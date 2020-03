St. Leon-Rot. (seb) Unter äußerst schwierigen Bedingungen ist der St. Leon-Roter Haushaltsplan für dieses Jahr erstellt worden und überdies steht er unter keinen guten Vorzeichen. Das legte Bürgermeister Dr. Alexander Eger eingangs der jüngsten Gemeinderatssitzung dar. So fehlen der Kämmerei wegen Stellenwechsel und Krankheit seit Oktober sowohl Leitung als auch deren Stellvertretung, erst kürzlich konnte man sich in Bewerbungsgesprächen für zwei Kandidaten entscheiden, die wohl aber frühestens im April ihre Arbeit aufnehmen.

Insofern galt Egers Dank dem verbliebenen Team der Finanzverwaltung für dessen außerordentliches Engagement und einem ganz besonders: Anton Kremer, ehemaliger Beigeordneter und Ehrenbürger St. Leon-Rots. Der 74-Jährige war eigens aus dem Ruhestand geholt worden. Er war in der Sitzung nicht anwesend, ihm dankten aber auch die Ratsfraktionen herzlich, hatte er doch nicht nur den Haushaltsplan maßgeblich mitgestaltet, sondern sich dafür vorher noch in das neue Haushaltsrecht, die "Doppik", einarbeiten müssen.

Auch von den Zahlen her sei die Lage nicht einfach, sagte Eger: "Wir müssen für die Zukunft Vorsicht walten lassen und das eine oder andere Projekt kritisch hinterfragen." Denn: "Die Einnahmesituation ist deutlich schlechter als bisher prognostiziert." Das betreffe schon 2019, so Eger: Gegenüber dem Plan (von 57 Millionen) fehlten elf Millionen Euro Gewerbesteuer. Dieses Jahr rechnet man mit einem Defizit: Erträgen von rund 73 Millionen stehen Aufwendungen von über 74 Millionen gegenüber, ein Minus von rund 1,25 Millionen Euro. Wie gewohnt machen Steuern den Löwenanteil der Einnahmen aus, so Eger, die Gewerbesteuer wird mit gut 48 Millionen Euro angesetzt, der Einkommenssteueranteil, "auch ein erheblicher Posten", mit rund 9,5 Millionen Euro.

Die Ausgaben setzen sich überwiegend aus Umlagezahlungen von fast 40 Millionen, Zuschüssen von über 13 Millionen, Sachkosten von über sieben Millionen und Personalkosten von 6,7 Millionen Euro zusammen. Eger hob auch die Abschreibungen von fast 4,5 Millionen hervor, ein vorläufiger Wert: Berechnungen im Zug der fürs neue Haushaltsrecht notwendig gewordenen Eröffnungsbilanz mit Erfassung des Gemeindebesitzes seien noch offen – Aufgabe für die neue Kämmereileitung.

Bei planmäßigem Haushaltsvollzug – was bisher angesichts der Fülle der Aufgaben nie gelungen sei – schmelze die Liquidität von fast 80 Millionen auf rund 49 Millionen Euro ab, so Eger. Bis ins Jahr 2023 könnte diese "Rücklage" sogar auf 31 Millionen Euro sinken. Der Bürgermeister verwies auch auf das weiterhin vorhandene Gewerbesteuerrisiko, eine drohende Rückzahlung von über elf Millionen Euro, da hofft man auf eine baldige gerichtliche Klärung. Erst am Vortag hat man zudem von einer möglicherweise fälligen Steuerrückzahlung von 2,5 Millionen Euro erfahren.

Und zu alldem kommt noch hinzu, dass St. Leon-Rot inzwischen "für alle Einlagen Verwahrentgelte zahlen" muss, so Eger: Diese Strafzinsen machen minus 0,4 bis minus 0,5 Prozent aus. Fazit: Jetzt ist auch die Absicherung der Umlagezahlungen aus den liquiden Mitteln nicht mehr voll gewährleistet. "Wir müssen uns zusammenreißen." Wobei Eger auch auf Positives verwies: zum einen den Anteil an der EnBW-Tochter Netze BW von 11,8 Millionen, von dem man sich 400.000 Euro Rendite pro Jahr erwartet, und überdies hat St. Leon-Rot in den vergangenen Jahren "Immobilien im zweistelligen Millionenbereich erworben".

Über 26 Millionen sollen in diesem Jahr investiert werden, die Eigenbetriebe eingerechnet sogar über 31 Millionen Euro – wie erwähnt eine geplante Summe, die wohl nicht voll ausgeschöpft wird. Eger nannte die Unterhaltung von Straßen (850.000), Schulen (884.000), Sporthallen (256.000) und Wohngebäuden (217.000). Hinzu kommen unter anderem ein Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr St. Leon (367.000) und ein Einsatzleitwagen für die Roter Wehr (196.000) sowie eine Rate für Sanierung und Ausbau der Kramer-Mühle (500.000). Für den Eigenbetrieb St. Leoner See ist eine Kapitalausstattung von rund einer Million vorgesehen, hier steht insbesondere der Neubau eines Sanitärgebäudes für 2,1 Millionen Euro an. Für den neuen Brunnen der Wasserversorgung werden über 1,5 Millionen Euro eingeplant, bei der Abwasserentsorgung sind es Investitionen von rund 1,5 Millionen.

Die Erschließung des Wohngebiets "Oberfeld" am Roter Ortsrand wird dieses Jahr mit 1,5 Millionen veranschlagt, der Anteil am Neubau der Autobahnbrücken, die auf Wunsch der Gemeinde aufgeweitet werden, mit 800.000 und ein Zuschuss für den Internet-Ausbau durch den Rhein-Neckar-Zweckverband Fibernet mit 750.000 Euro. Zudem fließen 455.000 Euro in Grünanlagen und Spielplätze, einem mit den Bürgern ausgearbeiteten Gesamtkonzept folgend.

Eger erwähnte auch die Kindergarten-Zuschüsse, die mit knapp 10,6 Millionen eingeplant sind. Hier betonte er: "Bisher musste bei uns niemand längere Zeit auf einen Betreuungsplatz warten, das ist keine Selbstverständlichkeit." Sowohl in Kindertagesstätten als auch Schulen habe man immer rechtzeitig investiert. Deswegen kommen dieses Jahr auch eine Investition in die Schulkinderbetreuung an der Parkringschule (500.000) sowie eine Investitionsförderung für die Kindergärten (385.000) hinzu – und überdies eine Planungsrate für den Bau zweier neuer Kindergärten von 200.000 Euro – die prognostizierte Nachfrage macht das nötig. In den Harres schließlich müssen dieses Jahr rund 1,6 Millionen gesteckt werden: für die Erneuerung des Dachs und für die Sanierung von Sanitärräumen.