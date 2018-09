Heidelberg/Walldorf. (alb) Knapp an Gefängnisstrafen vorbeigeschrammt sind ein 17- und ein 20-Jähriger, die an Halloween 2017 gemeinsam mit anderen jungen Leuten Molotowcocktails auf verschiedene Gebäude in Walldorf geworfen haben. Das Landgericht Heidelberg verurteilte die beiden heute zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die jeweils zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Ein mitangeklagter 17-Jähriger kam mit einer Verwarnung und 120 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung davon. Er hatte sich während des Prozesses geständig gezeigt und andere Angeklagte belastet.

Insgesamt sind 17 junge Menschen infolge der Krawallnacht angeklagt worden. Neben dem Trio also noch 14 weitere, die sich in zwei Verfahren vor dem Landgericht Heidelberg und in einem vor dem Wieslocher Amtsgericht verantworten müssen.