraktionen der Partei im Gemeinderat. Doch von beiden Seiten sei intensiv daran gearbeitet worden, die Fraktionen wieder zusammenzubringen. In der Mitgliederversammlung des Gemeindeverbands der CDU St. Leon-Rot unter Führung von Karl Knopf und Achim Schell hätten die Mitglieder aus beiden Ortsteilen "in großem Konsens" eine gemeinsame Kandidatenliste gewählt. Die Wahlgänge leitete der Landtagsabgeordnete Karl Klein.

Gewählt wurden: Schell, Achim; Back, Udo; Kamuf, Carsten; Germer, Jochen; Berger, Tobias; Ehrhardt, Anneke; Knopf, Horst; Ittensohn, Bernd; Martus, Hildegart; Frieben, Michael; Bitz, Manfred; Hoffmann, Carsten; Uhrig, Andreas; Bucher, Dennis; Haffner, Jan; Knopf, Michael; Saladin, Simon; Stegmüller, Heiko; Bechberger, Werner; Eck, Michael; Steger, Ralf; Knopf, Karl.

Nach den Wahlen habe die neue Mannschaft noch in reger Diskussion den kommenden Wahlkampf diskutierte und sich über die "Besiegelung der wieder gefundenen Gemeinsamkeit" gefreut.

Die Kreistagskandidaten

Zuvor war die Liste der Kreistagskandidaten aufgestellt worden. Dazu waren CDU-Mitglieder sowohl aus Walldorf als auch aus St. Leon-Rot im Harres Gemeindezentrum in St. Leon-Rot zusammengekommen. Andreas Staab, Vorsitzender Richter am Landgericht Karlsruhe, leitete die Sitzung. Gewählt wurden: Bürgermeisterin Staab, Christiane; Knopf, Karl; Förster, Teresa; Hinz, Holger; Dr. Kriesel, Clemens; Martus, Hildegart; Pütz, Mathias.