Von Armin Rößler

Dielheim. Das Jahr 2019 endete mit einem Paukenschlag im Dielheimer Gemeinderat: Wie von der Verwaltung vorgeschlagen, stimmte das Gremium zwei Steuererhöhungen zu. So wird zum neuen Jahr der Hebesatz der Gewerbesteuer von 340 auf 380 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B von 330 auf 370 v.H. erhöht. Bürgermeister Thomas Glasbrenner argumentierte schon im Gemeinderat mit den anstehenden hohen Investitionen und sagte auch jetzt im Jahresabschlussgespräch mit der RNZ: "Es wurde ein Investitionsstau produziert. Das macht es in Kombination mit dem Großprojekt Schule extrem schwierig." Der Sanierungsstau betrifft die Hallen, das Schulschwimmbad, aber auch in Straßen, Wege und Plätze "wurde zu wenig investiert". Dazu kommt mit der Neuausrichtung der Wasserversorgung "ein großer Brocken", nach der Erweiterung des Kindergartens in Balzfeld steht nun ein Kindergarten-Neubau in Horrenberg an. "Es ist schwierig, die Finanzierung verlässlich und eigenverantwortlich auf sichere Füße zu stellen", sagt der Bürgermeister. Deshalb sei man um die Steuererhöhungen nicht herumgekommen.

Dabei hatte sich das Problem schon seit Längerem abgezeichnet: Der Antrag, in Dielheim eine Gemeinschaftsschule einzurichten, wurde bereits 2014 gestellt. 2015 hatte man sich dann dazu entschlossen den Umbau der Schule und die ohnehin notwendige Sanierung zu planen. In diesem Spätjahr wurde endlich mit den Arbeiten begonnen – die Kosten werden sich voraussichtlich auf 14 Millionen Euro belaufen. Nach verschiedenen Verzögerungen hat die Schule nach den Herbstferien ihr Übergangsdomizil, die auf dem bisherigen Festplatz errichtete Containerschule, bezogen. "Das hat so weit ganz gut geklappt und war nur möglich, weil alle Hand in Hand gut zusammengearbeitet haben", sagt der Bürgermeister und lobt: "Vor allem die Lehrer haben in den Ferien und darüber hinaus viele Stunden geopfert, um den Umzug gut über die Bühne zu bringen." Auch die Firmen seien im Anschluss pünktlich gestartet und "liegen im zeitlichen Rahmen", so Glasbrenner.

Auf der Kostenseite sieht es angesichts der Entwicklung auf dem Bausektor – die Firmen haben immer noch volle Auftragsbücher – nicht ganz so gut aus: Einige der Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke ergaben so hohe Preise, dass sie aufgehoben werden mussten. Trotz anschließender Neuausschreibungen habe man "in der Summe schon Überschreitungen", sodass man "die Finanzen im Auge behalten muss". Auch deshalb hat sich der Gemeinderat lange mit der Auswahl der Bodenbeläge, Decken und Fenster sowie der Fassadengestaltung beschäftigt. "Was wir machen konnten, haben wir ausgeschöpft", sagt der Bürgermeister über mögliche Einsparungen. Dabei hofft er, dass man bei den Arbeiten keine größeren Überraschungen erlebt, was leider im Altbestand immer passieren könne, "wenn man Wände öffnet".

Fertiggestellt wurde 2019 die Erweiterung des Kindergartens Balzfeld, die offizielle Einweihung soll im Frühjahr nachgeholt werden. Im Anbau finden zwei Kleinkindgruppen und weitere Räume Platz. Dass die Kosten bei diesem Projekt "aus dem Ruder gelaufen" seien, wie auch im Gemeinderat mehrfach scharf kritisiert wurde, will der Bürgermeister so nicht ganz stehen lassen: Zwar sei anfangs ein Kostenrahmen von lediglich 700.000 Euro im Raum gestanden, die anschließende Erhöhung auf ungefähr 1,3 Millionen habe sich allerdings über die "Entwicklung des Planungsauftrags" ergeben, die Kostenberechnung sei nun einmal "viel detaillierter als eine Schätzung". Trotzdem soll sich das beim nächsten Kindergarten nicht wiederholen: In Horrenberg wird wegen der weiter steigenden Kinderzahlen ein Neubau notwendig. "Wir sind schnell unterwegs", lobt Bürgermeister Glasbrenner das Architekturbüro Irsigler und Eisert. Er geht aktuell davon aus, Anfang März das Plazet des Gemeinderats für die Genehmigungsplanung zu erhalten, dann die Baugenehmigung beantragen und zur Jahresmitte mit den Arbeiten beginnen zu können. Derzeit gehe man von Kosten von rund vier Millionen Euro aus. "Was wir von unserer Seite aus tun konnten, haben wir berücksichtigt", erwartet Glasbrenner keine Überraschungen – außer der Preisentwicklung auf dem Bausektor. Ungemach droht den Kindergärten aber anderweitig: Die von Kultusministerin Susanne Eisenmann geplante schrittweise Vorverlegung des Stichtags für die Einschulung wird viele Kommunen vor Probleme stellen: Auch in Dielheim, so Glasbrenner, müsse man befürchten, dass die Kapazitäten in einigen Kindergärten dann nicht mehr ausreichen. Man gehe von einem Mehrbedarf von bis zu zehn Plätze pro Einrichtung aus – "die jetzt schon gut ausgelastet sind".

"Sehr unspektakulär, aber stetig" verläuft laut dem Bürgermeister die Neuausrichtung der Wasserversorgung. "So könnte es immer sein", sagt Glasbrenner. Im März wurde nach eineinhalb Jahren Bauzeit der neue Hochbehälter in Horrenberg eingeweiht. Die Leitungen, mit denen auch der Ortsteil Dielheim ans Bodenseewasser angeschlossen werden soll, werden größtenteils in bestehende Waldwege verlegt, bis zum Frühjahr soll der zweite Bauabschnitt abgeschlossen sein und der "Umschluss" erfolgen. Den dritten und letzten Bauabschnitt wolle man angehen, sobald die Zuschusszusage des Regierungspräsidiums vorliegt. Daneben will man 2020 auch die Betriebsführung des Wasserwerks auf neue Beine stellen, da der bisherige Wassermeister in Ruhestand geht. "In unserer Größe ist es schwer, geeignetes Personal zu finden", erklärt der Bürgermeister. Über eine europaweite Ausschreibung sucht man deshalb eine externe Betriebsführung und hofft, "bis zur Jahresmitte hoffentlich einen Vertragspartner" gefunden zu haben. Offiziell zum Abschluss wurde 2019 das Projekt "Engagiert zusammenleben" gebracht, bei dem die Gemeinde von der Führungsakademie Baden-Württemberg begleitet wurde. "Die Gruppen treffen sich nach wie vor regelmäßig", werde das Projekt, das unter anderem den "Bürgergarten", die Aktion "Pflück mich" oder das "Picknick der Kulturen" hervorgebracht hat, weitergehen, so der Bürgermeister.

"Am Laufen" sei das Innen- und Gesamtentwicklungskonzept für die Gemeinde unter dem Schlagwort "Strategie 2035". Nachdem die Überlegungen "ein bisschen durch die Gemeinderatswahlen unterbrochen" worden seien, glaubt Glasbrenner, "dass wir im ersten Halbjahr 2020 einen Knopf dran machen können", um dann aus dem Konzept heraus "tiefer in die Materie" einzusteigen, Maßnahmen festzulegen und gezielt anzugehen. Angekommen ist in Dielheim die Elektromobilität: Am Rathaus wurde eine E-Ladesäule eingeweiht, für den Bürgerbus ein Elektroauto angeschafft. Letzterer erfreut sich laut dem Bürgermeister "nach wie vor guter Nachfrage", allerdings fehle es an weiteren ehrenamtlichen Fahrern, "sonst könnten wir das Angebot noch ausweiten". Erfreulich gut läuft bislang die zweite Sperrung der Kreisstraße zwischen Rauenberg und Dielheim: Es gebe deutlich weniger Beschwerden als beim ersten Mal und "wo es knirscht, sind wir dran", so der Bürgermeister.

Mit Walter Rall vom Verein Postillion gibt es einen neuen Ansprechpartner für die Jugendarbeit in der Gemeinde. Er sei "in der mobilen Jugendarbeit unterwegs" und habe "Kontakt mit den Jugendlichen" aufgebaut. Nun soll das Jugendzentrum auf Vordermann gebracht werden – und zwar in gemeinsamer Arbeit. Laut dem Bürgermeister haben die Jugendlichen bereits damit begonnen, es zu entrümpeln und zu streichen. Ebenfalls an die jüngeren Mitbürger richtet sich ein gefördertes Projekt zur "jugendlichen Mobilität im ländlichen Raum", für das in der Region neben Dielheim auch Wilhelmsfeld ausgewählt wurde. Damit sollen Ideen und Konzept entwickelt werden, wie Mobilität künftig aussehen kann, dann nicht nur für junge Menschen, sondern für alle Altersgruppen. Auf die Ergebnisse ist der Bürgermeister "wirklich neugierig". Was den ÖPNV angeht, sollen 2020 zehn Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden, hier gibt es ebenfalls Fördergelder, außerdem wurde das Ruftaxi um verschiedene Haltestellen erweitert. Beim Thema Klimaschutz konnte die Gemeinde das seit Jahren vorliegende Klimaschutzkonzept "aufgrund personeller Engpässe" bislang noch nicht angehen. Deshalb habe man eine neue Stelle in der Verwaltung ausgeschrieben und hoffe jetzt, "dass wir sie besetzen und das Konzept in die Gänge bringen können".

Zu den Aufgaben der näheren Zukunft gehören die Erneuerung von Kanal und Wasserleitung in der Zuzenhausener Straße in Horrenberg und im Wiesengrund in Balzfeld, die Hangsicherung in der Straße Am Eichelberg in Horrenberg und die Radwegeverbindung zwischen Oberhof und Meckesheim, die allerdings noch von Zuschüssen abhängig ist.

In Horrenberg soll mit dem ersten Bauabschnitt der Neugestaltung des Friedhofs begonnen werden, hier gibt es Bedarf für verschiedene Grabarten. Und auch die "ein Stück weit in die Jahre gekommenen" Spielplätze in der Gesamtgemeinde sollen schrittweise wieder attraktiver für die Kinder werden. "Wir wollen pro Jahr einen angehen und erneuern", sagt Thomas Glasbrenner. 2020 soll der Spielplatz im Buchenweg an der Reihe sein.