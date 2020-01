Wiesloch. (hds) Am Donnerstag, 6. Februar, findet von 14 bis 17 Uhr im Wieslocher Palatin der "Tag der Berufe" statt. Bereits zum 14. Mal wird diese Plattform für Aus- und Weiterbildung vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt organisiert und durchgeführt. "Insgesamt 58 Organisationen, Firmen, Handwerksbetriebe und Berufsschulen bieten umfassende Informationen über ihre Arbeit und die verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung in der Region an", so Veronique Struwe vom Kinder- und Jugendbüro bei einem Pressegespräch.

Abgerundet wird der Tag mit zehn Vorträgen verschiedener Aussteller zu Themen rund um die Ausbildung. Teilnehmen kann man daran ohne vorherige Anmeldung. Geboten werden unter anderem wertvolle Tipps zum Dualen Studium und unter der Überschrift "Meister oder Master" gibt es Wissenswertes über eine künftige Karriere im Handwerk.

"Wir haben positive Resonanz seitens der Schulen, die Veranstaltung wird gut angenommen, bietet sie doch die Möglichkeit für die Jugendlichen, sich an einem Nachmittag über die verschiedenen Berufsfelder schlau zu machen", so Veronique Struwe. Insgesamt wurden 22 Schulen in Wiesloch und dem angrenzenden Umland angeschrieben und eingeladen. Reinschnuppern in einen möglichen Beruf nach dem jeweiligen Schulabschluss ist das eine, es besteht darüber hinaus auch die Chance, sich beim Zusammenstellen einer Bewerbung beraten zu lassen – oder bereits formulierte Bewerbungen zu einem Check vorzulegen.

Beim Blick auf die teilnehmenden Firmen und Organisationen wird deutlich, dass fast für jedes Interessensgebiet Angebote vorhanden sind. Banken und Sparkassen sind ebenso vertreten wie kleinere Unternehmen, das Palatin ist mit einem eigenen Stand vertreten, ebenso die Heidelberger Druckmaschinen, die MLP und die SAP. Aber auch Schulen, die Werbung in eigener Sache machen und einen Einblick über ihre speziellen Schwerpunkte geben.

"Wichtig ist, dass auch möglichst viele Eltern kommen, um sich so einen Überblick über das gesamte Spektrum an Ausbildungsberufen zu machen und ihren Kindern beratend zur Seite stehen zu können", sagte Veronique Struwe. Neben den klassischen Ausbildungsmöglichkeiten werden für Interessenten auch Praktika vermittelt. Ein genauer Überblick über alle Aussteller und die Fachvorträge ist hier zu finden.