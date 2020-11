Von Anton Ottmann

Region Wiesloch/Walldorf. Der "Blumepeter" ist mit seinen Veilchen-Sträußchen in Mannheim unterwegs. In einer Kneipe weigert sich ein älteres Ehepaar, ihm eines abzunehmen. Darauf sagt er zu dem Mann: "Gell, geschtern, wu mit derre Junge doghockt bisch, do war’s der des Geld wert!" Es gibt unzählige dieser "Blumepeter-Witze", die tatsächlich von dem kleinwüchsigen Original stammen oder aber ihm in den Mund gelegt wurden.

Peter Schäfer wurde 1875 in Plankstadt als Sohn einer Tagelöhnerin geboren und war als junger Mann in Mannheim als Blumenverkäufer unterwegs. Wegen seiner witzigen Sprüche wurde er im Laufe der Jahre zum Liebling der Bevölkerung. Nach dem Tod seiner Mutter kam er 1919 ins Kreispflegeheim in Weinheim, dann 1929 in das Psychiatrische Landeskrankenhaus nach Wiesloch. Dort starb er 1940 angeblich an Herzmuskelschwäche – zur gleichen Zeit, als umfangreiche Patiententransporte in die Vernichtungslager gingen. Auf seinem Grab auf dem Friedhof des PZN sind auch heute noch stets frische Blumen zu finden.

Die ganze Lebensgeschichte des "Blumepeters" kann in "Unser Land 2021", dem von der RNZ herausgegebenen "Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau", nachgelesen werden. Autor Michael Mende schreibt: "Der Blumepeter wurde zum Narren, der die Wahrheit sagte, der die Dinge frech, respektlos und wahrscheinlich ein wenig naiv auf den Punkt brachte."

Den Kalender gibt es seit 35 Jahren, die neueste Ausgabe wurde von 74 Autorinnen und Autoren der Region mit zeitgeschichtlichen Berichten, Kurzgeschichten und Gedichten, vereinzelt auch in Mundart, gestaltet. Auf 320 Seiten beginnt die Zeitreise bei den alten Römern, streift Ritterburgen, Klöster und historische Kirchen, um schließlich im Hier und Jetzt zu enden. Vom reichen jüdischen Leben ist zu lesen, von Generationen hier ansässiger Ärzte-Familien, herausragenden Persönlichkeiten, aber auch, wie "Zigeuner" und "Landstreicher" ihr Dasein fristeten.

Es finden sich typische Tier- und Landschaftsbeschreibungen unserer Region, Betrachtungen über das Alter und Berichte über Epidemien und andere Katastrophen. Die Familie, die in Wiesloch die Steingötter-Greiff Stiftung ins Leben gerufen hat, ist ebenso Thema wie das kleinste Schlösschen Deutschlands, das "Sorgenfrei" in Mauer. Und: Es wird vom Wilderer Jörgmichel erzählt, der im Dörfchen Mülben im tiefen Odenwald lebte und immer wieder seinen Feind, den Jäger, zum Narren hielt.

Kuno Schnader gibt Tipps zur Erforschung von Flur- und Gewann-Namen am Beispiel seiner Heimatgemeinde St. Leon-Rot. Frans Hermans weiß zu berichten, dass der Gemeinderat beim Neubau der Jugendherberge auf dem Dilsberg im Jahr 1934 empfahl, auf ein "Brausebad" zu verzichten, weil sich 15 Minuten entfernt am Neckar das Strandbad befinde, das im "Sommer der Jugend die Brausen vollauf ersetzt". Und Hermann Wiegand berichtet von einem "spektakulären politischen Mord in Mannheim vor 200 Jahren".

Neben der Fülle an Beiträgen wurde der Ausgabe ein informatives Kalendarium vorangestellt mit den weltlichen und kirchlichen Feiertagen, den Namenstagen, einer monatlichen Bauernregel, Prophezeiungen des Hundertjährigen Kalenders und ausführlichen jahreszeitlichen Ratschlägen. Einer der vier Herausgeber, Gerhard Layer, sagte bei der Vorstellung des Kalenders: "Der Jahrgang 2021 macht Heimat und Herkunft erfahrbar. Das alles ergibt die bewährte Mischung, informative Fülle und imposante Vielfalt." Verlegerin Inge Höltzcke ist der Meinung, dass der Kalender Einblicke in die Vergangenheit gebe und zeige, dass schon damals die Menschen schwere Herausforderungen zu meistern hatten. So könne "Unser Land" zum Mutmacher in Pandemie-Zeiten werden.

"Der Kalender schafft uns Übersicht, der Willkür baut er einen Riegel, und jedes Blatt erfüllt die Pflicht als unser Archiv und als Spiegel", schreibt Kurth Würther in seinem Gedicht "Der Abreißkalender". Dem ist nichts hinzuzufügen.

