Rauenberg. (aot) Wie schon aus der mittelfristigen Finanzplanung der Vorjahre ersichtlich, wird die Stadt Rauenberg Mühe haben, für das kommende Jahr einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs erfuhr der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung von Kämmerer Thomas Dewald, dass nach bisherigem Stand im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von rund einer Million Euro zu rechnen sei. Der Ressourcenverbrauch mit Werteverlust des Gemeindevermögens (Abschreibungen) kann also nicht ausgeglichen werden.

Es erhöhten sich zwar die Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Landeszuweisungen für Krippen und Kindergarten sowie Mieten und Pachteinnahmen um insgesamt 240 000 Euro, gleichzeitig sinke der Einkommensteueranteil aber um 40 000 Euro und, ganz unerwartet, die Gewerbesteuer um 450 000 Euro, so Dewald. Gleichzeitig sei mit einer Erhöhung der Personalkosten um 292 000 Euro und Sachkosten um 557 000 Euro zu rechnen. Diese Mehrausgaben werden ihm zufolge zwar teilweise durch geringere Umlagezahlungen an Land und Kreis in Höhe von 584 000 Euro aufgefangen, es bleibt aber immer noch eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 86 000 Euro.

In der doppischen Rechnungsführung werden neben dem Ergebnishaushalt auch die tatsächlich fließenden Geldmittel festgestellt: im Finanzhaushalt. Das sind Einnahmen und Ausgaben aus der Verwaltungstätigkeit und den Investitionen sowie Tilgungen und Neuverschuldung. Abschreibungen werden hier nicht berücksichtigt. Bei der zu erwartenden Neuverschuldung von 1,9 Millionen Euro und einer Tilgung von 507 000 Euro bleibt laut Dewald im nächsten Jahr immer noch ein ungedeckter Betrag von 470 000 Euro, der durch Kassenkredite ausgeglichen werden müsste. Dem würde aber die Genehmigungsbehörde nicht zustimmen.

Wie Bürgermeister Peter Seithel in seiner Haushaltsrede ausführte, zeichnet der Haushaltsentwurf 2020 ein umfassendes Bild der vielen Projekte, die die Stadt im Kinder- und Jugendbereich, im Hoch- und Tiefbau, im sozialen Bereich, Ausstattungen und Infrastruktur verfolgt. Im Entwurf sind einerseits Pflichtaufwendungen, andererseits Zukunftsinvestitionen eingeplant. Dem Gemeinderat obliege es jetzt, das „große Werk auf das Machbare zu reduzieren“, so Seithel. Er rechne damit, dass es, wie schon in den Vorjahren, gelinge, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erarbeiten.

Seithel warnte auch vor zurückgehenden Steuereinnahmen in den kommenden Jahren. Die Konjunkturaussichten hätten sich eingetrübt, Handelskonflikte und „Brexit“ wirkten dämpfend auf die deutsche Wirtschaft. Gehe es aber den Unternehmen schlechter, gingen die Gewerbesteuereinnahmen ebenso zurück wie die Anteile an der Einkommenssteuer. Im Bereich der Kinderbetreuung halte er es fast für unmöglich, bei stark steigenden Kinderzahlen, begrenzten Räumlichkeiten und einem leer gefegten Stellenmarkt den gewohnten hohen Standard aufrecht zu halten.

Für den Haushalt 2020 gab er die Devise aus „Die Luft ist dünn – aber wir atmen“ und ermunterte den Gemeinderat, „mutig in die Zukunft zu blicken und sich den Herausforderungen der nächsten Jahre zu stellen“. Unabdingbare Ausgaben sieht Seithel bei den Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 880 000 Euro, darunter Außenfassade der Brunnenbergschule, Gebäudeschäden im Kinderhaus Märzwiesen, Brückensanierung in Rotenberg, einem innerörtlichen Fußweg und der Stützmauer am Friedhof.

Nicht zu verschieben, so Seithel weiter, seien auch Investitionen von 2,4 Millionen Euro in Bauhof, Erwerb von Grundstücken, Neubau des Feuerwehrhauses in Malschenberg und ein Feuerlöschfahrzeug. Weitere Mittel in Höhe von 1,9 Millionen Euro seien geplant für eine Mensa, die Sanierung der Mannaberghalle (Lüftung, Elektro, Heizung), die Beleuchtung des Radwegs nach Wiesloch, den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, die Umgestaltung der Schlossstraße in Rotenberg und die Ertüchtigung des Hochwasserrückhaltebeckens Käsklinge. Hier müsse der Gemeinderat überlegen, ob er nicht das eine oder andere verwerfen oder verschieben könne. Für einen ausgeglichenen Haushalt müssten über eine Million Euro eingespart werden.

„Das Geld ist knapp. Umso wichtiger ist es, die richtigen Prioritäten zu setzen“, gab der Bürgermeister den Gemeinderäten mit auf den Weg zu den Beratungen in den Fraktionen.