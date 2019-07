Balzfeld. (köpa) Wenn es auch kein "klassisches" Jubiläum ist, so darf man beim MGV Konkordia Balzfeld trotzdem mit Fug und Recht auf eine 140-jährige Vereinsgeschichte stolz sein. Kein anderer Verein in der Gesamtgemeinde kann dieses Alter vorweisen. Grund genug, dieses Fest auch in würdigem Rahmen zu feiern. Viele sangesbegeisterte Menschen haben zur Vereinsentwicklung beigetragen, die auch in der Chorszene höchste Anerkennung genießt. Nicht nur wegen des Alters, sondern besonders wegen der stimmlichen Präsenz der Aktiven des Vereins. So bietet das Jubiläum auch Gelegenheit, in einem Rückblick an alle zu erinnern, die den Verein geprägt haben.

Angefangen hatte alles bei der Gründungsversammlung im Jahre 1879, als 18 aktive Sänger anwesend waren. Zum Vorsitzenden wurde damals Blasius Epp gewählt. Erster Dirigent war der in Balzfeld tätige Schulverwalter Flachs. Die Zahl der Aktiven wuchs danach deutlich und beim großen Vereinsfest 1909 wurde die erste Vereinsfahne geweiht.

Danach gab es ein Auf und Ab, bis 1926 der musikalisch hochbegabte Unterlehrer Oskar Kern die Chorleitung übernahm und den Chor auf ein beachtliches Niveau brachte. Während des Krieges kam das Vereinsleben ganz zum Erliegen, danach ging es unter erschwerten Bedingungen, aber mit großem Elan und Begeisterung weiter, obwohl der Verein zum Kriegsende durch einen Brand im Proberaum des Schulhauses sämtliches Notenmaterial sowie alle Aufzeichnungen, Urkunden und Vereinsutensilien verlor. Musikalische Beachtung fanden die Sänger wieder ab 1954 unter der erneuten Chorleitung von Oskar Kern. Immer wieder wurden die Jubiläen groß gefeiert, so wie das 80-Jährige 1959 verbunden mit einem großen Heimattag. Drei Jahre danach legte Oskar Kern den Dirigentenstab krankheitsbedingt nieder und wurde zum Ehrenchorleiter ernannt. Sein Nachfolger, Kurt Frei aus Dielheim, erfuhr nach zwölfjähriger Dirigententätigkeit die gleiche Ehre.

Eine ganz neue Ära begann 1974/75 mit der Wahl des jungen Franz Reißfelder an die Vereinsspitze, der den bisherigen Vorsitzenden und zum Ehrenvorsitzenden ernannten Ernst Waldmann beerbte. Auch die Verpflichtung von Paul Fleckenstein wirkte sich mehr als positiv im Gesangsleben aus, er war ein Glücksfall für die Sänger mit seinen fundamentalen Kenntnissen in der Stimmbildung. Über 30 Jahre prägten danach das Erfolgsduo Fleckenstein und Reißfelder die Konkordia mit Unterstützung einer engeren, kompetenten Vorstandschaft.

Die Gründung eines Kinder- und Jugendchores war ein Meilenstein für die Zukunftssicherung des Vereins. Wenn auch diese Chöre nicht mehr bestehen, so fanden doch viele Jungs den Weg zum Männerchor. Aber auch die weiblichen Stimmen gingen dem Verein nicht verloren. Mit Gründung des gemischten Chores "Voices" blieben viele dem Mutterverein erhalten. Helmut Epp sei Dank, könnte man sagen. Ihm, dem Gründungsinitiator ist es gelungen, ein zweites Standbein im Jubelverein zu schaffen. Unter seiner Leitung erarbeiten die Damen und Herren der "Voices" Liedgut aller Stilrichtungen, wie beim Konzert Anfang Mai zu hören war.

Dass neben dem eigentlichen, qualitativ anspruchsvollen Singen auch das gesellschaftliche Vereinsleben nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst, wenn man den Veranstaltungskalender betrachtet. Theaterabende, das Oktoberfest, das Jungsängerfest, das zum "Dorfsommer" umgetauft wurde, oder die Teilnahme am Kerweumzug: das Vereinsleben ist intakt. Hinzu kommen regelmäßige Konzerte, CD-Aufnahmen und die Teilnahme an Freundschafts- und Wertungssingen mit sehr guten Erfolgen.

Sicherlich auch ein Erfolg der äußerst qualifizierten Chorleiter der letzten Jahre, Adam Szmidt und Felix Weber, die gerade beim Männerchor auf dem musikalischen Fundament aufbauen und die Leistungsfähigkeit noch steigern konnten. Sicherlich auch zur Freude des amtierenden Vorsitzenden Markus Knopf, der seit 2011 den Verein führt, oder des Ehrenvorsitzenden Franz Reißfelder, dem die Konkordia viel zu verdanken hat.

Zum Selbstverständnis des Vereins zählen auch die Kontakte zu anderen Chören in der Umgebung. So werden zu den Festtagen viele Gesangvereine im Festzelt erwartet, um die Beziehungen zu vertiefen, weiter auszubauen oder einfach gesanglich zu gratulieren. Die Sängerinnen und Sänger der "Voices" und des Männerchores freuen sich auf die Gäste und werden alles daransetzen, ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch die Bevölkerung wird traditionell zu ihrem Recht kommen, wie dem Festprogramm zu entnehmen ist (siehe Kasten).