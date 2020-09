Helga und Karl Kern betreiben den einzigen Hofladen in Angelbachtal. Sie verkaufen dort vor allem die Gemüsesorten, die sie auf den eigenen Äckern anbauen. Dazu kommen noch viele weitere frische Produkte. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Angelbachtal. Das Ehepaar Kern baut auf seinen Feldern in Angelbachtal je nach Jahreszeit unterschiedliche Gemüse- und Salatsorten an. Weitestgehend wird dabei auf chemische Pflanzenschutzmaßnahmen verzichtet. Verkauft werden sie im familieneigenen Hofladen: Schön sortiert liegen dort Tomaten, Paprika, Gurken, Kürbisse, Salat und Kraut im Hofladen. "Wir legen viel Wert auf saisonale Produkte", sagt Karl Kern, der mit seiner Frau Helga den Hofladen Kern in Angelbachtal betreibt. Jeder hat seine Aufgabe: Sie managt den Laden, während er für den Acker- und Gemüseanbau zuständig ist. Der modern-urig eingerichtete Hofladen ist Kerns ganzer Stolz. Außerdem gibt es einen kleinen Selbstbedienungsbereich mit einem kleinen Sortiment, der außerhalb der Öffnungszeiten des Hofladens geöffnet ist.

> Was gibt es hier? Im Angebot sind selbst angebautes Gemüse wie Radieschen, Tomaten, Gurken, Brokkoli, Paprika, Kürbisse, Blumenkohl, Süßkartoffeln, Feldsalat, Grünkohl, Rosenkohl und Grünkohlsprossen, den sogenannten Kalettes. Kartoffeln sowie Eier von eigenen Hühnern gibt es das ganze Jahr über. Weiterhin hat der Hofladen Obst aus ländlichen Betrieben der Region, darunter Beeren oder Äpfel. Außerdem gibt es Honig aus der Region, verschiedene Weine, ein großes Nudelsortiment, hausgemachte Mus-Spezialitäten wie Heidelbeer-, Stachelbeer- oder Aprikosenmus, verschiedene Molkereiprodukte wie Joghurt und Milch und eine Käse- und Wursttheke mit regionalem Angebot. Helga Kern zaubert verschiedene Frischkäsevarianten und es gibt Backwaren von einem Bäcker – ebenfalls aus der Region. Bio-Öle und Essige runden das Sortiment ab.

> Was ist das Besondere? "Das Besondere an unserem Hofladen ist die Einmaligkeit", sagt Karl Kern, denn es ist der einzige Hofladen in Angelbachtal, der zudem Helga Kerns Handschrift trägt.

> Die Geschichte des Hofladens: Einst wurde Rinder- und Schweinezucht betrieben, mit der Abschaffung der Tierzucht baute man den landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbaukulturen aus. 2011 wurde dann der Hofladen eröffnet und seither immer weiter erweitert. Zudem gibt es ein kleines Selbstbedienungslädchen, indem überwiegend Gemüse angeboten wird. Wer auf die große Auswahl der Produkte zugreifen möchte, bekommt sie im Hofladen.

> Anfahrt und Umfeld: Hofladen Kern, Friedhofstraße 25/1, 74918 Angelbachtal-Michelfeld ist von Wiesloch aus kommend über die B 39 erreichbar. Der Ort bietet verschiedene Sehenswürdigkeiten etwa das Wasserschloss im Ortsteil Eichtersheim mit dem Schlosspark oder die Schlosskirche. Ein Mal im Jahr verwandelt sich der Ort mit dem legendären Ritterfest in ein mittelalterliches sehenswertes Spektakel.

> Öffnungszeiten: Hofladen Kern ist freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet, der Selbstbedienungsladen ist montags bis donnerstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.