Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Rhein-Neckar. Sie haben ein Alleinstellungsmerkmal im Rhein-Neckar-Kreis, betreiben den Handballsport mit Begeisterung und sind zudem erfolgreich: Die "Wiesel" sind ein Team der besonderen Art. Vor etwas mehr als vier Jahren wurde die inklusive Handballmannschaft, die sich aus geistig behinderten Menschen zusammensetzt, gegründet und agiert seither unter dem organisatorischen Dach des größten Sportvereins in der Weinstadt, der TSG Wiesloch.

Es wird fleißig trainiert unter den kritischen Augen ihrer Trainerin Jutta Wallenwein, die das Amt ehrenamtlich ausübt und von ihrem Ehemann Thorsten unterstützt wird. Im Ende Mai dieses Jahres kehrte man von einer erfolgreichen Reise an die Ostsee zurück und hatte dabei gleich zwei Bronzemedaillen im Gepäck. Bei den "Special Olympics" in Kiel erspielten und erkämpften sich die "Wiesel" zwei dritte Plätze. "Wir waren mit zwei Mannschaften vertreten", erläutert die Torwarttrainerin der "Wiesel", Katrin Müller. Sie selbst kam als ehemalige Torfrau über ihre Verbindung zur Trainerin Jutta Wallenwein in das Betreuungsteam. Die Damenmannschaft war dabei ebenso erfolgreich wie der Bereich "Traditionell" mit einem gemischten Team.

Kurz vor dem Anpfiff: Die "Wiesel" beim Einlaufen auf das Spielfeld. Fotos: Pfeifer

Die Erfolge haben sich mittlerweile sogar bis an die höchsten Stellen herumgesprochen. So wird Jutta Wallenwein im kommenden Jahr bei den "Special World Games" in Abu Dhabi als Trainerin des nationalen Damenteams am Rand des Spielfelds ihre Anweisungen geben, und auch zwei Spielerinnen der "Wiesel" wurden berufen, um an diesem internationalen Vergleich teilzunehmen.

Erst kürzlich konnte sich der Bundestagsabgeordnete der FDP für den Wahlkreis Rhein-Neckar, Jens Brandenburg, bei einem Trainingsbesuch in Wiesloch von der Arbeit rund um das Inklusionsteam überzeugen. Neben dem inklusiven Gedanken stehen vor allem sportliche Ziele und Förderung im Vordergrund. "Jeder Spieler erbringt die Leistung nach seinen Möglichkeiten, aber dennoch fordern wir unsere Spieler. Sie machen das gleiche Training wie alle anderen Handballmannschaften auch", erklärt Jutta Wallenwein. Der FDP-Politiker freute sich über die Begeisterung im Team und beim Trainerstab. Es werde Inklusion gelebt und dies in allen Altersbereichen.

Brandenburg will nach dem Motto "Jede Stimme zählt" sich zudem dafür stark machen, dass Jutta Wallenwein den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises, der mit 10.000 Euro dotiert ist, erhält. Entscheidend sei es, dass möglichst viele Menschen aus der Region für die engagierte Trainerin und ihre "Wiesel" stimmen (s. eigenen Artikel).

Jutta und Thorsten Wallenwein haben übrigens noch viel vor mit ihren "Wieseln": Neben dem gemischten Team und dem Damenteam gibt es neuerdings auch ein Kinder- und Jugendteam, die "Wiesel Youngsters". Und man will es nicht beim Handballtraining belassen. Mittwochs bieten sie eine Laufgruppe an mit dem Ziel, nächstes Jahr mit einigen Athleten an einem Triathlon teilzunehmen. Auch Spiele gegen eine Vertretung des Wieslocher Gemeinderates standen bereits auf dem Programm, und für die Wettbewerbe in Kiel erhielten die "Wiesel" Sportbrillen von einem Geschäft im Wert von mehr als 3000 Euro. Ebenso unterstützen zahlreiche Sponsoren die Mannschaften für die Reise nach Kiel.

Info: Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://handball-wiesloch.de/category/inklusionshandball/