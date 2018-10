Der Wieslocher Herbstmarkt lockte an zwei Tagen wieder viele hundert Besucher in die Innenstadt. Das Angebot war groß: Die Schlepperfreunde Nordbaden hatten ihre Mostkelter im Einsatz, die jüngeren Besucher kamen auf ihre Kosten, die Marktstände boten eine breite Vielfalt und natürlich gab es auch Live-Musik. Foto: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (zlb) Alle, die das schöne Spätsommerwetter am vergangenen Wochenende für den Besuch eines regionalen Festes nutzen wollten, hatten die Qual der Wahl: Rund um Wiesloch lockten zu gleicher Zeit die Dielheimer Howe-Kerwe, der Rettigheimer Wein-und Kerwemarkt und nicht zu vergessen der Heidelberger Herbst.

Da ist es erfreulich, dass der traditionelle Wieslocher Herbstmarkt unter der Regie des Vereins Stadtmarketing trotzdem über Besuchermangel nicht klagen konnte. Dieser erwies sich über zwei Tage als rundum gelungene Veranstaltung für die ganze Familie, die auch den Kleinen Spaß machte. Für sie waren Süßwarenstände und Luftballons die Haupt-Anziehungspunkte. Die Erwachsenen ihrerseits testeten das Angebot der Stände mit Spezialitäten aus aller Welt und deckten sich für die heimische Küche ein: mit Pasteten, Gewürzen und Wurstwaren, Baumkuchen auf ungarische Art, Allgäuer Käse, Speck und Bauernbrot, Obstsäften und Biohonig. Hier boten die Aussteller sogar Einblick in die Arbeit eines Bienenvolks.

Szenen des Wieslocher Herbstmarkts: Der Kurpfälzische Fanfarenzug spielte auf, fürs leibliche Wohl war an vielen Stellen gesorgt, Kürbisse durften passend zur Jahreszeit nicht fehlen und die Imker informierten über ihre Arbeit. Foto: Jan A. Pfeifer

Auch die "Schlepperfreunde Nordbaden" hatten jede Menge Publikum, als sie vorführten, wie früher per Hand Obst zu Süßmost gekeltert wurde. Dass der so entstandene Saft auch verkostet werden durfte, war eine nette Geste am Rande. In Flaschen abgefüllter und zu zivilen Preisen angebotener Saft fand ebenfalls reißenden Absatz. Neuer Wein mit Zwiebelkuchen war als traditionelle Herbst-Spezialität sehr gefragt, und natürlich ließen es sich auch die "Winzer von Baden" nicht nehmen, ihre edlen Tropfen vorzustellen. Man konnte auf der "Genussmeile" in Rathausgasse und Pfarrstraße internationale Weine und andere Spezialitäten verkosten und wer Lust hatte, stillte seinen Hunger mit Steaks, Würsten, Pommes, Pizza oder Asia-Spezialitäten. Auch die örtlichen Lokale waren mit von der Partie und boten spezielle Gerichte an. Alkohol spielte insgesamt nur eine untergeordnete Rolle, die Stimmung war auch "ohne" heiter und gelöst.

Foto: Jan A. Pfeifer

Neben dem Marktverkauf öffneten die Geschäfte zusätzlich am Sonntag ihre Pforten, bedachten ihre Kunden mit zahlreichen Preisaktionen und Überraschungen und warben für die "Wiesloch Card" als attraktives Rabatt-Angebot. Vom Beginn der Hauptstraße bei Woolworth bis fast zur Stadt-Galerie am Alten Bahnhof reihten sich diesmal beinahe 100 Marktstände aneinander. Was angeboten wurde, war erfreulich qualität- und geschmackvoll, dem "Ramsch" hatte das Stadtmarketing offenbar konsequent die rote Karte gezeigt. Kunsthandwerkliches Spielzeug, Kinderkleidung und Naturprodukte, vieles aus eigener Herstellung, Neues rund um Heim und Haus, Wintermützen und Schals, Modeschmuck in allen Variationen, Keramik und die beliebten "Traumfänger" - mit Federn und Perlen geschmückte indianische Mobiles - bestimmten das Angebot.

Foto: Jan A. Pfeifer

Gut besucht waren auch die Stände mit allerlei nützlichem Krimskrams und handwerklich gefertigtem Kleingerät für den Haushalt, das es sonst nirgends mehr zu kaufen gibt. Am Sonntag lockte ein gut bestückter Flohmarkt die Schnäppchenjäger in die Schwetzinger Straße. Für die richtige Stimmung sorgte bei der evangelischen Stadtkirche Stefan Zirkel mit seiner Band "So!". Der hatte offenbar genau den Geschmack des Publikums getroffen, das sich mit reichlich Applaus revanchierte.

Foto: Jan A. Pfeifer

Am Samstag, aber vor allem auch am Sonntag herrschte reges Treiben in den Gassen, das aber nicht zu drangvoller Enge wurde. Dass einige Standbetreiber vor dem Marktende schon restlos ausverkauft waren, spricht für den Erfolg des "Wieslocher Herbstes".