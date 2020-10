Rauenberg. (tt) Für Investitionen fehlt der Stadt Rauenberg im Moment das Geld. Das wurde bei der Beratung über den Jahresabschluss 2019 in der letzten Sitzung des Gemeinderates deutlich. Zwar fällt das Ergebnis wesentlich besser aus, als erwartet, es ist aber trotzdem negativ: "Wir haben 2019 ordentliche Erträge von 18,95 Millionen Euro und Ausgaben von 19,24 Millionen Euro. Das ist deutlich besser, als ursprünglich prognostiziert", erklärte Bürgermeister Peter Seithel in der Sitzung in der Kulturhalle. Geplant wurde für 2019 nämlich mit einem negativen Ergebnis von rund einer Million Euro, so dass sich das Gesamtergebnis am Ende um 796.000 Euro verbesserte.

"Wir haben 2019 aber unsere Ressourcen nicht erwirtschaftet und von der Substanz gelebt", mahnte Kämmerer Thomas Dewald. Heißt: Über Steuern und Zuweisungen versucht die Gemeinde, den Werteverzehr an ihrem Vermögen zu erwirtschaften, ohne dafür eine Fremdfinanzierung in Anspruch zu nehmen. Problematisch sei insbesondere, dass die Stadt seit 2016 geringere Erträge erwirtschafte, als geplant. So habe es 2019 einen Einbruch bei der Gewerbesteuer gegeben: "Die Prognosen mussten nach unten korrigiert werden und wir rechnen mittelfristig mit einer erheblichen Eintrübung", so Dewald.

Die Gewerbesteuereinnahmen fielen 487.000 Euro geringer aus als geplant. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer war zu optimistisch geschätzt: 221.000 Euro fehlen an dadurch. "Schon vor Corona war hier 2019 eine Eintrübung der Konjunktur festzustellen", erklärte Dewald. Durch die Corona-Pandemie werden nach seiner Ansicht vor allem die Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommenssteueranteil noch weiter zurückgehen.

Doch auch die Aufwendungen sind 2019 geringer ausgefallen, als geplant: Insgesamt 1,03 Millionen Euro. Bei Personalaufwendungen gab man etwa durch Personalwechsel oder Beschäftigungsverboten von Erziehern bei Schwangerschaft 127.000 Euro weniger aus, 101.000 Euro für geringere Gewerbesteuerumlagen und 871.000 Euro für Sach- und Dienstleistungen. In den 871.0000 Euro stecken Kosten für nicht getätigte Instandhaltungen, etwa an der Brunnenbergschule: "Dort hatten wir die Fassadensanierung für 2019 finanziert, aber die Arbeiten haben erst 2020 begonnen", so Dewald.

"Wir haben im alten Jahr aber auch Unterhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt, die nun 2020 und 2021 fällig werden und uns einholen", sagte Dewald. Bislang habe man im langjährigen Schnitt die Abschreibungen erwirtschaften können. "Bis 2024 werden wir aber keine ordentlichen, positiven Ergebnisse mehr erwirtschaften können", beschreibt Dewald die finanziellen Folgen durch die Corona-Pandemie.

Zwar konnten alle Kredite bedient werden, die Stadt Rauenberg habe aber keine Liquidität, um Investitionen erwirtschaften zu können. Und: "Ab jetzt ist von unseren 1,2 Millionen Euro liquider Mittel im Kassenbestand nichts mehr da", so Dewald. Die Gemeinde habe aktuell keine Mindestliquidität mehr und müsse sich mit Kassenkrediten behelfen – der Verbraucher kennt sie als Dispo-Kredite für das Girokonto. Weil man auch in Zukunft investieren müsse, gehe das nur noch über eine neue Verschuldung der Gemeinde. Dewald glaubt aber auch, dass man sich Ende des Jahres wieder im positiven Bereich befinden werde: Im November und Dezember stehen Zuweisungen des Einkommenssteueranteils in seinem Kalender.

Die Gemeinderäte sprachen in ihren Stellungnahmen vor allem bei den Investitionen Handlungsbedarf, auch wenn dies eine große Herausforderung werden dürfte. "Wir schließen 2019 mit 252.000 Euro im Minus. 2018 hatten wir noch den gleichen Wert im Plus", sagte Stefan Hakala (Freie Wähler). 2019 habe man die zweitniedrigsten Gewerbesteuereinnahmen seit 2004 gehabt. "Da sehen wir unbedingt Handlungsbedarf", so Hakala. Denn die Personalkosten gingen durch die neuerlichen Tarifabschlüsse ungebremst nach oben. Er frage sich: "Wie lange wollen wir Investitionen noch schieben und wie lange können wir manche Projekte überhaupt noch stemmen?"

Christiane Hütt-Berger (SPD) sieht das Jahr 2019 von einer gewissen Normalität geprägt. Aber: "Wir haben die Unterhaltung sehr zurückgefahren. Da hatten wir deutlich mehr geplant. Man kann also nicht von einem Erhalt unserer Substanz sprechen", so die SPD-Fraktionsvorsitzende. "Wir haben die Investitionen in Millionenhöhe fast auf null heruntergefahren." Künftig müsse man diese über Kredite finanzieren. "Unsere Finanzen sind nicht gut, und sie werden noch schlechter", so Hütt-Berger. 2020 würden die Einnahmeausfälle noch von den Soforthilfen und der Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch den Bund ein erträgliches Maß haben. "Aber ab 2021 fortfolgende werden dann die Einnahmeausfälle voll durchschlagen, weil keine Hilfen mehr kommen", prophezeit Hütt-Berger.

Auch Manuel Steidel (Grüne) sieht in den nächsten Jahren große Herausforderungen auf die Stadt zukommen: "Die Bilanz sieht besser aus als die Realität", ist er überzeugt. Die Investitions- und Unterhaltungskosten, die man verschoben habe, würden die Gemeinde früher oder später einholen. Und Friso Neumann (FDP) sagte: "Finanztechnisch kann man sich nicht auf eine Pandemie vorbereiten. Das trifft alle hart, uns härter, weil wir nicht so gut aufgestellt sind." Wenn es Einschränken geben müsse, müssten diese gleich verteilt sein, so Neumann.