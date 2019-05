Wiesloch. Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD) kommt Altbundespräsident Joachim Gauck am Montag, 6. Mai, nach Wiesloch, um unter dem Titel "Gut zusammen leben in Deutschland - was haben wir erreicht, was muss noch besser werden?" über das Thema "Integration" zu diskutieren.

Am runden Tisch nehmen neben Menschen mit Migrationshintergrund auch Haupt- und Ehrenamtliche aus der Integrationsarbeit teil. Sie berichten von ihren Erfahrungen und diskutieren über verschiedene Facetten des Ankommens. Was ist gut gelaufen? Was war schwierig? Was hat sich geändert? Was können wir verändern, um Menschen ein gutes Ankommen in Deutschland zu ermöglichen?

Interessierte sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sie findet am Montag, 6. Mai, um 13.15 Uhr im Bürgersaal im Alten Rathaus in Wiesloch statt.

Info: Die Plätze sind begrenzt, daher ist eine Anmeldung im Wahlkreisbüro von Lars Castellucci unter Telefon 06222/9399506 oder wahlkreis@lars-castellucci.de erforderlich.