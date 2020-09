Ihr Bauernladen in Walldorf hat eine inzwischen 115-jährige Tradition und ein breites Sortiment: (v.li.) Ulrike Wölpert, Inhaberin Anke Birkenmaier und Ilona Wolf. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Hinter der Theke herrscht geschäftiges Treiben, Tomaten, Paprika, Zucchini und Äpfel werden gewogen, der Salat wird verpackt und der regionale Wein landet im Einkaufskorb. "Wir sind alle mit Herzblut dabei", sagt Anke Birkenmaier, Inhaberin des Walldorfer "Spargelhofs und Bauernladens".

Gemeinsam mit ihrer Familie betreibt sie den Hofladen in der Walldorfer Innenstadt – ihn gibt es schon seit mehr als einem Jahrhundert, seit 1905. Mit "wir" meint Birkenmaier nicht nur ihre Familie, sondern auch die Mitarbeiter, die sozusagen mit zur Familie gehören. Die Coronakrise hat alle nochmal enger zusammenrücken lassen – trotz des Mindestabstands, wie sie augenzwinkernd betont.

> Was gibt es hier? Der Hofladen lässt keine Wünsche offen, hier gibt es alles, was das Gemüse- und Obstherz begehrt. So gibt es beispielsweise saisonal Spargel aus eigenem Anbau oder Produkte hergestellt aus dem selbst angebauten Kraichgau-Korn, das nicht gespritzt werden darf. Weiterhin werden Lebensmittel aus ländlichen Betrieben der Region angeboten: Über Karotten, Pilze, verschiedene Salate, Paprikasorten und Kräuter bis hin zu unterschiedlichen Arten von Beeren, Zwetschgen und Aprikosen. Auch exotische Früchte wie Melonen und Ananas sind im Sortiment zu finden. Zudem können regionale Bio-Weine und selbst hergestellter Honig gekauft werden. Außerdem kann man sich individuelle Geschenkkörbe zusammenstellen lassen.

> Was ist das Besondere? "Das Besondere an unserem Hofladen ist der selbst angebaute Spargel und das große regionale Sortiment", sagt Anke Birkenmaier.

> Die Geschichte des Hofladens: Seit über einem Jahrhundert existiert der Spargelhof Mayer. Die Eheleute Friedrich und Elise Mayer begannen schon 1905 mit dem Spargelanbau in der Astorstadt. Zuerst verkauften sie ihn auf dem 1894 gegründete Spargelmarkt in Schwetzingen. Sohn Georg und dessen Frau Frieda Mayer führten den Spargelbetrieb weiter und bauten ihn aus.

Wiederum deren Sohn Hans und seine Frau Rosemarie Mayer spezialisierten sich dann hinzu kommend auf den Anbau von Getreide, Mais und Tabak. Abgeschafft wurden zu dem Zeitpunkt die bis dahin bestehende Kühe- und Schweineviehhaltung, erweitert wurde im Gegenzug die Anbaufläche. Seit 1991 wird Kraichgau-Korn angebaut und vor 20 Jahren wurde dann der Hofladen eröffnet. Mittlerweile führt Anke Birkenmaier mit ihrer Familie den Spargelhof und Bauernladen.

> Anfahrt und Umfeld: Der Spargel- und Bauernladen Mayer ist in der Alten Friedhofstraße 11 in 69190 Walldorf. Er ist über die B 291, über die Haupt- und dann die Dannheckerstraße erreichbar. In unmittelbarer Nähe liegt das Zentrum von Walldorf mit verschiedenen Shoppingmöglichkeiten und Restaurants, die dortige Fußgängerzone lädt zum Flanieren und Verweilen ein.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet, zudem freitags von 15 bis 18 Uhr. In der Spargelsaison geltend folgende Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 8 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr.