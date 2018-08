Wiesloch. (hds) Hektische Betriebsamkeit auf dem Marktplatz: Rauch quillt seitlich aus dem Eingangsbereich des Rathauses und die Sirenen der ankommenden Feuerwehrfahrzeuge unterbrechen die nachmittägliche Ruhe. Hilferufe sind aus einem Büro im ersten Stock zu hören, der Fluchtweg nach unten scheint wegen eines Feuers abgeschnitten zu sein. Zum Glück kein Ernstfall, aber sehr realitätsnah.

Die Jahreshauptübung der Wieslocher Feuerwehr gab den Zuschauern ausreichend Gelegenheit, sich anschaulich über das Vorgehen der Wehr im Ernstfall und die Leistungsfähigkeit der Kameraden zu informieren. Der stellvertretende Abteilungskommandant Marco Friz erläuterte die jeweiligen Aktionen, beschrieb im Detail, was da gerade vor sich ging, und vermittelte darüber hinaus viel Wissenswertes. In der Wieslocher Feuerwehr sind derzeit etwa 80 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer aktiv, pro Jahr rücken sie im Schnitt zu etwas mehr als 200 Einsätzen aus.

OB Dirk Elkemann hatte es „gerade noch so geschafft“, sein Büro im Rathaus zu „verlassen“, ehe die Einsatzkräfte – 30 Frauen und Männer der Feuerwehr nahmen an der Übung teil – eintrafen. Übungsannahme war nicht nur ein Brand im Rathaus, ein verletztes Kind musste zudem aus dem Ratssaal geborgen werden. Auch der Einsatz der Drehleiter war erforderlich, galt es doch, einige Personen – Mitglieder der Jugendfeuerwehr hatten diese Statistenrollen übernommen – aus dem Obergeschoss zu retten.

Alarmiert wurde die Feuerwehr von einem Brandmelder im Rathaus, nur wenige Minuten später war man vor Ort. Angefahren wurde das Rathaus über den Röhrbuckel. „Schnell zu sein, ist enorm wichtig, denn bei einer starken Rauchentwicklung zählt jede Minute“, kommentierte Friz. Betroffene Personen müssten in nicht viel mehr als einer Viertelstunde gerettet sein, da ansonsten gesundheitliche Schäden durch das Einatmen des Rauches entstünden. Nach dem ersten Einsatztrupp rückten wegen der Schwere des angenommenen Vorfalls weitere Fahrzeuge an.

Ein Feuerwehrtrupp legte schnell die Atemschutzgeräte an und drang in den Ratssaal vor, um das dort liegende Kind – eine lebensgroße Übungspuppe – zu bergen. „Die Ausrüstung, die unsere Leute da mit sich tragen, ist ziemlich schwer, so mit allem Drum und Dran fast 25 Kilogramm“, informierte Friz. Mit dabei hatten die Feuerwehrleute eine Wärmebildkamera, die als ein „zusätzliches Auge“ dazu dient, um Menschen im dichten Rauch auffinden zu können. „Im Rauch zu arbeiten, ist für unsere Feuerwehrleute sehr gefährlich. Wir haben daher eine weitere Truppe außerhalb des Einsatzortes positioniert, die im direkten Funkkontakt mit ihren Kollegen vor Ort steht und bei Bedarf sofort helfend eingreifen kann“, verwies Friz auf die Sicherheitsmaßnahmen.

Gerade für den Fahrer des Drehleiterwagens war das Rangieren in den engen Gassen der Innenstadt ein schwieriges Unterfangen: „Das ist die Herausforderung und somit ein wichtiger Bestandteil unserer Übung“, sagte Friz. Aber man hatte sich nicht nur auf die Drehleiter verlassen, auch eine kleinere Handleiter hatten die Feuerwehrleute mit dabei. Es kann schon mal vorkommen, dass der Drehleiterwagen aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht direkt an den Einsatzort heranfahren kann.

Nacheinander wurden die Eingeschlossenen mittels des Stahlkorbs an der Drehleiter aus der Gefahrenlage befreit. Zwischenzeitlich wirkten die Einsatzkräfte beruhigend auf die „Opfer“ ein, auch um sie vor unüberlegten Handlungen abzuhalten. Geleitet wurde der Löschtrupp vom Chef der Weinstadt-Wehr, Jürgen Bodri. Die nächsten Schritte drehten sich um die notärztliche Versorgung der „Verletzten“.

Staunende Gesichter am Rande des Marktplatzes. Die Feuerwehr hatte einen speziellen Einsatzwagen mit dabei, in dem sich Ersatzkleidung für die Helfer befand. Je nach Intensität des Ereignisses kommt es schon mal vor, dass die Schutzanzüge beschädigt werden und so müssen neue direkt zur Verfügung stehen.

Im Innern des Rathauses gab es für den OB, einige Vertreter der Stadtverwaltung und Mitglieder des Gemeinderats weitere Informationen. „Wir müssen zunächst den Brandherd lokalisieren und das ist oftmals wegen des Rauchs nicht so einfach“, klärte Orhan Bekyigit, selbst Stadtrat und Feuerwehrmann, auf. Mit der Rettung von Personen und dem erfolgreichen Abschluss der Löscharbeiten ist die Arbeit allerdings noch nicht erledigt. Die möglichen Brandursachen gilt es zudem zu klären, die Wehr kooperiert dabei mit Fachleuten der Polizei.