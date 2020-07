Dielheim. (tt) Für den Neubau des Kindergartens in Horrenberg erhält Dielheim eine Investitionshilfe von 415.000 Euro aus dem Ausgleichsstock, der von den Regierungspräsidien verteilt wird. Beim Ausgleichsstock handelt es sich um einen Fonds für leistungsschwache Gemeinden. Der Förderschwerpunkt lag in diesem Jahr bei Kindergärten (4,7 Millionen Euro), Schulen (3,4 Millionen Euro) und dem Feuerlöschwesen (2,2 Millionen Euro).

"Wir freuen uns sehr darüber, denn die Aussichten, an Zuschussmittel aus dem Ausgleichsstock zu kommen, waren äußerst gering", erklärt Bürgermeister Thomas Glasbrenner auf RNZ-Nachfrage. Man habe im Rathaus diskutiert, ob es sich überhaupt lohne, einen Antrag zu stellen, weil dieser sehr aufwendig gewesen sei. "Heute bin ich froh, dass ich so hartnäckig geblieben bin und wir nun fast zehn Prozent der Investitionssumme aus dem Ausgleichsstock bekommen", so Glasbrenner. Diese Summe entlaste die Gemeinde, die den Kindergarten erweitern müsse, weil der Bedarf durch Zuzüge und das Mehr an Geburten deutlich gestiegen sei. Künftig gibt es in der Einrichtung 145 Betreuungsplätze. "Da wir heute schon Kinder in Ausweichmöglichkeiten betreuen, ist es an der Zeit, dass mit dem Neubau begonnen wird", so Glasbrenner. Der Bauantrag sei bereits gestellt, sobald dieser vorliege werde mit den Ausschreibungen begonnen. "Ich hoffe, dass wir die Ergebnisse der Ausschreibungen noch dieses Jahr bekommen, damit wir um den Jahreswechsel mit den Erdarbeiten beginnen können", so Glasbrenner.