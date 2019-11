"Wohnen für alle" ist nicht möglich

„Auf eine gute Zeit“, beendete Bürgermeisterin Christiane Staab ihre Haushaltsrede mit dem Slogan zum anstehenden Stadtjubiläum „1250 Jahre Walldorf“. Ihre gut halbstündigen Ausführungen zum von Kämmerer Boris Maier vorgelegten Zahlenwerk machten deutlich, dass 2020 in Walldorf nicht nur gefeiert wird, sondern auch wieder zahlreiche Aufgaben anstehen. Diesen Herausforderungen „können wir uns guten Mutes mit einem gut durchfinanzierten Haushalt stellen“, sagte die Bürgermeisterin, nachdem sie den Themenbogen von „Bildung und Betreuung“ bis hin zur „baulichen Entwicklung“ gespannt hatte.

Zuvor war ihr unter anderem wichtig, die erneut gestiegenen Personalkosten (auf über 20 Millionen) richtig einzuordnen. Man müsse auch die damit verbundenen Leistungen sehen, die von den städtischen Mitarbeitern erbracht werden. So setze Walldorf in der kommunalen Betreuung im Ganztagsbetrieb der beiden Grundschulen Erzieherinnen mit einem Aufwand von zwei Millionen Euro im Jahr ein. Insgesamt lägen die Personalkosten an den Schulen bei 4,4 Millionen, ebenso hoch sei der finanzielle Aufwand an den vier eigenen Kindertagesstätten – zusammen schon mehr als 40 Prozent des gesamten Personalaufwands. Und trotzdem werde man angesichts der Größenordnung der Ausgaben in Zukunft „noch genauer hinsehen“.

Wichtig war der Bürgermeisterin ein differenzierter Blick auf die weiter wachsenden Verkehrsströme. Sie wünschte sich, dass Fuß- und Radverkehr in der Gesetzgebung einen höheren Stellenwert erlangen, damit man den Menschen Alternativen zum Auto bieten könne. Und sie wies darauf hin, dass der Verkehr, der Walldorf belastet, „zumeist nicht hausgemacht“ sei und das Problem deshalb auch von der Stadt nicht allein gelöst werden könne. Verbesserungen erhofft man sich durch die ab Januar beschäftigte Mobilitätsmanagerin (beim Zweckverband Metropolpark), aber auch durch den Mobilitätspakt: Konkret sprach Bürgermeisterin Staab die Regio-Busverbindung von Sinsheim nach Walldorf an, die die Menschen bis zum Arbeitsplatz im Industriegebiet bringe (und nicht nur bis zum Bahnhof), und die Untersuchung einer immer wieder geforderten ÖPNV-Strecke Walldorf-Nußloch bis nach Leimen, wobei „die Straßenbahnvariante eher unwahrscheinlich“ sei.

Klar positionierte sich Staab beim Thema Wohnraum. Die Flächen seien „endlich“ und „ein knappes Gut“. Deshalb sei „Wohnen für alle“ in Walldorf nicht möglich – niemand wolle die Gemarkung komplett bebauen oder stadtweit eine fünf- bis sechsstöckige Bebauung zulassen. Ob die Stadt als Bauherr für nicht sozial gebundenen Wohnraum auftreten soll, müsse der Gemeinderat diskutieren. Sie selbst sehe die Stadt aber „eher im Bereich der Daseinsvorsorge“ für diejenigen, die dazu finanziell nicht in der Lage sind. (rö)