Am apfelförmigen Verköstigungstisch von Obstbau Zuber in Baiertal kann man das breite Sortiment direkt kennenlernen. Jürgen Zuber (l.) und sein Sohn Jochen führen den Betrieb. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Wiesloch-Baiertal. Wer den Hofladen von Obstbau Zuber betritt, wird wohl aus dem Staunen nicht mehr herauskommen: Dort steht wohl der"größte Apfel" der gesamten Region und lädt geradezu zum Reinbeißen ein. "Der Apfel ist allerdings nicht echt", scherzt Juniorchef Jochen Zuber. Vielmehr handelt es sich um einen Verköstigungstisch, an dem verschiedene Apfel- und Obstsorten aus eigenem Anbau zum Probieren und Kaufen angeboten werden. Echte Äpfel zum Essen gibt es hier viele: Rund 20 Hektar misst das Gebiet von Obstbau Zuber, auf rund 18 Hektar stehen etwa 60.000 Bäume. Das Hauptsortiment besteht aus Kern- und Steinobst.

> Was gibt es hier? Obstbau Zuber bietet Äpfel, Birnen, Süßkirschen, Zwetschgen, Mirabellen, Aprikosen und Walnüsse aus eigenem Anbau an. Das breite Sortiment umfasst mehr als 20 Apfelsorten. Je nach Erntetermin sind es fast alle bekannten Kulturen, wie zum Beispiel Jonagold, Elstar und Wellant. Angebaut werden darüber hinaus mehr als 50 weitere Obstsorten. Aus den Äpfeln wird ein spezieller Apfel- und Apfel-Birnensaft nach geheimer Rezeptur hergestellt. Zudem hat Zuber eine eigene Brennerei, die aus Äpfeln, Birnen und Mirabellen Brände und Liköre macht. Zudem gibt es ein kleines Sortiment an Kartoffeln und Zwiebeln aus regionalen Betrieben.

> Was ist das Besondere? Der Schwerpunkt liegt auf Anbau und Verkauf von Obstprodukten. Obstbau Zuber betreibt einen integrierten Anbau: Das bedeuten eine schonende Bodenpflege und bedarfsgerechte Pflanzenernährung unter Einsatz biologischer Verfahren sowie den Einsatz von Pflanzenschutz, der die Umwelt wenig belastet. Der Hofladen wird speziell für Obst gekühlt und hat die optimale Temperatur für die Lagerung. Die im "Naturparadies Baiertal" liegenden Obstbäume und der Betrieb liegen Familie Zuber sehr am Herzen und sind seit jeher ihre Leidenschaft.

> Die Geschichte des Hofladens: Obstbau Zuber gibt es seit drei Generationen. Angefangen hat es mit dem Anbau von Kernobst. Von seinem Vater übernahm Jürgen Zuber den Betrieb, der heute von ihm und seinem Sohn Jochen geführt wird. Vier Familienmitglieder arbeiten derzeit im Betrieb. Hatte man mit Kernobst angefangen, wurde der Anbau später auf Steinobst erweitert. Nach und nach wurde dann der Hofladen durch ein kleines Sortiment regionaler Produkte erweitert.

> Anfahrt und Umfeld: Obstbau Zuber, Klingenbruchstraße 23, 69168 Wiesloch-Baiertal, ist von Wiesloch kommend über die "Alte Bahnhofstraße" oder die Horrenberger Straße erreichbar. Die Gegend lädt zum Spazierengehen und zu Radtouren ein. Nicht weit weg befindet sich das Zentrum von Baiertal, wo man gemütlich bummeln oder einen Cappuccino trinken kann.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.