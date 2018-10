Horrenberg. (aot) Cornelia Garimort habe an der Grundschule Horrenberg mit Herzblut gearbeitet, sagte Michael Körber vom Staatlichen Schulamt bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand. Das habe sich in der Zuwendung zu den ihr anvertrauten Kindern, in der Zusammenarbeit mit dem Kollegium und der Ausgestaltung des Miteinanders der ganzen Schulgemeinschaft gezeigt. Beispielhaft sei auch ihr Engagement für die etwa 100 Kinder mit der Schaffung eines sozialen Profils mit Streitschlichterausbildung und der Entwicklung einer kindgerechten Schulordnung gewesen.

Vorleseabende, Kurse für das "Lernen lernen", die Kooperation mit der Musikschule, der Spielplatz auf dem Schulgelände und die zeitgemäße Ausstattung der Klassenzimmer mit Whiteboards wurden von ihr initiiert und bereicherten den Schulalltag. Zuletzt habe sie sich für ein Außenklassenzimmer eingesetzt, das sich bereits in der Planung befinde.

Garimort legte 1978 die Erste Staatsprüfung an der PH Heidelberg ab. Ihr erster Dienstort war die Grund- und Hauptschule Güglingen. Hier setzte sie sich für die damals noch in den Kinderschuhen steckende Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule ein. Nach der zweiten Dienstprüfung arbeitete sie an einer Musikschule und in der Erwachsenenbildung, im Auslandsschuldienst in Tripolis (Libyen) und im Arbeitsamt Heidelberg. 1985 erhielt sie schließlich eine feste Anstellung an der Grund- und Hauptschule Großbottwar. Danach wurde sie Konrektorin und Rektorin in Zaberfeld. 2006 trat sie schließlich die Rektorenstelle in Horrenberg an.

Die Berufstätigkeit von Cornelia Garimort war nach Aussage Körbers von fünf Merkmalen geprägt: Leidenschaft für Kinder und Unterricht, fachliche Kompetenz, Mut im beruflichen Werdegang, dem Bestreben, Menschen zu gewinnen, Echtheit und Glaubwürdigkeit. Am Schluss wünschte Körber der scheidenden Schulleiterin: "Dass Sie sich bei guter Gesundheit den Menschen und Dingen widmen können, die Ihnen Freude machen."

Auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner lobte die gute Zusammenarbeit. Garimort habe sich durch Fingerspitzengefühl, Geduld, Humor, Teamarbeit, Organisationsfähigkeit und einen starken Willen ausgezeichnet. Aber am wichtigsten sei es gewesen, dass sie für ein gutes Betriebsklima gesorgt habe. Schule sei eng mit Gesellschaft und mit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung im Land verzahnt. Sie müsse auf Veränderungen reagieren und den Schülern ein Rüstzeug für ihr künftiges Leben mit auf den Weg geben. Dank einer kompetenten Schulleiterin sei dies in Horrenberg gelungen.

Auch die Vertreterin des Personalrates, Ute Sentner, bescheinigte Cornelia Garimort, dass sie "alles richtig gemacht habe" und gab ihr ein humorvolles Gedicht über Ruhestand, Müßiggang und fehlenden Stress mit auf den Weg: "Für eine, die die Arbeit liebt, ist es kaum vorstellbar, dass sie von nun an Urlaub hat und das nun Jahr für Jahr."

Herzliche Abschiedsworte kamen auch von der kommissarischen Schulleiterin Sabine Dorando, Pfarrerin Regina Bub für die evangelische und Pfarrer Rudolf Grammetbauer für die katholische Kirche. Alle lobten die fruchtbare Zusammenarbeit, die Empathie und Wertschätzung, die sie durch die Rektorin erlebt hätten, und ihren Ruf als authentische Pädagogin, die "für ganzheitliches Lernen mit Herz, Kopf und Hand" eingetreten sei.

Cornelia Garimort war tief bewegt über die lobenden Worte, die ihr aber, wie sie selbst am Schluss sagte, den Abschied nicht leichter machten. Besonders berührt war sie durch die liebvolle Verabschiedung durch die Schulkinder, die mit ihren gelungenen Liedbeiträgen nicht nur die Veranstaltung umrahmten, sondern ihr von jeder Klasse einen Stern mit den Namen der Schüler überreichten. Dass sie anerkannt und geschätzt wurde, zeigten Kollegium und Verwaltung in einem gemeinsamen Lied und dem in Mundart von Hildegard Sauer und Monika Müller vorgetragenen Sketch, in dem sie augenzwinkernd besondere Ereignisse im Schulalltag ihrer Chefin glossierten.