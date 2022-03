Das Team der Walldorfer Kleiderstube um die Vorsitzende Hannelore Blattmann (3.v.re.) verteilt kostenlose Kleidungsstücke an Geflüchtete aus der Ukraine. Viele konnten nur mit dem Nötigsten am Leib entkommen. Foto: A.Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Pullover, Hose, T-Shirt, eine Kinderjacke mit Kindermütze. Dankbar suchten sich geflüchtete Frauen aus der Ukraine und ihre Kinder verschiedene Stücke in der Kleiderstube in Walldorf aus.

Einige von ihnen waren nur mit der Kleidung, die sie am Körper trugen, aus ihrer Heimat geflohen. Andere hatten gerade mal notwendige Dinge wie Papiere, Unterwäsche und einen kleinen Vorrat an Lebensmitteln in ihren Rucksack oder kleinen Koffer packen können.

Die Kleiderstube gibt kostenlos Kleidung an geflüchtete Menschen aus der Ukraine ab. "Sie können sich aussuchen, was und wie viel sie möchten", sagte Hannelore Blattmann, die erste Vorsitzende der Kleiderstube. Die ukrainischen Menschen seien sehr bescheiden, fügte Blattmann hinzu: Sie suchten sich nur die notwendigsten Kleidungsstücke aus.

Mit Blick auf geflüchtete Kinder berichtete Blattmann: Weil Kinder schnell aus ihren Schuhen herauswachsen, habe die Kleiderstube eine Kooperation mit dem in Walldorf ansässigen Schuhhaus Austermann gestartet, dort können geflüchtete Familien aus der Ukraine ihren Kindern kostenlos Schuhe aussuchen, die Schuhe werden anschließend von der Kleiderstube bezahlt. Die Kooperation mit dem Schuhhaus habe man, was Kinderschuhe betreffe, schon damals mit geflüchteten Familien aus Afghanistan und Syrien gehabt, so Hannelore Blattmann weiter. Groß sei auch die Spendenbereitschaft, zwei Walldorfer Mädchen hätten ihre Spardosen geleert und das Geld der Kleiderstube gegeben, so Blattmann gerührt.

Die Situation in der Ukraine habe sich seit dem Ausbruch des Krieges verschärft, erzählte derweil Sergei Anantschew Junior in der Kleiderstube. Anantschew stammt gebürtig aus Russland und hat ukrainische Bekannte sowie Verwandte in der Ukraine. "Wir machen uns große Sorgen", sagte er. Seine Familie habe einigen Bekannten und Verwandten bei der Flucht geholfen. Die Familie sei von Walldorf aus mit mehreren Fahrzeugen 900 Kilometer an die polnische Grenze gefahren und habe dort Frauen mit ihren Kindern abgeholt und nach Walldorf gebracht.

Damit alle sicher und ausgeschlafen in Walldorf ankommen, wurde auf der Rückfahrt in einem Hotel übernachtet. Die Ehemänner der Frauen seien noch in der Ukraine geblieben, so Anantschew. Wichtig sei, dass zunächst Frauen und Kinder in Sicherheit seien. Die Kriegssituation sei einfach nur erschütternd, fügte er hinzu.

Die Familien seien aus der ukrainischen Stadt Odessa geflohen, berichtete Anantschew, die Stadt liegt am Schwarzen Meer und habe sowohl militärstrategisch als auch wirtschaftlich eine große Bedeutung. Die ukrainische Marine hat ihm zufolge dort das Hauptquartier, in der Stadt bereitet man sich gegen einen möglichen Angriff der Russen vor.

An der polnischen Grenze angekommen, habe die Familien fast 48 Stunden warten müssen, die Zahl der Flüchtlinge auf der ukrainischen Seite sei groß, berichtete Sergei Anantschew Junior weiterhin. An der polnischen Grenze seien alle Geflüchteten von den Polen mit offenen Armen und warmherzig aufgenommen worden, betonte er, freiwillige Helfer hätten an alle Essen und Getränke verteilt und für die Kinder habe es kleine Überraschungen gegeben.

Fast zwei Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine haben laut einer Twitter-Meldung des polnischen Grenzschutzes bislang die Grenze passiert. Die befreundeten Familien seien nun in privaten Wohnungen in Walldorf untergebracht, so Anantschew Junior. Wann sie in die Heimat zurückkehren könnten, sei völlig ungewiss. Sie seien froh, in Sicherheit zu sein und dankbar für die tolle Hilfsbereitschaft.