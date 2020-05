Die Notbetreuung der Kinder findet in Rauenberg in den städtischen Einrichtungen statt, die die Kinder auch sonst besuchen. Neben dem Kinderhaus Märzwiesen (unser Bild) auch im Kindergarten Seepferdchen und in der Kernzeitbetreuung in der Schule. Foto: Helmut Pfeifer

Von Andreas Kloé

Rauenberg. Die Coronakrise wird teuer. Das spüren auch die Gemeinden, denen Steuereinnahmen wegbrechen, während Ausgaben steigen. Eine erste vorsichtige Bilanz hat jetzt Rauenbergs Kämmerer Thomas Dewald gezogen und dabei betont, dass es sich vorerst um grobe Schätzungen handele. Immerhin übersteigen die Einnahmeausfälle und Mehrausgaben einem ersten Überschlag zufolge schon jetzt die Eine-Million-Euro-Grenze. So sinkt die Gewerbesteuer wohl netto um vorerst 227.000 Euro, beim Einkommenssteueranteil schätzt der Kämmerer das Minus auf rund 500.000 Euro und beim Finanzausgleich wären es 350.000 Euro weniger. Und das ist wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wirklich verlässliche Zahlen erwartet der Kämmerer erst im dritten und vierten Quartal. Im Juli oder September werde man sich wohl auch über einen Nachtragshaushalt unterhalten müssen, kündigte der Kämmerer an. "Das wird ein Dauerthema."

Trotz der finanziellen Einbußen war sich der Gemeinderat weitgehend einig in der Frage, wie beim Thema Kinderbetreuungs-Gebühren weiter verfahren werden soll. Im März hatte die Gemeinde die Elternentgelte noch ganz regulär erhoben und eingezogen. Seit 17. März ruht nun der Betrieb in den Kindertagesstätten. Für April wurden die Kinderbetreuungsgebühren deshalb komplett ausgesetzt. Dies bedeutet für die Gemeinde einen Einnahmeausfall von rund 110.000 Euro. Aus der Soforthilfe des Landes (ein Topf von insgesamt 100 Millionen Euro) hat die Gemeinde 62.000 Euro erhalten – längst nicht genug, um alle Einnahmeausfälle und Mehrkosten zu decken.

Auch für Mai sollen die Elternentgelte für die Betreuung in Krippen, Kindergärten und Schulen zunächst ausgesetzt bleiben. Dabei unterstrich der Kämmerer den Unterschied zwischen "ausgesetzt" und "erlassen". Würde man die Gebühren erlassen, bedeutete dies den "unwiderruflichen Verzicht". Davon riet Dewald aber mit Blick auf das Land und einen weiteren Rettungsschirm ab. Würde man auf den Gebühren-Anspruch verzichten, erschwerte dies die Verhandlungsbasis mit dem Land, wenn es um die weitere Kostenerstattung für die Kindergartenschließung gehe. Der Kämmerer machte dabei aus seiner Position keinen Hehl: "Wer die Entscheidung trifft, sollte auch für die finanziellen Auswirkungen aufkommen: also das Land." Für die Eltern ändere sich durch diese Regelung vorerst nichts: Seien die Gebühren ausgesetzt, würden sie auch nicht angemahnt.

Keine Gebühren erhoben hat die Stadt auch für die unmittelbar nach der Kita- und Schulschließung eingerichtete Notbetreuung für Kinder von Eltern mit "systemrelevanten Berufen". Hier wird aus Solidarität mit den betroffenen Eltern auch keine Gebühr nachgefordert. Dem Kämmerer zufolge waren insgesamt sieben Kinder in dieser Notbetreuung untergebracht.

Seit 27. April gibt es allerdings eine erweiterte Notbetreuung, die neben Eltern mit "systemrelevanten Berufen" auch solche in Anspruch nehmen können, die von ihrem Arbeitgeber für unabkömmlich erklärt werden. Hier soll vom Stichtag des 27. April an eine Gebühr von allen Eltern verlangt werden, entsprechend den Leistungen, die sie jeweils für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Thomas Dewald zufolge wurden in dieser erweiterten Notbetreuung zuletzt insgesamt 44 Kinder betreut – Tendenz rasch steigend.

Bürgermeister Peter Seithel machte deutlich, dass die Stadt mit diesen Vorschlägen (Aussetzung der Kinderbetreuungsgebühren zunächst für April und Mai, Berechnung der erweiterten Notbetreuung ab 27. April je nach in Anspruch genommener Leistung) einer Empfehlung des Gemeinde- und Städtetags folge. So beraube man sich auch nicht der Möglichkeit, eine Kostenerstattung bei einem Rettungsschirm des Landes anzumelden. Dies sei vorab mit den Fraktionsvorsitzenden auch so besprochen worden.

Die Fraktionsvorsitzenden signalisierten denn auch Zustimmung zu der getroffenen Vereinbarung und verbanden dies mit einem Dank an die Verwaltung und die vielen ehrenamtlichen Helfer in der Krise. Weitgehend einig war man sich auch im Verzicht auf eine Nachforderung an jene Eltern, die systemrelevante Arbeit geleistet hätten. Stephan Hakala (Freie Wähler) verwies allerdings auf die fehlenden gut eine Million Euro an Einnahmen und forderte Ideen, wie man Kosten sparen könne. Eine Möglichkeit sah er in der Kurzarbeit.

Kämmerer Dewald reagierte darauf aber eher zurückhaltend. Man müsse von wachsenden Kinderzahlen in der erweiterten Notbetreuung ausgehen, deshalb werde man schnell wieder mehr Erzieher brauchen. Er warnte auch vor einer Ungleichbehandlung mit den Erziehern der kirchlichen Träger, wo derzeit definitiv keine Kurzarbeit geplant sei. Nicht zuletzt verwies er auf die Risikogruppe unter den Beschäftigten, die bereits vom Dienst freigestellt sei.

Was die Finanzierung der Einnahmeausfälle angeht, so braucht man sich dem Kämmerer zufolge "keinen Illusionen hingeben". "Es wäre das erste Mal, dass das Land uns etwas schenkt", meinte er. Am Ende werde man über den Finanzausgleich wieder beteiligt. Wenn man die Ausgaben nicht senken könne, bleibe nichts anderes übrig, als die Erträge zu erhöhen, sprich Hebesätze und Gebühren anzuheben. Darüber müsse man sich zu gegebener Zeit unterhalten.

Dass es "wirtschaftlich grausam wird", befürchtet auch Jürgen Bender (CDU). Die Stadt drohe "zu verhungern", weil es ihr nicht gelungen sei, in guten Zeiten "Speck anzusetzen". Er riet dazu, an zwei "Stellschrauben intensiv zu arbeiten": der Erschließung von Neubaugebieten, um die Einwohnerzahl und damit den Einkommenssteueranteil zu erhöhen; und der Ausweisung von Gewerbeflächen.