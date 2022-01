Von Agnieszka Dorn

Heidelberg/Walldorf. Es gab warme Linsensuppe und dazu ein herzliches Lächeln. Am Samstag fand bei knackig-kalten Temperaturen um die vier Grad eine Aktion für Obdachlose und Menschen mit geringen finanziellen Mitteln am Heidelberger Hauptbahnhof statt. Durchgeführt wurde diese vom Ortsverein des islamischen Hilfs- und Sozialvereins "Hasene International" in Zusammenarbeit mit der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), die ihre Moschee in Walldorf hat. "Hasene International" unterstützt arme, benachteiligte und bedürftige Menschen in verschiedenen Ländern.

Ausgeschenkt wurde die warme Mahlzeit kostenlos von einem mobilen Essenswagen aus. Aufgrund der Corona-Verordnung war aber nur eine Mitnahme und kein Verzehr vor Ort möglich. "Die Aktion ist mit der Heidelberger Stadtverwaltung und der Polizei abgesprochen", sagte Ersun Emekci vom Regionalverband der IGMG und sei vor Wochen vorbereitet worden.

Bereits beim Aufbau blieb der eine oder andere Interessierte am Heidelberger Hauptbahnhof neugierig stehen und fragte, was es denn später zu essen geben wird. Ein Koch der Walldorfer IGMG-Moschee hatte am frühen Morgen nach dem Morgengebet die Linsensuppe für etwa 200 Personen frisch aufgesetzt und gekocht. Anschließend wurde die Suppe in einem großen Kessel mit dem mobilen Essenswagen zum Hauptbahnhof transportiert.

Ein Hinweis-Schild vor dem Wagen machte auf die Einhaltung des Mindestabstands aufgrund der Pandemie aufmerksam, zudem gab es einen Hygiene-Spender mit Desinfektionsmittel. Lange dauerte es nicht, bis die ersten Passanten vor dem Wagen standen und sich eine Suppe mitnahmen, dazu gab es selbstverständlich geeignetes Besteck. "Eine tolle Sache", fand ein älterer Mann. "Die Aktion ist für für jeden, aber eben überwiegend für mittellose Menschen gedacht", sagte Ismet Ileri, der Vorsitzende der Walldorfer IGMG-Moschee.

"Die Essensaktion führen wir seit Jahren regelmäßig mehrmals im Jahr durch", erzählte Ersun Emekci. So fand diese schon in Mannheim an kalten Wintertagen statt. Der islamische Prophet Mohammed erklärte einst: "Wer sich satt in den Schlaf legt, während seine Nachbarn der Hunger plagt, der gehört nicht zu uns." Und genau so steht dies auch auf dem mobilen Essenswagen geschrieben. Danach richte man sich, so Emekci.