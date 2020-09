Karl-Heinz Kästel betreibt mit seiner Familie in zweiter Generation den gleichnamigen Hof in Bad Schönborn und hat sich auf Limousin-Rinder spezialisiert: Aufzucht, Schlachtung und Verkauf finden vor Ort in Eigenregie statt. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Bad Schönborn. Gemächlich kommen die Rinder an und gucken ein wenig neugierig, was es denn so gibt. "Das sind Limousin-Rinder", sagt Karl-Heinz Kästel vom gleichnamigen Hof in Bad Schönborn nicht ohne Stolz. Die Rinderrasse stammt ihm zufolge ursprünglich aus Frankreich und dient ausschließlich der Fleischproduktion. Das Fleisch habe eine hohe Qualität, einen geringen Fettanteil und zarte Fleischfasern, so Kästel weiter. Das Fleisch kann man im Hofladen erwerben, der sich in der Region einen Namen gemacht hat.

> Was gibt es hier? Der Hofladen von Elke und Karl-Heinz Kästel ist auf die Produktion und den Verkauf des Fleischs der Limousin-Rinder spezialisiert. Es gibt Gulasch pfannenfertig geschnitten, Rouladen, Steaks und Hackfleisch, überdies kann man sich ein Zehn-Kilo-Fleischpaket bestehend aus Hackfleisch, Rouladen, Steaks, Braten, Gulasch und Suppenfleisch zusammenstellen lassen. Weiterhin gibt es Rinderwurst, -schinken und -salami, hausgemachte Blut- und Leberwurst und verschiedene Wurstarten in Dosen, darunter Paprika- und Bierwurst. Zudem gibt es je nach Saison aus der Region Kartoffeln, Marmelade, verschiedene Weine, Nudeln, Honig, Eier und verschiedene Säfte.

> Was ist das Besondere? Das Besondere an dem Hof ist die Spezialisierung auf das Fleisch der Limousin-Rinder, Aufzucht, Schlachtung und Verkauf erfolgen in Eigenregie. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein sind die Tiere auf der Weide und werden ansonsten in einem luftig-hellen Boxenstall gehalten, in dem sie frei herumlaufen können. Die Mutterkühe werden nicht gemolken, die Milch dienst ausschließlich als Nahrung für die Kälber. Es sei die natürlichste und tiergerechteste Form der Haltung, meint Karl-Heinz Kästel. Die Tiere erhalten Futter aus eigenem Anbau.

> Die Geschichte des Hofladens: Den Hof gibt es seit 1959, geführt wird er in zweiter Generation. Gab es früher Milchkühe hier, ging man im Laufe der Jahre auf die Zucht der Limousin-Rinder und die Fleischproduktion über. Der Bauernhof bietet Schulklassen und Kindergärten Schnupperlerntage an, die Kinder sehen, wie die ländliche Arbeits- und Lebenswelt funktioniert und wie Lebensmittel hergestellt werden.

> Anfahrt und Umfeld: Der Hofladen Kästel, Bruchsiedlung 3 in 76669 Bad Schönborn, ist von Wiesloch aus kommend über die B 3 erreichbar. Die Abfahrt zum Hofladen ist ausgeschildert. Nicht weit ist das Thermarium mit Wellness- und Gesundheitspark in Bad Schönborn, wo man die Seele baumeln lassen kann.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.