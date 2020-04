Viele Rathäuser spüren bereits die finanziellen Folgen der Corona-Krise und müssen mit Mindereinnahmen und Mehraufwendungen rechnen. So ist es auch in Wiesloch. Foto: Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. (hds) Finanzielle Einbußen dürften für die Stadt unvermeidlich sein, in welcher Höhe sie sich jedoch bewegen werden, ist noch ungewiss. Die Gewerbesteuer als nur ein Beispiel wird sicherlich in diesen Tagen zurückgehen, die Einnahmeseite wird also bei der Stadt Wiesloch schrumpfen. Auf der anderen Seite stehen dagegen höhere Aufwendungen. "Zum jetzigen Zeitpunkt die finanziellen Auswirkungen auf unseren Haushalt beziffern zu wollen, ist wie Kaffeesatz-Lesen", meine Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

Im Finanzbereich wird derzeit fleißig gerechnet, um zu prüfen, welche Projekte möglicherweise verschoben werden können. Dabei geht es nach Aussagen des Rathauschefs in erster Linie um all jene Dinge, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt notwendig sind. "Wir orientieren uns dabei nach der Dringlichkeit. Jetzt geht es uns darum, die wesentlichen Bereiche abzusichern", erläuterte Elkemann. Verluste in einem "siebenstelligen Bereich" erwartet er beim Gesamtkomplex Palatin.

Bereits im laufenden Monat April über einen möglichen Nachtragshaushalt zu sprechen oder gar zu entscheiden, hält der Oberbürgermeister für "nicht realistisch". Jetzt gehe es in erster Linie darum, Mittel umzuwidmen und solange es gehe mit dem derzeit gültigen Haushalt zu arbeiten. In naher Zukunft stehen zudem wichtige Entscheidungen an, so unter anderem die Energiekonzepte für die geplanten Baugebiete "Äußere Helde" und für das Areal auf dem einstigen Wellpappengelände.

Dirk Elkemann. Foto: Pfeifer

"Da werden wir um eine Präsenzveranstaltung wohl nicht herum kommen", meinte er mit Blick auf eine Ratssitzung, verbunden mit dem Hinweis, beim Gemeinderat handele es sich um eine Einrichtung der Exekutive. Nach dem derzeitigen Stand, und darauf verwies Elkemann ausdrücklich, könnte unter Wahrung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen die nächste Sitzung des Gremiums, terminiert auf den 29. April, vielleicht im Staufersaal des Palatins stattfinden.

Eine Alternative wäre, alles über einen Livestream – also digital – abzuwickeln. Dafür müssten jedoch zunächst die technischen Voraussetzungen geprüft werden und auch sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit daran teilnehmen könne. "Wir werden sicherlich nach der dann aktuellen Situation zu entscheiden haben", fügte Elkemann hinzu. Fest steht bereits jetzt, dass es bei der Vergnügungssteuer spürbare Einschnitte geben werde, da alle Einrichtungen, in denen "gespielt" werden kann, seit Wochen geschlossen haben. "Das wird sich negativ auf unsere Einnahmen auswirken", ist sich der Oberbürgermeister sicher.

Nach dem 19. April (solange gelten die derzeitigen Einschränkungen) könne man vielleicht weitersehen. Vielleicht, so hofft er, könnten dann verschiedene Lockerungen kommen und es könne schrittweise und auf längere Sicht wieder in die Normalität zurückgekehrt werden. "Entscheidend werden bis dahin das Verhalten der Bevölkerung und die Sachlage aus medizinischer Sicht sein."

Derzeit laufen in Wiesloch unterschiedliche Projekte, um die Folgen der Corona-Pandemie auf lokaler Ebene einigermaßen in den Griff zu bekommen. Mund- und Nasenschutzmasken werden fleißig genäht, Einkaufsservices, von unterschiedlichen Organisationen angeboten, laufen gut und auch die Gastronomie versucht, mit einem Abhol- und Lieferservice die schwierige Phase einigermaßen zu überbrücken.