In lockeren Tischrunden trafen sich Erstwähler und Gemeinderatskandidaten aus Walldorf zum politischen Plausch und Meinungsaustausch. Die Jugendorganisationen der Kirchen hatten eingeladen. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Vor fünf Jahren durften in Baden-Württemberg 16- und 17-Jährige erstmals ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben. Was die Stadt Walldorf damals zum Anlass nahm, eine Veranstaltung für Jungwähler auf die Beine zu stellen. Ausgerichtet vom städtischen Jugendzentrum Jump in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Gemeindejugend (EGJ) und der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) fand nun die zweite Auflage statt.

Zahlreiche Kandidierende nutzten drei Wochen vor der Kommunalwahl die Gelegenheit, sich den Jungwählern vorzustellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Im großen Saal der Astoria-Halle waren Tische verteilt, an denen sich Jugendliche und Kandidaten verschiedener Parteien zusammenfanden.

Die Helfer von den kirchlichen Jugendorganisationen trugen blaue T-Shirts mit dem Motto "Rettet die Wa(h)l" und passendem Motiv - übrigens auch Bürgermeisterin Christiane Staab. "Fragt und löchert diejenigen, die sich für unsere Stadt einsetzen wollen. Und vor allem: Geht wählen, denn es ist eure Zukunft!", ermunterte die Rathauschefin die Jugendlichen.

Grünen-Fraktionssprecher Wilfried Weisbrod, CDU-Stadtrat Mathias Pütz, FDP-Stadträtin Dagmar Criegee und die 26 Jahre junge SPD-Stadträtin Elisabeth Krämer bekamen jeweils genau zwei Minuten Zeit, ihre Fraktion vorzustellen. Die Regie führten Maren Schuppe-Jung von der EGJ (21 Jahre) und Sarah Sotzko von der KJG (16 Jahre). Mithilfe eines großen Gongs, mit dem sie sich Gehör verschafften, hatten sie die Veranstaltung von der großen Bühne aus fest im Griff.

Hintergrund Anliegen der Jugendlichen Bei der Infoveranstaltung für Jungwähler nutzten die Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen. Im Schulzentrum wünschten sie sich besseres Internet und Informationen über Baumaßnahmen wie die neue Mensa. Für den Übergang Schule - Studium wünschten sie sich eine bessere Vorbereitung. Was vielen fehlt, sind Orte, an denen sie sich treffen können, ohne gestört (oder beaufsichtigt) zu werden oder andere zu stören. Aus dem Astor-Park wurden sie vertrieben, im Skater-Park ist nichts überdacht und manchmal ist er abgeschlossen (außerdem hat Mühlhausen viel mehr Pipes), die Busse fahren nicht mehr zum Heidelberger Bismarckplatz, im Jugendkeller des Gemeindehauses darf die EGJ wegen der Anwohner kaum noch Partys feiern, beim Spargelmarkt und bei der Kerwe spielt die Musik nur bis 0.30 Uhr "und danach steht man verloren da" und in Heidelberg hat vor gut zwei Jahren mit der Nachtschicht die letzte Disco für Jugendliche ab 16 dichtgemacht. (heb)

Die Jugendlichen fühlten den Kandidierenden auf den Zahn und brachten ihre Anliegen und Wünsche vor (siehe auch den Kasten). Klar wurde: Sie möchten gehört und ernstgenommen werden. Interesse gab es auch daran, wie die Gremienarbeit funktioniert. "Komm doch mal in eine Gemeinderatssitzung, wenn dich ein Thema interessiert, du kannst die Tagesordnung online einsehen", ermunterte eine junge Frau, die zum ersten Mal kandidiert, ihre Gesprächspartnerin.

"Wir sind hier nur wenige", sagte eine Teilnehmerin. Um wirklich zu wissen, was die Jugendlichen in Walldorf wollen, sollte die Stadt eine Befragung durchführen. Eine Jugendbefragung gab es vor wenigen Jahren sogar schon, wusste ein anderer zu berichten. Umgesetzt worden sei allerdings nichts. Bedauert wurde, dass bisher kein Jugendgemeinderat zustande gekommen und das eher lose Jugendforum eingeschlafen sei. Es sollte wieder aktiviert werden.

"Donnng!", tönte es von der Bühne. "Bitte jetzt noch einmal durchmischen, gebt jedem Kandidaten eine Chance!", rief die Moderatorin. Nach weiteren zwei Runden wurde es Zeit für eine Stärkung. Im Foyer konnte man bei Häppchen und Sprudel noch ungezwungen plaudern und den Nachmittag ausklingen lassen.

Die Resonanz war durchweg positiv. "Toll, dass sich die Kandidaten so Mühe geben und man sie persönlich kennenlernen kann", sagte eine Teilnehmerin. Eine 17-Jährige hatte mit verschiedenen Kandidaten derselben Fraktion gesprochen. "Jeder hat ein anderes Thema in den Vordergrund gestellt." Und eine Dritte bemerkte: "Es hat mir geholfen, auch wenn ich noch nicht weiß, wen ich wählen werde. Ich hätte gedacht, dass noch mehr Jugendliche kommen."