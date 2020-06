Graben-Neudorf. (RNZ/rl) In den vergangenen Tagen kam es am Saalbachkanal in Graben-Neudorf immer wieder zu kleineren Waldbränden unmittelbar am Wegrand. So musste die Feuerwehren am vergangenen Mittwoch, Sonntag und gestrigen Montag ausrücken, um Brände zwischen der Bundesstraße B35 und der Kanalstraße zu löschen. Da die Brände alle am gleichen Ort stattfanden, geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Auch am heutigen Dienstag kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Waldbrand. Die Feuerwehr musste auf etwa 10.000 Quadratmetern Waldfläche löschen. Außerdem ging am Montag noch gegen 23.45 Uhr ein Holzstapel in Oberhausen-Rheinhausen in Flammen auf.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den oben genannten Bränden werden dringend gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07256/9329-0, mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.