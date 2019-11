Wiesloch. (hds) „Die Steuerschätzungen für das kommende Jahr wurden bereits zwei Mal nach unten korrigiert, dies hat Auswirkungen auf die Stadt Wiesloch.“ Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr verwies Kämmerin Petra Hoß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats darauf, dass sich deswegen der Mehrbedarf in den Teilhaushalten in Höhe von 2,5 Millionen nicht vollständig durch den Überschuss im Zentralbereich abdecken lasse.

„Die Folge: Unser ordentliches Ergebnis schrumpft um rund 1,1 Millionen Euro und wir werden nur noch einen Überschuss im Ergebnishaushalt von etwas mehr als 570.000 Euro ausweisen können – im Vorjahr waren es noch mehr als 1,6 Millionen Euro“, so Hoß. Der negative Trend werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, bereits 2021 müsse mit einem Fehlbetrag von rund 480.000 Euro ausgegangen werden und diese Negativspirale werde nach derzeitigen Berechnungen auf mehr als 930.000 Euro im Jahr 2023 anwachsen.

Negativ wirke sich ein Rückgang des Gemeindeanteils bei der Einkommenssteuer aus, dem größten Ertragsposten. „Dies ist jetzt erstmals seit zehn Jahren eingetreten.“ Petra Hoß verwies in diesem Zusammenhang auf die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg. Dort wurde ein Rückgang des Steueraufkommens im Land für 2020 um 42 Millionen Euro errechnet – mit den entsprechenden geringer ausfallenden Zuwendungen für die Städte und Gemeinden.

„Aus meiner Sicht ist es zwingend notwendig, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wiesloch auf den Prüfstand zu stellen und kritisch zu beurteilen“, so Petra Hoß. Dies vor allem im Hinblick auf den stetig wachsenden Schuldenberg. Denn bis 2023 müsse man weiter Darlehen aufnehmen, um die anstehenden Investitionen verwirklichen zu können. „Es sind dies in den nächsten drei Jahren insgesamt 34 Millionen Euro, die wir als Kredite benötigen, mit der Folge, dass sich der Schuldenstand der Stadt (im Kernhaushalt) unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 37,1 Millionen Euro auf dann 59,8 Millionen Euro erhöhen wird.“

Alleine im kommenden Jahr müsse von einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 14,7 Millionen Euro ausgegangen werden. Die Kämmerin verwies auch auf die Diskrepanz zwischen den für Investitionen verfügbaren Eigenmitteln und den Investitions-Ausgaben der Stadt. Diese bezifferte sie im Durchschnitt auf 14,8 Millionen Euro jährlich. Dem stehen pro Jahr durchschnittlich nur 2,3 Millionen an eigenen Deckungsmitteln gegenüber – „deutlich zu wenig“, so die Kämmerin. Aus ihrer Sicht müssen die Einnahmemöglichkeiten daher „konsequent ausgeschöpft“ und bei den Ausgaben müsse „effektiv und effizient“ vorgegangen werden.

Beim Blick auf die zu erwartenden Steuereinnahmen 2020 bleibt die Gewerbesteuer in etwa auf dem gleichen Niveau des Vorjahres (13,5 Millionen Euro), während es bei der Einkommenssteuer einen leichten Abwärtstrend geben wird (von 17,78 in 2019 auf 17,67 Millionen Euro in 2020). Nahezu unverändert entwickeln sich für das kommende Jahr sowohl die Grund- als auch die Umsatzsteuer.

Im Bereich der Investitionen stehen für 2020 hohe Aufwendungen an, insgesamt über 20,8 Millionen Euro. Die „großen Brocken“ dabei sind die schulischen Baumaßnahmen, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Baiertal sowie das finanzielle Engagement im Bereich der Kindergärten. Bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 würden die Investitionen zwar abnehmen, jedoch mit 18 Millionen Euro in 2021 und mit immerhin noch 12,1 Millionen Euro in 2022 nach wie vor auf einem hohen Niveau verbleiben. Erst 2023 sinken die geplanten Ausgaben auf rund 8,3 Millionen Euro.

Das gesamte Haushaltsvolumen Wieslochs weist für 2020 95,1 Millionen Euro auf, nochmals eine Steigerung gegenüber dem Rekordhaushalt aus dem Vorjahr (rund 92 Millionen Euro). Im Ergebnishaushalt sehen die Planungen Erträge in Höhe von 71,7 Millionen Euro vor, dem stehen 71,1 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber. Dieser Überschuss wird sich allerdings in den kommenden Jahren in ein Defizit verwandeln.

Mit etwas mehr als 38 Millionen Euro sind in 2020 die „Transferaufwendungen“ (Umlagezahlungen, Zuschüsse und Zuweisungen) der größte Bereich (2019 waren es noch 800.000 Euro mehr), gefolgt von den Ausgaben für das Personal (knapp 15 Millionen Euro, 2019 waren es 13,9 Millionen Euro) und von Sachkosten (11,8 Millionen Euro; 2019 sind dafür etwas mehr als elf Millionen Euro vorgesehen). Verabschiedet werden soll der Haushalt in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats.