Walldorf. (seb) Wenn Walldorfs Kämmerer von einem Einnahmerekord spricht, kann man sich auf Superlative gefasst machen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Boris Maier die Jahresrechnung 2019 vor, die, wie er mit einem eigenen Rekord an Untertreibung erklärte, "beruhigende Werte" aufweist.

Wie immer in Walldorf ist für den Rekord die Gewerbesteuer verantwortlich: Sie liegt laut Maier 2019 mit gut 246 Millionen Euro auf "dem höchsten Wert" jemals und mehr als 86 Millionen über Plan. Damit sind die ordentlichen Erträge insgesamt auf knapp 295 Millionen Euro gewachsen. Dem stehen Aufwendungen von rund 260 Millionen Euro gegenüber, sodass das Gesamtergebnis bei gut 34 Millionen Euro liegt.

Das Vermögen der Stadt ist ähnlich beeindruckend, nähert sich nämlich der Milliardenmarke: In der Bilanz sind unter anderem Sachwerte von knapp 300 Millionen und Finanzmittel von 606 Millionen ausgewiesen, der Gesamtbetrag liegt bei über 928 Millionen Euro (2018 waren es 844 Millionen). Das sind natürlich nicht alles sofort verfügbare liquide Mittel. So sind darin Rücklagen von 157 Millionen sowie Rückstellungen für künftige Umlage- und weitere Pflicht-Zahlungen und Verbindlichkeiten von zusammen 181 Millionen Euro enthalten.

Im Zweijahrestakt, in diesem Fall also 2021, werden nun auch höhere Umlagezahlungen an Kreis und Land fällig. Gerade die Rückstellungen für Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) mussten laut Maier deutlich erhöht werden: um 45 Millionen auf 82 Millionen Euro.

Die Geldanlagen der Stadt sind in den vergangenen Jahren stetig auf nun fast 521 Millionen Euro geklettert – die Zinserträge jedoch gehen Maier zufolge kontinuierlich zurück, von rund acht Millionen auf weniger als fünf Millionen.

Trotz der Einnahmerekorde schmelzen die mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts "Doppik" neu gebildeten liquiden Mittel ab, so Maier: von 17,7 auf gut 4,7 Millionen Euro. Walldorf hat aber zudem nach Abzug aller Rückstellungen, Risikovorsorgen und des Sparstrumpfs für Notlagen immer noch einen ungebundenen Mittelbestand von über 210 Millionen Euro.

Die Investitionen haben sich 2019 auf knapp 18 Millionen Euro belaufen, so Maier, überwiegend waren es Baumaßnahmen. Geplant waren über 26 Millionen, allerdings haben sich die Maßnahmen selbst oder die Abrechnungen verzögert.

Man befasste sich in der Sitzung außerdem mit dem Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft. Leiter David Högerich erläuterte, dass Erträgen von 1,9 Millionen Euro Aufwendungen von fast 2,2 Millionen gegenüberstehen, sodass ein Minus von 213.000 Euro unterm Strich steht. Er blickte kurz auf Neubauten und Modernisierungen von Wohnungen beispielsweise im Sambugaweg zurück. Die Bilanzsumme der Wohnungswirtschaft beläuft sich auf insgesamt 25,3 Millionen Euro.

Beiden Rechnungen stimmte der Rat einhellig zu. Die "von Vorsicht geprägte Herangehensweise" der Verwaltung lobte Mathias Pütz (CDU). Mit solchen Zahlen habe man "ein hohes Maß an Sicherheit und Handlungsfähigkeit". Man begrüße die "konservative Anlagestrategie", so Pütz. Er freute sich auch über den "niedrigen Leerstand" bei den kommunalen Wohnungen.

"Ein hervorragendes Jahr", meinte Petra Wahl (SPD): Ihr Dank galt allen Gewerbetreibenden, die das möglich gemacht hätten, dadurch könne die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern viel bieten. 2020 werde wiederum ernüchternd, vermutete Wahl, die Coronakrise zeige, wie verletzlich die Wirtschaft sei. Da sei beruhigend, dass die Verwaltung offensichtlich "alles im Griff" habe. Ihr war wichtig, dass die Baumaßnahmen realistischer geplant werden: dann vermeide man die von Maier erwähnten zehn Millionen Euro für nicht umgesetzte Vorhaben, die auf kommende Jahre verschoben werden. Die SPD-Rätin lobte das "plausible Ergebnis" der Wohnungswirtschaft: "Weiter so."

Die guten Bedingungen für die Walldorferinnen und Walldorfer, die so ein Rekordergebnis ermögliche, hob Manfred Wolf (Grüne) hervor. Er gab aber zu bedenken, dass dem Wachstum Grenzen gesetzt seien: Schon jetzt habe die Stadt Verkehrsprobleme und klage über knappen Wohnraum. Den Flächenverbrauch und "immer mehr Beton und Asphalt" sehe man kritisch, der Nachverdichtung, etwa durch mehrstöckige Gebäude, seien Grenzen gesetzt. Die gegenwärtige Krise müsse man als Chance verstehen für ein Umdenken bezüglich Mobilität und Wohnortwahl. Er lobte das "solide Ergebnis" der Wohnungswirtschaft.

Nachdem der Rat im letzten Jahr massive Kritik an den spät vorgelegten Jahresrechnungen geübt hatte, dankte Matthias Renschler (FDP) für das zeitnah gelieferte Zahlenwerk, damit könne man richtig vorausplanen. Er zeigte sich sehr zufrieden mit den stabilen Finanzen.