Hambrücken. (jk) Einstimmig billigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Regularien zur Vereidigung und Verpflichtung des neugewählten Bürgermeisters Marc Wagner. Der Gemeinderat wählte ebenso einstimmig Bürgermeister-Stellvertreterin Sandra Striegel-Moritz zum Mitglied des Gemeinderates, welches die Vereidigung und Verpflichtung durchführt. Als Termin für die öffentliche Gemeinderatssitzung wurde Dienstag, 30. Juni, festgelegt.

In diesem Rahmen soll dann auch der bisherige Amtsinhaber, Bürgermeister Thomas Ackermann nach 16-jähriger Amtszeit verabschiedet werden. Aufgrund der aktuellen Lage in der Corona-Krise wird keine Feierlichkeit veranstaltet, sondern sowohl die Verabschiedung als auch die Amtseinführung werden im eng begrenzten Rahmen in der Lußhardthalle durchgeführt.