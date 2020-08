Von Anton Ottmann

Horrenberg. Mit seinem milden Klima, der sanften Hügellandschaft mit abwechslungsreicher Vegetation und den geschichtsträchtigen Ortschaften wird der Kraichgau gerne als die "Toskana Deutschlands" bezeichnet. Ein Fahrradausflug von Dielheim nach Neckargemünd, wo die Elsenz in den Neckar mündet, ist eine gute Gelegenheit, einen Teil dieser schönen Gegend zu erkunden.

Das Stadttor in Neckargemünd. Hier, an Neckar und Elsenz, ist Halbzeit und das wichtigste Etappenziel erreicht. Foto: Anton Ottmann

Aus Wiesloch kommend startet die Tour am Waldspielplatz in Horrenberg. Von dort geht es immer am Krebsbach entlang durch den Wald. Gleich nach den ersten 100 Metern weist ein Schild rechts hoch auf die Höhle des Dachsenfranz hin – ein Abstecher zu Fuß lohnt sich. Er lebte zwischen 1870 und 1914 in den Wäldern zwischen Wiesloch und Sinsheim, jagte Dachse, Füchse und Marder und verkaufte das als Wundermittel geltende Dachsenfett an die Bauern. Angeblich war er ein Fahnenflüchtling des italienischen Freiheitshelden Garibaldi, der einen Vorgesetzten niedergestochen hatte.

Zurück auf der Route geht es etwa zwei Kilometer weiter, den Dielheimer Ortsteil Unterhof links liegen lassend, bis sich am Ende der Weg links nach Oberhof und rechts nach Zuzenhausen gabelt. Jetzt muss man rechts abfahren, dann nach zweihundert Metern links. Nach einem kurzen Anstieg und schneller Abfahrt ist man im Elsenztal auf dem Radweg entlang der Bahnlinie Heidelberg-Heilbronn. Von dort folgt man links der Ausschilderung nach Meckesheim, überquert die Bahnlinie und fährt nach Mauer, wo am 21. Oktober 1907 der Arbeiter Daniel Hartmann bei Grabarbeiten den menschlichen Unterkiefer "Homo heidelbergensis" fand.

Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben ein Alter von mehr als 600.000 Jahren. Näheres erfährt man im Museum im Rathaus, das allerdings nur unter der Woche geöffnet ist.

Im Ortskern von Mauer folgt man der Ausschilderung nach Wiesenbach. Hier geht es immer geradeaus über den Krähbuckel bis in den Ort hinein, der reizvoll zwischen den Höhen des Odenwalds und dem Kraichgauer Hügelland liegt und daher "Tor vom Kleinen Odenwald zum Kraichgau" genannt wird. Von dort aus ist der Weg nach Neckargemünd gut ausgeschildert und führt zum Oberen Stadttor, dem Karlstor, das 1788 zu Ehren des Kurfürsten Karl Theodor erbaut wurde.

Im Mittelalter war Neckargemünd eine selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich. Über mehrere Jahrhunderte hinweg wurde sie immer wieder von fremden Truppen besetzt, darunter Franzosen, Preußen und Russen. Geblieben ist eine Kleinstadt mit Resten einer Stadtmauer, einem malerischen Stadtkern aus Fachwerkhäusern und den Grundmauern der Burg Reichenstein, die Ende des 14. Jahrhunderts aufgegeben wurde. Der Fahrradweg führt rechts am Karlstor vorbei und den Radler abwärts in die Stadtmitte zur Elsenz und zum Neckarhafen. In Neckargemünd gibt es zahlreiche unterschiedliche Einkehrmöglichkeiten, auf Terrassen mit Aussicht aufs romantische Neckartal und am Marktplatz.

Der Rückweg startet am Hanfmarkt über die "Mühlgasse/Am Mühlrain" und führt nach einer kurzen Steigung auf einen wildromantischen, schattigen Weg durch den Wald hoch über dem Elsenztal zurück nach Wiesenbach. Der Wald ist als Bannwald ausgewiesen mit altem Buchen- und Eichenbestand, in dem Pflegemaßnahmen und auch die Entnahme von Holz nicht erlaubt sind. Unterwegs passiert man auch einen gut eingerichteten Rastplatz. Wieder im Tal, erreicht man die Wiesenbacher Straße, die in das Bammentaler Industriegebiet führt.

Die Weggabelung am Oberhof. Foto: Anton Ottmann

Der weitere Weg über Mauer und Meckesheim nach Zuzenhausen ist gut ausgeschildert. Dort biegt man an der Unterführung der Bahnlinie rechts in den Hubweg ab. Der Aufstieg zieht sich etwas, ist aber für geübte Radler oder mit dem E-Bike kein Problem. Die Strecke lohnt sich, da sie weitgehend in einer alten Hohl verläuft, in der die links und rechts stehenden Bäume ein Blätterdach bilden. Oben angekommen, genießt man die Aussicht auf die typische Kraichgauer Hügellandschaft, bis hin zum Steinsberg. Dann geht es immer weiter geradeaus in den Wald bis zur "Kälberer Hütte", die nach einem ehemaligen Jagdpächter benannt ist. Die kurze Abfahrt zum Horrenberger Waldspielplatz eröffnet schöne Ausblicke auf das Naturschutzgebiet Krebsbachaue, in dem der aufgestaute Krebsbach eine kleine Seenlandschaft gebildet hat.

Für sehr sportliche Radler gibt es für die Rückfahrt von Neckargemünd nach Horrenberg noch eine Alternative mit einigen kräftigen Steigungen. Dazu wird im Neckargemünder Hafen der Fahrradweg entlang des Neckars bis nach Rainbach genommen, von dort aus hoch zum Dilsberg gestrampelt, um die geschichtsträchtige Festung zu besichtigen. Diese hatte sich 1690 im pfälzischen Erbfolgekrieg erfolgreich gegen die Einnahme durch die französischen Truppen Mélacs gewehrt.

Danach geht es auf dem Postweg weiter zur Klosterkirche von Lobenfeld, die zu den bedeutenden staufischen Denkmälern in Baden-Württemberg zählt. Alleine die Wandmalereien sind einen Besuch wert. Von dort aus führt ein Fahrradweg über die Klosterstraße direkt nach Meckesheim und an der Bahnlinie weiter nach Zuzenhausen. Auf dem schon beschriebenen Weg geht es schließlich zurück nach Horrenberg.

Am Spielplatz kann man die Tour in der Grillhütte mit Feuerstelle abschließen. Kinder haben beim Planschen im seichten Wasser des Krebsbachs ihre helle Freude.