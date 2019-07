Horrenberg. (hjj) Seit der Verabschiedung und Pensionierung von Cornelia Garimort Ende Oktober 2018 hatte Sabine Dorando kommissarisch die Leitung der Grundschule Horrenberg übernommen. Nun folgte ihre offizielle Amtseinführung als neue Rektorin. Mit einem "Willkommens-Lied" begrüßten alle Schulkinder die Gäste.

Schulrat Michael Körber als Vertreter des Staatlichen Schulamts sprach von einem Glücksfall für die Schule, an der die Kontinuität durch erfahrene und hochengagierte Kolleginnen für die Zukunft gesichert sei. Eigentlich, so Körber, habe sich Sabine Dorando die Aufgabe gar nicht vorstellen können. Er stellte die neue Rektorin vor und sagte, ihre Naturverbundenheit habe den Ausschlag gegeben, sich im Kraichgau niederzulassen. Respekt vor allen Menschen sei eine Tugend, die Leitbild ihrer Arbeit sei. Dazu habe sie ein aufgeschlossenes Kollegium und einen Schulträger, bei dem ihre Arbeit auf fruchtbaren Boden falle und der ein funktionierendes Miteinander gewährleiste. Im Anschluss bot die Klasse 4 eine akrobatische Schau zur Freude der Gäste.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner (v.li.), Schulrat Michael Körber, Ortsvorsteher Harald Seib und Patrick Merz, Rektor der Leimbachtalschule, gratulierten Sabine Dorando zur Amtseinführung.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner zitierte Gottfried Wilhelm Leibniz: "Wer seinen Schülern das ABC beibringt, hat eine größere Tat vollbracht als der Feldherr, der eine Schlacht geschlagen!" Er sei froh, so der Bürgermeister, dass es in Horrenberg gut funktioniere, Wissen an die jungen Menschen weiterzugeben. Sabine Dorando könne sich der Unterstützung des Kollegiums, der Eltern und nicht zuletzt der Gemeinde bei ihrer neuen Aufgabe gewiss sein. Zu diesen Aufgaben der Schule zählten nicht nur das ABC und das Einmaleins, sondern auch, den Kindern beizubringen, konzentriert zu arbeiten, familiäre Probleme aufzufangen, Kinder aus Migrantenfamilien zu integrieren und vieles mehr. Die Arbeit einer Rektorin ende nicht mit dem Gong der Schulglocke, sondern erstrecke sich auch auf die soziale Verantwortung als "Managerin eines mittelständischen Unternehmens". In diesem Sinne wünschte Glasbrenner ein gutes Gelingen.

Es folgten weitere Grußworte, unter anderem der Personalrätin Ute Sendner, der Leimbachtalschule aus Dielheim, vertreten durch Rektor Patrick Merz, der kirchlichen Vertreter beider Konfessionen mit Pfarrer Rudolf Grammetbauer und Pfarrerin Regina Bub, der örtlichen Vereine, für die Ekkehard Feßenbecker sprach, und des Fördervereins der Grundschule, vertreten durch Marc Blum.

Der Lehrer- und Verwaltungschor rundete die Feierstunde mit einem "Ständchen" ab, ehe die neue Schulleiterin ihre Schlussworte an die Gäste richtete. Sie beteuerte, dass sie sich ihrer Aufgabe bewusst sei, und versprach, ihre ganze Kraft dem Wohl der Kinder zu widmen. Sabine Dorando dankte dem Kollegium, den Mitarbeitern der Gemeinde und den Eltern für die große Unterstützung. Auch auf den Rückhalt ihrer Familie könne sie sich jederzeit verlassen, was ihr zusätzlich Motivation gebe. Ein Umtrunk mit Imbiss bescherte der Feierstunde einen würdigen Abschluss.