Wiesloch. (teu) "Das ist ein Tabuthema - und wir möchten dazu ermutigen, es anzusprechen, denn Schweigen hilft keinem!" Laura Weiß und Kerstin Abeck von der Fachstelle Sucht in Wiesloch wissen, wie schwer es ist, über Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit zu reden - nicht nur als Betroffener, sondern auch als Freund oder Kollege. "Dennoch sollte hier jeder Verantwortung übernehmen", appelliert Kerstin Abeck, Sozialpädagogin und systemische Beraterin. Denn: "Sprechen ist der Anfang von Veränderung." Prävention gehe schließlich alle etwas an. Und so klinkt sich die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Alkohol-, Drogen- und Medikamentenprobleme sowie Spielsucht (kurz Fachstelle Sucht) jetzt zum nunmehr dritten Mal mit einer eigenen Veranstaltung in die bundesweite "Aktionswoche Alkohol" ein, eine Präventionskampagne, die alle zwei Jahre abgehalten wird.

"Alkohol? Nicht am Arbeitsplatz!" lautet der Schwerpunkt der diesjährigen Aktionswoche (18. bis 26. Mai), die von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) organisiert wird und deren Schirmherrin die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, ist. Die Fachstelle Sucht, die als Beratungsstelle für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist, beteiligt sich mit einem kostenlosen Informationsabend für Unternehmen in der Region. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. Mai, von 18 bis 20 Uhr in den Räumlichkeiten der Fachstelle in Wiesloch statt. Träger der Wieslocher Beratungsstelle ist der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation (BWLV), der größte gemeinnützige Suchthilfeverband in Baden-Württemberg.

"Wir bekommen immer wieder Anfragen, wie mit Mitarbeitenden mit Suchterkrankungen am Arbeitsplatz umzugehen sei", unterstreicht Fachstellenleiterin Kerstin Abeck die Wichtigkeit des Themas. Und Laura Weiß betont, die Gefahren für Gesundheit und Sicherheit, die von Alkoholkonsum am Arbeitsplatz ausgehen, würden immer noch deutlich unterschätzt - obwohl sich das Gesundheitsbewusstsein in den letzten Jahren insgesamt verbessert habe. Die Sozialpädagogin und Suchttherapeutin zählt die bekannten Fakten auf: Zehn bis 20 Prozent der Mitarbeiter - von der Geschäftsführung bis zur Aushilfskraft - konsumieren riskant, bis zu fünf Prozent weisen eine Abhängigkeit auf; auch fehlen Arbeitnehmer mit einer Suchtproblematik bis zu 16-mal häufiger als die Gesamtbelegschaft. Dies ziehe wirtschaftliche Einbußen ebenso wie deutliche Mehrarbeit für die Kollegen nach sich.

Aber: Wie erkennt man ein Alkoholproblem am Arbeitsplatz? Und wie spricht man es am besten an? Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Und welche Hilfsangebote gibt es? "Die Angst vor negativen Reaktionen ist oft groß", sagt Kerstin Abeck. "Obwohl man ja gerade Folgeschäden verhindern kann, wenn man frühzeitig interveniert." Antworten auf besagte Fragen hält nun der Informationsabend der Fachstelle Sucht auf Lager. Aber auch darüber hinaus gibt die Beratungsstelle gezielte Tipps und leistet wertvolle Hilfestellung, wenn es um Alkohol auf der Arbeit geht: Sie unterstützt etwa Unternehmen bei Betriebsvereinbarungen in puncto Sucht und erstellt entsprechende Stufenpläne, sie bietet Gesprächsführungs-Workshops für Führungskräfte an und widmet sich speziell dem Thema Azubi-Gesundheit. Tenor: "Prävention geht alle etwas an", wie es Kerstin Abeck auf den Punkt bringt. Laura Weiß ergänzt: "Jeder kann zu uns kommen, wir sind nicht nur für Betroffene da."

Über den Informationsabend hinaus stellt die Fachstelle Sucht kostenlos zahlreiche Informationsmaterialien sowie Give-aways zum Thema "Alkohol? Nicht am Arbeitsplatz!" zur Verfügung, mit denen Betriebe und Unternehmen ihre Mitarbeiter über Alkoholsucht informieren können. Kerstin Abeck ist sich sicher: "Selbst wenn nur ein Unternehmen diese Prospekte auslegt, ist etwas geschafft!"

Info: Wer sich für den Informationsabend am Donnerstag, 23. Mai, in den Räumen der Fachstelle Sucht in Wiesloch, Westliche Zufahrt 14, interessiert, der kann sich bei Kerstin Abeck unter Telefon 0 62 22/5 20 88 oder E-Mail kerstin.abeck@bw-lv.de melden. Sie beantwortet gerne alle Fragen rund ums Thema und nimmt bis einschließlich 20. Mai Anmeldungen für die Veranstaltung entgegen. Weitere Informationen zum breit gefächerten Beratungsangebot der Wieslocher Einrichtung - das vom Nichtraucher-Training über MPU-Vorbereitungskurse bis hin zur ambulanten Rehabilitation reicht -, gibt es per E-Mail fs-wiesloch@bw-lv.de sowie im Internet unter www.bw-lv.de.